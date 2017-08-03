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Содержать обязан: когда и почему дети должны платить алименты родителям?

, ИА "Амител"
Даже отец-алкоголик, бросивший семью, имеет право требовать содержания от своих выросших детей. Комментарий юриста


Большинство из нас уверены, что родители обязаны содержать своих нетрудоспособных детей. А вот то, что взрослые дети обязаны содержать своих ставших нетрудоспобными родителей знают далеко не все. Между тем, обязательство это закреплено законом. И родители имеют полное право требовать через суд алименты со своих детей. Даже те, кто оставил своих чад на бабушек и дедушек. Даже отец-алкоголик, бросивший семью и не желавший знать родных, имеет право обратиться в суд, чтобы принудить выросших детей его содержать. Кто и как должен платить алименты своим родителям и когда суд встает на сторону взрослых детей порталу Amic.ru рассказал адвокат Роман Тренькин.

1

Правда ли, что родители могут требовать алименты со своих детей?

Это правда, такое иногда случается. Дети вырастают и забывают о своих родителях, но если пожилые люди (родители) нуждаются в помощи, то разрешить ситуацию могут назначенные законом алименты на содержание родителей.

При этом, обязанность совершеннолетних детей по содержанию своих родителей закреплена в ст. 87 Семейного кодекса РФ (далее — СК РФ).

2
Что для этого нужно сделать? Обратиться в суд?

Обращение в суд в данном случае не всегда обязательно, поскольку алименты от детей родителям могут выплачиваться добровольно, то есть по соглашению сторон.

Лучше это сделать в письменной форме и нотариально удостоверить такое соглашение. В указанном соглашении необходимо отразить порядок — (Когда? То есть до какой конкретной даты каждого месяца должны быть выплачены алименты родителю. На какой период? И т.д.), форму (как именно и в каких пределах/суммах будут выплачиваться алименты), и иные вопросы, регулирующие обязанности сторон.

И только в том случае, если дети не оказывают помощь и отказались выплачивать их добровольно, то возможно принудить их к этому в судебном порядке.

Для этого к исковому заявлению необходимо приложить следующие документы:

- Копию паспорта истца;

- Документы, подтверждающие родственную связь между родителями и детьми (свидетельство о рождении, выписка из книги записи актов гражданского состояния);

- Документы, подтверждающие нетрудоспособность родителя — пенсионное удостоверение, справки о сумме пенсии, копия трудовой книжки, справка о получении пособия по инвалидности;

- Документы, подтверждающие доходы и расходы – о размере пенсии и пособия по инвалидности, о наличии сберегательного счета, счета на оплату коммунальных услуг, рецепты врача, чеки на покупку лекарств, договор на оказание услуг сиделки, массажиста и т.д.

Важно: госпошлина, по спорам о взыскании алиментов с детей на содержание своих родителей, не платится.

3
При каких условиях суд может удовлетворить иск родителей?
  1. Родители нетрудоспособны – достигли пенсионного возраста или получили инвалидность;
  2. Доходов родителей недостаточно для обеспечения потребностей;
  3. Дети трудоспособны – достигли совершеннолетия, но не достигли пенсионного возраста (возраст 18-55 – у женщин, 18-60 – у мужчин);
  4. Доходов детей достаточно для оказания помощи родителям.
4
На какую сумму алиментов могут рассчитывать родители?

Размер отчислений на алименты родителям устанавливается только судом. При этом нет какой-то строгой фиксированной суммы. Каждое судебное дело по данной категории уникально по своей сути, поскольку у всех истцов, как и ответчиков, будут различные жизненные ситуации, обстоятельства и доказательства, на которых они будут основывать свои требования, либо возражения.

Одно точно — в расчет будет приниматься как обоснованная потребность в расходах родителя, так и материальное, семейное положение ответчика, а также другие заслуживающие внимания обстоятельства, касающиеся сторон дела (в т.ч.  наличие несовершеннолетних детей у Ответчика, ипотека, кредиты, размер заработной платы, наличие болезней и прочие).

