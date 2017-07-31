Первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых российских музыкантов по версии журнала Forbes занимает оперная певица Анна Нетребко. За год ее доход составил 7,5 миллионов долларов.
"Серебро" у эстрадного певца Филиппа Киркорова. Его официальный доход меньше, чем у Нетребко, на 100 тысяч долларов. Замыкает тройку финалистов рэпер Тимати с доходом в 6,6 миллиона долларов.
Далее места в первой десятке распределились следующим образом: Дима Билан, Григорий Лепс, группа "Би-2", Сергей Шнуров, Земфира, Николай Басков и Егор Крид.
Отметим, что помимо годового заработка влиятельный журнал также учитывал частоту упоминаний в СМИ, интерес аудитории, который измерили количеством поисковых запросов в интернете.
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