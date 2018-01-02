Баня — это святое, скажут многие любители греться и париться. Так оно и есть. При правильном подходе баня оказывает положительное действие на тело и душу. Но есть множество табу, пренебрежение которыми может дорого стоить. В разгар новогодних праздников рассказываем, чего нельзя делать в горячей бане.
Заходить пьяным или пить прямо там
Для наших предков в определенный период истории баня была единственным местом, где можно помыться полностью. Теперь же баня часто становится местом для тусовки. Главный участник там — алкоголь. А он злодейски расширяет сосуды и увеличивает нагрузку на сердце. К тому же горячительные напитки притупляют восприятие, и можно незаметно для себя перегреться.
Пить газировку и холодное
Газировка провоцирует вредные процессы в системе пищеварения. А холодные напитки препятствуют нормальному потоотделению.
А вот зеленый чай, компот, минеральная вода, квас или натуральный сок комнатной температуры будут как раз к месту.
Наедаться перед баней
Баня — отличная разгрузка для организма. Зачем его насильно загружать? И дело не только в вялости и апатии после еды. Мясо, например, опасно тем, что при переваривании его в жаркой температуре возможно сильное брожение и буквально гниение прямо в кишечнике.
В идеале — легкий перекус за полтора часа, не позже.
Повторять чужие подвиги
Хорошего помаленьку. Если чувствуете, что ваш организм еще не готов к закаливающему нырянию в холодную воду после жаркой парной — долой призывы друзей. Не стоит засиживаться в горячей бане только ради компании. И не надо терпеть "избиение" веником, чтобы доказать свою стойкость.
Не надевать головной убор
В магазинах не зря такой выбор банной одежды, в том числе шапочек. Это не столько элемент банного имиджа, сколько защита вашей головы от теплового удара. Но берите только ту шапку, что сделана из натуральной шерсти или хлопка. Также не стоит мочить волосы, а вот намочить и хорошо отжать шапку можно.
Перегреваться
Опасно думать, что в бане надо сидеть, пока совсем не упаришься. Цель банных процедур, какими бы простыми они ни были — хорошее потоотделение. Там хорошо выводятся токсины. Но при слишком высокой температуре или перегреве этот процесс замедляется, баня перестает быть полезной, и организм сильно устает.
Заниматься сексом
Та же история, что и с алкоголем. Сосуды и без того расширены, организм испытывает сильную нагрузку. Физическая активность в такие моменты может привести к инсульту, инфаркту, образованию тромба.
Париться до красных пятен
Говорят, что красные пятна после бани — признак здоровья. Любители баньки, конечно, будут спорить, но вообще-то неравномерный цвет кожи, особенно красные пятна — это признак перегрева. На данном участке кожи было нарушено кровообращение.
Сразу забегать в парилку
Организм должен получать тепло постепенно. Сначала посидите в мойке, а уже потом в парилке. Если отдельной мойки нет, то лучше приоткройте дверь или посидите на нижней полке. Оптимальный режим для начала — до 60 градусов. Первый заход — не дольше десяти минут. Не рекомендуется обливаться холодной водой или растираться снегом после первого захода в баню. Организм не успевает прогреться. Максимальное время в парной – до 20 минут.
А ты не болен?
В баню можно ходить не всем. Обо всех противопоказаниях вам лучше узнавать у своих врачей. Но общие рекомендации запрещают ходить в баню:
больным гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями,
онкологией,
мастопатией,
хроническими заболеваниями во время обострения, с температурой,
острыми инфекционными и заразными болезнями,
тяжелыми психическими заболеваниями,
эпилепсией.
Комментарии
Пейте зеленый чай и больше, дядька Кондрат вас приобнимет крепко