С началом нового учебного года родители вновь поднимают вопрос целесообразности введения школьной формы. "Я купила дочери красивый сарафан, а в школе, как оказалось, требуют носить жилет, который с этим сарафаном не сочетается. Выгонят ли моего ребенка с уроков, если он придет не в форме?" - спрашивает мама первоклассницы. В Министерстве образования по Алтайскому краю Amic.ru рассказали, нужно ли соблюдать требования школы о единой форме.
Нужно ли соблюдать требования школы и ходить на уроки только в принятой форме?
С правовой точки зрения, если образовательная организация ввела школьную форму, то она является необходимым условием посещения школы. Обязанность учащегося — выполнять Устав учреждения и требования локальных актов, например, ношение школьной формы (ст. 43 Закона об образовании в РФ).
А мы только в первый класс пошли и не знали про форму?
Каждый родитель, который отдает ребенка в 1-й класс, должен ознакомиться с Уставом образовательного учреждения под роспись. Если в Уставе прописано, что в школе форма обязательна, то все ученики обязаны выполнять требования школы и носить форму. Если ученик пришел в школу без формы — он нарушил требования Устава образовательного учреждения.
И что, если ребенок пришел без формы, его не пустят на урок?
Нет, школа не имеет права отстранить ребенка от занятий из-за отсутствия принятой формы. В России каждому гражданину гарантировано право на получение образования.
Однако, согласно приказу Минобрнауки России, за неисполнение или нарушение Устава школы, правил внутреннего распорядка к обучающемуся могут быть применены меры воспитательного или дисциплинарного взыскания. То есть учителя могут сделать такому ученику замечание или вызвать его для беседы к директору.
Кто решает, вводить в школе форму или нет?
Окончательное слово о введении школьной формы остается за самой школой. Для этого она должна принять соответствующий локальный акт. Как правило, это "Положение о школьной форме". Тем не менее этот акт должен приниматься с учетом мнения учеников и их родителей. Их интересы представляют совет обучающихся и совет родителей.
А если родители и дети против школьной формы?
Если родители против введения школьной формы, то им следует документально это закрепить и уведомить об этом администрацию школы.
Где нужно покупать форму?
По желанию родителя — где угодно. Главное, чтобы приобретенная одежда соответствовала принятой в школе форме. Учебное заведение может рекомендовать купить одежду определенного фасона или цветовой гаммы, но не имеет права требовать купить форму в конкретном магазине, указав определенного производителя.
Какую одежду совсем нельзя носить в школу?
В школу нельзя носить одежду, которая содержит изображения и надписи на любом языке, призывающие к экстремизму, употреблению наркотиков, применению оружия либо имеющую оскорбительный характер.
В каких школах Алтайского края введена обязательная форма?
Школьная одежда введена во всех общеобразовательных организациях Алтайского края. При этом в половине из них введена школьная форма единого образца, то есть установлена комплектность, цвет, выбраны фасоны и аксессуары, например, эмблема. В новом учебном году количество школ в крае, где вводится форма единого образца, увеличится на 20%.
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