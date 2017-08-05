Кто будет выступать?

В основном молодые коллективы со всей Сибири. Рок-команды Сибири готовят интересный музыкальный репертуар.

Зрители услышат популярные хиты российских и мировых рок-исполнителей. В Парке спорта установят качественное музыкальное и световое оборудование.

О своем участии уже заявили известные рок-группы: трибьют группы Ленинград "SkaйФ", "REBELS STREET", "Волны", "Тиара", "NольТри", "Шоу Мегабит", "Несуразные вещи", группа "РЭТОР", "Outlooks", "Провинция", "Ракеты", "PunkRock Orchestra ПП", "Redrollers".

"Этот фестиваль – возможность поддержать молодых талантливых музыкантов Барнаула и Алтайского края. О своем участии заявили уже более 10 рок-команд, известных за пределами региона. Нет сомнения, что количество зрителей превысит 2500 человек", – отмечает председатель Молодежного парламента края Артем Сингач.