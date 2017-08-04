Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне. В нем примут участие 19 россиян, допущенных к выступлению в нейтральном статусе. Среди них наш земляк, действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков. Рассказываем, когда болеть за барнаульского спортсмена.
Соревнования в барьерном спринте пройдут в три этапа: 6 августа состоятся квалификационные забеги и полуфиналы, 7 августа – финал. Трудно ожидать, что Шубенков не пройдет в финал. На этапах "Бриллиантовой лиги" в этом сезоне он показал 5-е, 3-е и 2-е время в забегах, что внушает оптимизм перед главным забегом двухлетия.
6 августа, 14:55 — раунд I
6 августа, 22:10 — полуфиналы
7 августа, 23:30 — финал
Время указано московское.
Кого еще допустили?
Мария Ласицкене (прыжок в высоту), Александр Меньков (прыжок в длину), Данил Лысенко (прыжок в высоту), Анжелика Сидорова (прыжок с шестом), Илья Шкуренев (10-борье), Валерий Пронкин (метание молота), Илья Мудров (прыжок с шестом), Вера Ребрик (метание копья), Дарья Клишина (прыжок в длину), Ольга Муллина (прыжок с шестом), Сергей Широбоков (спортивная ходьба 20 км), Клавдия Афанасьева (спортивная ходьба 20 км), Виктор Бутенко (метание диска), Илья Иванюк (прыжок в высоту), Алексей Сокирский (метание молота), Сергей Литвинов (метание молота), Александр Лесной (толкание ядра) и Ирина Гордеева (прыжок в высоту).
Сергей Шубенков будет выступать от России?
Нет, наш спортсмен, как и другие россияне, заявлен на соревнования под нейтральным флагом. Ему запрещено использовать любую символику сборной России, включать на телефоне гимн.
"Я к этому отношусь нейтрально. Извините за каламбур. Конечно, немного обидно, но хотя бы у меня есть шанс выступить, показать свой результат", – сказал Шубенков.
Шубенков едет за победой?
Да. Хотя это будет очень сложно, учитывая уровень соперников. Сам спортсмен уже заявил, что не готов к мировым рекордам, но попытается сделать все возможное для хорошего результата.
"На мировой сейчас я точно не готов. Он очень конский. Но вот на своем уровне нужно удержаться. Очень хочу прибавить, показать быстрые секунды и надеюсь, что этого времени будет достаточно для победы. Но опять же, это спорт. Ничего не могу обещать. Рассчитывать могу только на свое отличное настроение, удачное выступление и хорошую физическую форму, которую мы и пытаемся набрать", – сказал Шубенков.
Комментарии
Он снова едет как НЕгражданин РФ?
Какой он барнаульский спортсмен??? Он нейтральный спортсмен, вот пусть за него жители нейтралии и болеют!
он отказался ехать со Сборной РФ, выступать с НАШИМИ за Россию, и решил выступать- как нейтрал????!!!!? ого! ну нахааал....