5
А если родители не заботились о детях, они могут требовать алименты? Например, отец-алкоголик, бросивший семью?
Да, такие родители также имеют право требовать их содержания. Но в этих случаях возможно добиться того, что суд освободит детей от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если будет установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей.
6
А как это установить? Например, бывший муж не помогал детям, а жена из гордости не подавала на алименты?
В данном случае, важны доказательства уклонения родителей от выполнения родительских обязанностей. Подтверждением этого могут служить как раз и справки о задолженности по выплате алиментов, и исполнительные листы, и постановления судебного пристава. Именно поэтому я бы не рекомендовал лишний раз жалеть таких отцов. Лучше подумать о ребенке, причем не только на сегодня — например, рассмотреть это с точки зрения возможности записать ребенка в еще одну спортивную секцию, но и на будущее, предупредив возможность обращения за содержанием со стороны недобросовестного отца.
7
Кто не имеет права требовать алименты у своих детей?

Не имеют права требования алиментов от своих детей только те родители, которые были лишены родительских прав.

8
Если родители живут в доме престарелых, имеют ли они право на алименты от детей?

Это возможно, к примеру, если дети не оплачивают содержание своей матери или отца в доме престарелых. Тут надо понимать, что такой родитель-пенсионер сам оплачивает свое проживание в этом учреждении из своей пенсии: 25% выдается на руки пенсионеру, а 75 % идет на оплату содержания. Вряд ли оставшихся денежных средств будет достаточно для нужд нетрудоспособного и престарелого родителя.

Ч. 1 ст. 88 СК РФ предусматривает, что при отсутствии заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных родителях и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья родителя, необходимости оплаты постороннего ухода за ним и других) совершеннолетние дети могут быть привлечены судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами.

9
Что грозит за уклонение оплаты от алиментов своим родителям?
Если это допущено впервые, то это административная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

То есть, неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание нетрудоспособных родителей в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, влечет обязательные работы на срок до ста пятидесяти часов либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не могут применяться обязательные работы либо административный арест, в размере двадцати тысяч рублей.

В случае же, если это совершено неоднократно, то грозит уже  уголовная ответственность (ч. 2 ст. 157 Уголовного Кодекса РФ). И такое нарушение наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

10
Как часто в Алтайском крае родители обращаются за алиментами к своим детям?

Такого рода споры как взыскание алиментов с родителей в пользу их несовершеннолетних детей не так популярны в Алтайском крае, да и в целом по России.

В нашей стране есть определенные стереотипы в сознании родителей и детей относительно того, кто должен, а кто якобы нет, нести ответственность за своих близких.

Почему-то по общему правилу считается, что вся ответственность лежит только на плечах родителей. И даже если родители оказались в сложной ситуации, то это снова их проблемы. "Помогут дети — хорошо. Отказались — значит возможности нет, они тут не при чем".

Это в корне неверно, как с точки зрения морали, так и с точки зрения закона.

11
И что конкретно говорит закон?

Что содержание нетрудоспособных родителей это прямая обязанность детей, независимо от их состоятельности.

Так, в постановлении президиума Верховного Суда РФ от 18.12.2002 №187-ПВ02ПР, указано: "Ст. 87 СК РФ, регламентирующая правоотношения сторон, называется "Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей". Само название предполагает обязанность взрослых детей предоставить своим нетрудоспособным нуждающимся родителям хотя бы минимум материальных благ, способных обеспечить их существование. Эта обязанность, в отличие, к примеру, от обязательств супругов друг перед другом (ст.ст. 89, 90 СК РФ), носит безусловный характер и не связывается законодателем с наличием либо отсутствием у гражданина постоянного и достаточного дохода.

Это означает, что вне зависимости от материального и семейного положения взрослых трудоспособных детей, родители вправе получить от них необходимое для поддержания жизнедеятельности содержание.

Конечно, все эти обстоятельства суд учитывает при определении размера алиментов, но право родителей в данном случае должно носить приоритетный характер по отношению к праву детей, поскольку предполагается, что взрослые трудоспособные лица в состоянии заработать средства к существованию, а нетрудоспособные и престарелые — нет.


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