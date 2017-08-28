Уже совсем скоро сотрудники ДПС России будут работать по новому регламенту. Рассказываем об основных новшествах, которые необходимо знать водителям.
Что меняет новый регламент в работе ДПС?
Самое главное, что необходимо знать участникам дорожного движения, – это то, что новый регламент снимает для инспекторов ГИБДД запрет на проверку автомобилей вне стационарных постов. Согласно новому регламенту, теперь сотрудники ДПС обязаны следить за дорожной ситуацией в местах с наибольшей аварийностью либо на участках, которые представляют потенциальную опасность для водителей и пешеходов.
Зачем они это делают?
Как объясняют в МВД, частично это решение связано с тем, что серьезно был сокращен кадровый состав. Также было сокращено и количество стационарных постов в России.
Как будут определять аварийно опасные участки?
Как разъяснили в МВД, в каждой конкретной местности будет проводиться анализ аварийности, также будут выявляться потенциально опасные участки улично-дорожной сети. На самом деле этот анализ ведется постоянно, и в каждом городе или населенном пункте полицейские могут назвать такие участки.
Что означает новый регламент ДПС для водителей?
То, что после принятия документа инспекторам ГИБДД официально разрешат останавливать водителей вне стационарных постов. Хотя справедливости ради надо сказать, что и до этого полицейские имели такое право, проводя различные спецмероприятия и рейды, например, "нетрезвый водитель" и пр. Поэтому на самом деле сотрудники ДПС все это время останавливали водителей в том числе и вне стационарных постов.
А если сотрудники ГИБДД будут злоупотреблять своим положением?
Об этом разработчики регламента тоже подумали. Чтобы минимизировать такой риск, в документе прописано, что все административные процедуры сотрудники ГИБДД обязаны выполнять в зоне обзора систем видеонаблюдения либо носимых видеорегистраторов.
Что еще нового вводит регламент?
Согласно новым правилам, сотрудники ДПС обязаны оценивать состояние водителя, и если тот реагирует слишком возбужденно на сообщение о совершенном нарушении, ему рекомендуют дать время успокоиться и объясниться по поводу его действий. Еще раз разъяснить суть правонарушения и только после этого приступать к составлению протокола об административном правонарушении. Также инспекторов обязали аккуратно проверять документы водителей и не делать никаких отметок в не предусмотренных для этого местах.
А если вдруг инспектору предложили взятку?
Расписан целый распорядок действий в таких случаях. Так, например, если сотрудник обнаружит в переданных ему документах деньги или какие-то ценные предметы, ему вводится в обязанность вернуть их владельцу и предложить передать документ без денег, а также без обложек и без удерживающих устройств.
Сотрудникам ГИБДД запрещается принимать от водителей либо пассажиров, либо пешеходов материальные ценности, а также какие-либо вещи, предметы или документы, за исключением необходимых для выполнения административных действий.
Если инспектору прямо предлагается взятка, то он обязан письменно сообщить об этом своему руководству.
Когда вступит в действие новый регламент ГИБДД?
На самом деле новый регламент должен был вступить в силу еще с 1 апреля 2017 года и заменить собой старый, который действует с 2009 года. Однако тогда решили документ доработать, чтобы уточнить все ситуации, в которых могут оказаться сотрудники ГИБДД. Сейчас новый регламент вступит в силу после того, как его зарегистрируют в Минюсте.
Комментарии
Давно пора дпсников отправить в аварийные точки города+разруливать пробки. А то основной задачей ГИБДД до сих пор является пополнение казны в виде штрафов, а не БЕЗОПАСНОСТЬ движения . А еще нужно упразднить ГИБДД, пусть будет одно ведомство заниматься безопасностью граждан-МВД. Везде, в нормальных странах, вообще нет никаких гаишников.
Совсем запутали.
В разделе 1: "новый регламент вводит для инспекторов ГИБДД запрет на проверку автомобилей вне стационарных постов."
В разделе 4: "инспекторам ГИБДД официально разрешат останавливать водителей вне стационарных постов."
Таки как?
Читай так:
- останавливаю где хочу
- раньше гаи останавливали незаконно (типа проводится операция), теперь узаконили
- все для нас дорогие граждане