Фото: www.asgrup.ru
Дорожные службы в Барнауле продолжают проводить комплексный ремонт городских магистралей в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". На некоторых улицах специалисты срезают уже новый слой асфальта. Рассказываем, зачем это делается и почему дорожники таким образом используют самую современную технологию.
Зачем срезают асфальт?
По словам заместителя начальника по строительству, качеству и техническим вопросам КГКУ "Алтайавтодор" Константина Зория, контроль работ ведется ежедневно в течение всего строительного сезона. Оценивается качество смесей, ровность дорожного уплотнения. В рамках программы "Безопасные и качественные дороги" впервые в столице Алтайского края применяется современная технология, поэтому отремонтированные дороги специалисты диагностируют по международному параметру IRI. С помощью специального оборудования специалисты оценивают ровность дорожного полотна. На федеральных, международных и региональных дорогах такая практика применяется уже несколько лет.
Что это дает?
Дорожники с помощью срезания асфальта добиваются идеального результата. Если при укладке слоя асфальта выясняется, что слой неровный, то фиксируются отклонения от нормы, и тогда слой срезается, а яму снова заливают согласно стандартам. Дорожное полотно доводят до идеального состояния. При приемке дорог ровность полотна определяют специальными инструментами. Потом по этой технологии на раму и ось колеса автомобиля ставят специальные приборы, которые фиксируют величину колебаний. На компьютере делается модель ощущения пассажира при проезде по данному участку, все данные отправляются на компьютер. Если нормы не соответствуют, участок переделывают.
Это требует дополнительных денег?
Нет, не переживайте. Эта работа дополнительно не оплачивается и выполняется исключительно на средства подрядчиков.
В Барнауле уже ремонтируют дороги?
Да. В этом году по программе "Безопасные и качественные дороги" в краевой столице отремонтируют 33 дороги. Общая сумма затрат превышает миллиард рублей.
Комментарии
Что-то это напоминает:
"До меня наш производственный процесс выглядел следующим образом: с утра мы садились и играли в сику, на деньги (вы умеете играть в сику?). Так. Потом вставали, разматывали барабан с кабелем, и кабель укладывали под землю. А потом - известное дело: садились, и каждый по-своему убивал свой досуг, ведь все-таки у каждого своя мечта и свой темперамент: один - вермут пил, другой, кто попроще одеколон "Свежесть", а кто с претензией - пил коньяк в международном аэропорту Шереметьево. И ложились спать.
А наутро так: сначала садились и пили вермут. Потом вставали и вчерашний кабель вытаскивали из-под земли и выбрасывали, потому что он уже весь мокрый был, конечно. А потом - что же? - потом садились играть в сику, на деньги."
(Венедикт Ерофеев, Москва-Петушки)
все четко по полочкам разложили информацию
33 дороги, немалый показатель!
Теперь ясно, зачем срезают, асфальт. Сначала и не понял, когда рядом проходил, но все встало на свои места.
Первый коммент притянут к ушам кобыла, на мой взгляд, дорожники-то стараются+ сейчас подрядчиков заставляют исправлять некачественную работу, переигрывает пьесу, батенька.
Видимо на каждую дорогу имеется своя технология. Например дорогу от Бийска до Целинного ремонтировали по более современной ресурсо-сберегательной технологии, это когда асфальт кладут тонким слоем на предыдущий асфальт совершенно ничего не срезая, даже предыдущий асфальт. В итоге асфальт принимает привычный всем вид, повторяя все выемки и ямки лежащего под ним асфальта.
Еще инетересен способ укладки асфальта на советской армии, когда после укладки он начал проваливаться. А там где мост через Пивоварку, там ямка справа круглая, которая была и до укладки, и осталась после укладки в том же виде.
А я то думал зачем они асфальт сдирают, когда я увидел как это делается то для меня показалось дико и не понятно, но сейчас все четко понятно)
Если будут переделывать, на откаты денег не останется. А несмазанный механизм, хоть и хорошо отлаженный, долго не работает.
Очень интересная технология кладки асфальта, главное чтобы его на долго хватило
По Нашим технологиям Наш асфальт в сто раз будет лучьше,чем немецкий автобан!
А зачем они вообще ложили новый асфальт? Надо было сразу делать по современной технологии. Вывод один - надо было украсть деньги налогоплательщиков. Теперь ещё украдут, потому что через год надо будет ремонтировать "новую технологию".
p.s. всё новое - хорошо забытое старое. Да здравствуют едерасы и великий Путин (не предвыборная реклама).
Плохо когда дураки делают дороги.