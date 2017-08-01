Президент России Владимир Путин подписал закон, который сделал возможным проведение длительных свиданий осужденных с детьми за пределами тюрем. Сколько дней будут длиться свидания, кто из осужденных сможет использовать такую возможность – об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
На дополнительные свидания с детьми до 14 лет вне стен колонии могут рассчитывать как женщины, так и мужчины. Это возможно, если он или она является единственным родителем или опекуном ребенка, ребенка-инвалида.
Дополнительные свидания с ребенком будут организовываться в выходные и праздничные дни с проживанием вне исправительного учреждения. Такая мера может применяться, только если это предусмотрено условиями отбывания наказания в конкретном закрытом учреждении.
Как часто можно будет проводить выездные свидания и на какой срок?
На два выезда в год сроком 10 дней могут рассчитывать мать или отец, если на воле у них остались дети до 14 лет. Единственному родителю (опекуну) положено четыре выезда в год сроком на 15 дней к ребенку-инвалиду до 14 лет.
Кроме этого, осужденные женщины, у которых дети находятся в домах ребенка, смогут отлучиться из колоний на срок не более 15 суток (время дается без учета времени для проезда туда и обратно). За полмесяца мать должна устроить детей у родственников либо в детский дом.
Закон допускает перемещение осужденных беременных и женщин, которые отбывают наказание с детьми до трех лет, только при наличии заключения врача о такой возможности. При необходимости женщину должен сопровождать медработник.
Осужденным, отбывающим наказание в облегченных условиях для социальной адаптации, могут разрешить за полгода до конца срока проживать и работать под надзором администрации за пределами исправительной колонии. Для этого заключенный должен написать соответствующее заявление, а начальник колонии примет решение, подписать его или нет, информирует "Российская газета".
В случае положительного исхода такие люди могут содержаться совместно с осужденными, которым предоставлено право передвижения без конвоя или сопровождения. Осужденным по их заявлению разрешат проживание за пределами колонии совместно с семьей или детьми на арендованной или собственной жилой площади.
Читайте также в сюжете: Законы-2017
Комментарии