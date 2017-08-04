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Что интересного посмотреть на фестивале имени Михаила Евдокимова "Земляки"?

, ИА "Амител"
В Алтайский край приедут известные артисты и музыканты


Фото: "Мой Бийск"

Всероссийский фестиваль имени Михаила Евдокимова "Земляки" пройдет в Алтайском крае с 3 по 7 августа в родном селе артиста Верх-Обское. В этом году заслуженному артисту России, бывшему губернатору Алтайского края исполнилось бы 60 лет. Рассказываем, что интересного можно посмотреть на фестивале.

1
Что будет 4 августа?

Фестиваль открылся 3 августа соревнованиями по футболу среди детских команд.

4 августа в 10 часов в Верх-Обской школе имени Михаила Евдокимова начнется детский праздник "В гостях у Михаила Сергеевича", через час там же проведут районный конкурс детского рисунка на асфальте "Родина — это Алтай".

В 11 часов на стадионе начнутся соревнования по футболу, волейболу и пляжному волейболу среди взрослых команд. В 12 часов в Доме культуры начнется мультконцерт для детей "Вот оно какое — наше лето". Через час на стадионе проведут парад участников спортивных соревнований. В 15 часов в ДК стартует гала-концерт и награждение лауреатов краевого фестиваля детского творчества "Радуга юных талантов Алтая". В 19 часов там же проведут вечер стихов и песен об артисте и Алтайском крае "Стихи и песни о тебе".

2
Что посмотреть 5 августа?
В субботу в 9 часов программу дня откроют соревнования по футболу, волейболу и пляжному волейболу на стадионе "Старт". В 11 часов в Доме культуры откроют региональную выставку-конкурс "Судьбам вопреки". В 14 часов на стадионе проведут церемонию награждения победителей соревнований, она закроет спортивный праздник. В это же время на малой сцене фестиваля начнется концертная программа духового оркестра "Нашей юности оркестр". В 15 часов в Доме культуры состоится творческая встреча с именитыми гостями. В 17 часов праздник переместится на центральную сцену на стадионе. Здесь состоится концерт и награждение победителей конкурса народного творчества "Родина — это Алтай". В 20 часов начнется гала-концерт звездных гостей, он завершится фейерверком.
3
Чем завершится фестиваль?

6 августа мероприятия будут проходить в здании Дома культуры. В 12 часов начнется творческая встреча с артистами. В 13 часов 30 минут собравшимся расскажут о международном проекте "Эхо алтайского фестиваля". В 15 часов начнется церемония закрытия. 7 августа с 10 часов начнут проводить экскурсии по Мемориальному музею Михаила Евдокимова. С 12 до 14 часов памятные мероприятия состоятся у Мемориального комплекса.

4
Кто приедет из звезд?
В этом году в регион на фестиваль прилетят народные артисты России Александр Михайлов и Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист России Симон Осиашвили, музыканты Евгений Росс и Юрий Кузнецов-Таежный, исполнители Сергей Куприк и Стелла Джанни. Гостями фестиваля народного творчества и спорта "Земляки" имени Михаила Евдокимова станут Александр Маршал и народный артист России Олег Митяев.


 

 

 


 


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