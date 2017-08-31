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Клуни, Майкл Джексон и Китано. Главные фильмы 74-го фестиваля в Венеции

, ИА "Амител"
Старейший киносмотр в мире открывается на острове Лидо 1 сентября


Один из самых влиятельных и старейших кинофестивалей в мире открывается уже в 74-й раз в Венеции на острове Лидо. В этом году в основном конкурсе сразу несколько картин, которым прочат победу на "Оскаре" в следующем году. Венецианский кинофестиваль всегда был очень важен при распределении наград. Например, в разные годы киносмотр открывали "Гравитация", "Бердмен" и "Ла-ла Ленд". Предлагаем познакомиться с главными фильмами кинофестиваля, которые будут бороться за "Золотого льва". Председатель жюри в этом году, к слову, актриса Аннетт Беннинг, и это уже интересно.

"Короче"

Фильм открытия 74-го Венецианского кинофестиваля — трагикомедия лауреата нескольких "Оскаров", автора "Небраски", "Потомков" и "О Шмидте". По сюжету, американцы решают свои финансовые проблемы за счет физического уменьшения до размеров классического лилипута. Именно такую операцию осуществляет над собой персонаж Мэтта Дэймона. Однако, очутившись в новом мини-мире, он обнаруживает, что никого из членов семьи там почему-то нет.

"Субурбикон"

Еще один фильм в основном конкурсе с Мэттом Дэймоном в главной роли, снятый Джорджем Клуни по сценарию братьев Коэнов. Действие фильма разворачивается в 1950-х годах. В небольшом тихом городке под названием Субурбикон живет образцово-показательная семья. Однажды к ним в дом вторгаются, и это событие толкает их на страшные поступки. Одна из самых ожидаемых лент фестиваля и уж точно самая звездная.

"Форма воды"

Новая работа одного из самых ярких режиссеров современности — Гильермо Дель Торо. Автор "Тихоокеанского рубежа" и "Лабиринта Фавна" возвращается к своей любимой эстетике — мистической сказке. Многие отмечают, что "Форма воды", возможно, самый лучший фильм в творчестве режиссера.

"Мама!"

Автор "Черного лебедя" и "Ноя" снял ужастик. Да еще на две главные роли пригласил Хавьера Бардема и Дженнифер Лоуренс. Судя по трейлеру, будет действительно страшно.

"Беспредел. Последняя глава"

Новую работу классика азиатского кино Такеши Китано покажут вне конкурса. Великий японский режиссер вот уже семь лет снимает гангстерскую трилогию "Беспредел", финал которой станет фильмом закрытия фестиваля. Сюжет посвящен мести гангстера Отомо бывшим товарищам по службе в якудза, а зрителя ждет еще одна порция ядреной гангстерской метафизики.

"Мектуб, любовь моя"

Скрытый фаворит фестиваля от лауреата "Золотой пальмовой ветви" за "Жизнь Адель" Абделатифа Кешина. Для того чтобы закончить этот фильм, он продал свою награду. Его новая работа — экранизация романа Франсуа Бегодо, посвященного истории любви молодого честолюбивого сценариста.

"Триллер"

Еще один сюрприз этого года. Вне конкурса, помимо всего прочего, покажут короткометражный фильм "Триллер" с Майклом Джексоном, который снимал Джон Лэндис. Отреставрированный и переведенный в формат 3D фильм будет сопровождать документальная лента о его создании.

"Человеческий поток"

Известный китайский художник Ай Вэйвэй снял документальный фильм о миграционном кризисе. В фильме "Человеческий поток" он рассказывает о буднях беженцев и их проблемах. Художник снимал материал в 23 странах мира — от Италии до Афганистана. Он жил вместе с беженцами, плыл на лодках и пересекал границы.

"Первая реформаторская церковь"

Трехчасовое полотно от сценариста великих фильмов — "Таксиста", "Бешеного быка" и "Последнего искушения Христа" – Мартина Скорсезе. В его новой работе поднимается тема коррупции в церкви. В картине рассказывается об армейском священнике (Итан Хоук) и молодой прихожанке, с которой он знакомится в церкви. У обоих потеря: у священника погиб сын-солдат, у женщины покончил с собой муж. Случайно они узнают о коррупционном заговоре, в котором замешаны и священнослужители.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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