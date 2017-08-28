А если вдруг инспектору предложили взятку?

Расписан целый распорядок действий в таких случаях. Так, например, если сотрудник обнаружит в переданных ему документах деньги или какие-то ценные предметы, ему вводится в обязанность вернуть их владельцу и предложить передать документ без денег, а также без обложек и без удерживающих устройств.

Сотрудникам ГИБДД запрещается принимать от водителей либо пассажиров, либо пешеходов материальные ценности, а также какие-либо вещи, предметы или документы, за исключением необходимых для выполнения административных действий.

Если инспектору прямо предлагается взятка, то он обязан письменно сообщить об этом своему руководству.