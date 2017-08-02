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Забег по самым живописным местам пройдет в Горном Алтае. Почему это невероятно интересно?

, ИА "Амител"
10 сентября в Чемальском районе состоится праздник бега


Праздник бега и полумарафон "Горный За бег" пройдет 10 сентября в Чемальском районе Республики Алтай. Рассказываем, почему это невероятно интересное событие и как в нем принять участие.

1
Что это за праздник бега?
"Горный За бег" — это не профессиональные соревнования, а любительский старт, семейный спортивный праздник, созданный для того, чтобы люди, непрофессионально занимающиеся бегом, могли вместе со своей семьёй и друзьями пробежать любую комфортную дистанцию, хорошо провести время, полюбоваться красотой Горного Алтая, окунуться в атмосферу спорта и пообщаться.
2
Почему это невероятно здорово?

У вас есть возможность пробежать по красивейшим местам Горного Алтая, увидеть горные деревни, мосты. Трасса пройдет через величественные пейзажи, мост через реку Катунь и горы. Старт и финиш трассы будут находиться в Чемальском районе, на правом берегу реки Катунь, на месте слияния реки Катунь и реки Куюм.

"В Барнауле становится все больше людей, нам показалось, что было бы здорово создать событие, которое объединит нас всех вместе, где люди, влюбленные в бег, смогут пообщаться друг с другом и проверить, на что они способны, какая дистанция им по плечу. А почему Горный? Потому что мы точно знаем, что бежать в таких красивых местах — это особое удовольствие", — говорит организатор соревнований Бэлла Качехина.

3
Сколько предстоит бежать?
Организаторы предлагают 4 варианта дистанции на выбор, чтобы каждый участник мог выбрать для себя максимально комфортную: 21.1 км – индивидуальный зачет, 21.1 км – командный зачет, 10 км – индивидуальный зачет, 5 км – индивидуальный зачет. Каждый участник забега получит: стартовый номер, медаль финишера.
4
Как принять участие?
О том, как принять участие и присоединиться к проекту, можно узнать на специальном сайте: http://run.woop.pw/ или на странице проекта в социальной сети Инстаграм: @gornyzabeg

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