Праздник бега и полумарафон "Горный За бег" пройдет 10 сентября в Чемальском районе Республики Алтай. Рассказываем, почему это невероятно интересное событие и как в нем принять участие.
У вас есть возможность пробежать по красивейшим местам Горного Алтая, увидеть горные деревни, мосты. Трасса пройдет через величественные пейзажи, мост через реку Катунь и горы. Старт и финиш трассы будут находиться в Чемальском районе, на правом берегу реки Катунь, на месте слияния реки Катунь и реки Куюм.
"В Барнауле становится все больше людей, нам показалось, что было бы здорово создать событие, которое объединит нас всех вместе, где люди, влюбленные в бег, смогут пообщаться друг с другом и проверить, на что они способны, какая дистанция им по плечу. А почему Горный? Потому что мы точно знаем, что бежать в таких красивых местах — это особое удовольствие", — говорит организатор соревнований Бэлла Качехина.
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