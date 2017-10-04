Очередная порция изменений в законодательстве вступила в силу в России в октябре. Портал Amic.ru собрал самые значимые законы, о которых следует знать каждому. В частности, был увеличен порог, при котором должник не сможет покинуть пределы страны, подняли госпошлину на оружие, а число микрозаймов в одни руки будут контролировать. Подробнее узнаете в рубрике "Вопрос-ответ".
Зеркальные копии пиратских сайтов, доступ к которым ограничен по решению суда, будут блокировать. Раньше через них опытные интернет-пользователи могли скачать нужную информацию с "забаненного" сайта, теперь эта лазейка будет прикрыта.
В случае поступления от органа власти или правообладателей информации о появлении в интернете копий уже заблокированных сайтов Минкомсвязь в течение суток будет принимать мотивированное решение о признании сайта копией заблокированного. После этого Минкомсвязь направит свое решение владельцу этого ресурса и в Роскомнадзор. Получив уведомление от последнего, операторы связи обязаны в течение суток с момента получения требования ограничить доступ к копии пиратского сайта.
Срок контрольного отстрела нарезного гражданского оружия увеличили в России до 15 лет. Раньше его требовалось проводить через каждые пять лет.
Кроме того, единовременные сборы за выдачу разрешительных документов в сфере оборота оружия заменили на госпошлины. С расценками вы можете ознакомиться тут.
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