Фото: "Мой Бийск"
Всероссийский фестиваль имени Михаила Евдокимова "Земляки" пройдет в Алтайском крае с 3 по 7 августа в родном селе артиста Верх-Обское. В этом году заслуженному артисту России, бывшему губернатору Алтайского края исполнилось бы 60 лет. Рассказываем, что интересного можно посмотреть на фестивале.
Фестиваль открылся 3 августа соревнованиями по футболу среди детских команд.
4 августа в 10 часов в Верх-Обской школе имени Михаила Евдокимова начнется детский праздник "В гостях у Михаила Сергеевича", через час там же проведут районный конкурс детского рисунка на асфальте "Родина — это Алтай".
В 11 часов на стадионе начнутся соревнования по футболу, волейболу и пляжному волейболу среди взрослых команд. В 12 часов в Доме культуры начнется мультконцерт для детей "Вот оно какое — наше лето". Через час на стадионе проведут парад участников спортивных соревнований. В 15 часов в ДК стартует гала-концерт и награждение лауреатов краевого фестиваля детского творчества "Радуга юных талантов Алтая". В 19 часов там же проведут вечер стихов и песен об артисте и Алтайском крае "Стихи и песни о тебе".
6 августа мероприятия будут проходить в здании Дома культуры. В 12 часов начнется творческая встреча с артистами. В 13 часов 30 минут собравшимся расскажут о международном проекте "Эхо алтайского фестиваля". В 15 часов начнется церемония закрытия. 7 августа с 10 часов начнут проводить экскурсии по Мемориальному музею Михаила Евдокимова. С 12 до 14 часов памятные мероприятия состоятся у Мемориального комплекса.
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