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Зачем КПРФ хочет урезать новогодние каникулы и какие праздники добавить?

, ИА "Амител"
Коммунисты предлагают перекроить календарь выходных и праздничных дней


Фракции Госдумы выбрали инициативы, которые будут рассмотрены нижней палатой осенью. В финальный перечень вошли 16 законопроектов, в их числе и предложение о сокращении нерабочих новогодних праздничных дней. Зачем коммунисты предлагают урезать россиянам каникулы и какие новые праздники хотят добавить — в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Зачем сокращать? Меня все устраивает!

Вас, возможно, длинные каникулы на Новый год устраивают, но в России немало людей, которые считают иначе. Свою позицию они обосновывают беспробудным пьянством, набором лишних килограммов, серьезным ударом по экономике, которая теряет от новогодних простоев миллиарды рублей, а "люди в начале года остаются без зарплаты".

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КПРФ объяснила свое предложение тем, что к депутатам фракции поступает много обращений граждан с требованием сократить новогодние каникулы. Партия услышала чаяния людей и решила в корне изменить ситуацию и отмечать Новый год в период с 31 декабря по 3 января, а также сделать выходным днем 7 января, когда православные празднуют Рождество Христово. 4, 5, 6 и 8 января исключить из каникул.

2
А какие новые праздники коммунисты планируют добавить?

Главный праздник, который продвигают коммунисты, — 7 ноября, день Великой Октябрьской социалистической революции. Год столетия революции — хороший повод вспомнить о том, что это событие оказалось переломным не только для российской, но и для всемирной истории. В идеале они хотят успеть утвердить этот праздник в этом году.

Кроме того, внести в календарь праздничных дней предлагают 18 марта — день присоединения Крыма к России.

Кстати, в декабре 2015 года с инициативой о сокращении новогодних праздников выступала партия ЛДПР. Представители партии внесли в Госдуму законопроект о том, чтобы было всего три нерабочих дня в году – 1 января, 9 мая и 12 июня. Но при этом сделать так, чтобы дни новогодних каникул остались, просто люди сами решали, когда их отгулять.


 


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Комментарии

4.10.2017 15:31
- гость -

А правда, что Россия запустила печатный станок, чтобы выплатить пенсии?

0  0
4.10.2017 15:31
- гость -

Весьма правильное решение

0  0
4.10.2017 15:33
- гость -

Надоели эти "инициативы"! Надо КПРФ 7 ноября праздновать - вот и пусть празднуют в своем узком кругу!

0  0
4.10.2017 15:44
- гость -

Вот меня раздражает уверенность наших властей, что мы на каникулах ничего не делаем , только пьем... Мы , например , на каникулах на горку ходим, на каток, в кино. Да просто в лес погулять..

0  0
4.10.2017 15:48
- гость -

- гостю -4.10.2017 15:33
А чем день 7 ноября был плох? "День седьмого ноября - красный день календаря! Посмотри в свое окно - все на улице красно!..." - это еще из глубокого детства помнится.
А 4 ноября?
% 70 населения вряд ли помнят чему посвящен этот праздник.
Вы-то сами точно помните?

0  0
4.10.2017 15:52
- гость -

Новогодние каникулы не трогайте! Оставьте все как есть!

0  0
4.10.2017 15:57
- гость -

Ну если депутаты все каникулы бухают беспробудно и набирают лишние килограммы - то это их проблемы. Зачем же всю Россию в этом огульно обвинять? Люди отдыхают, проводят время с семьей, с друзьями. У детей как раз каникулы - они хоть с родителями побудут. И без зарплаты никто не остается - неправда это. А вот одиночные выходные среди недели не имеют никакого смысла и приносят только вред! Вот в них-то и бухают, потому что больше все равно ничего не сделаешь.

0  0
4.10.2017 16:04
- гость -

а я на каникулах рукодельничаю. столько всего успеваю!!!!

0  0
4.10.2017 16:52
Жоржик

Ждешь эти каникулы каждый год, чтобы немного передохнуть. Отпуска нет фактически, а так хоть немного можно расслабиться. Депутаты вообще оторваны от реальной жизни, имитацию бурной деятельности показывают, в стране куча проблем, куча кривых неработающих законов, а они за праздники взялись, тупость несусветная...

0  0
4.10.2017 17:02
- гость -

им делать больше нечего?

0  0
4.10.2017 17:02
- гость -


- гость -

Весьма правильное решение


чем?

0  0
4.10.2017 17:03
- гость -

кстати, майдану на Украине предшествовала отмена зимних каникул

0  0
4.10.2017 17:04
- гость -

Время побыть с семьей, время спланировать дела, время природы и снега. ну что за уроды

0  0
4.10.2017 17:06
- гость -

Вот меня раздражает уверенность наших властей, что мы на каникулах ничего не делаем , только пьем... Мы , например , на каникулах на горку ходим, на каток, в кино. Да просто в лес погулять..


плюсану. эти каникулы дают некую разрядку в обществе. люди имеют возможность отдохнуть

0  0
4.10.2017 17:07
- гость -

Депутаты вообще оторваны от реальной жизни


отзыв бы депутатов организовать

0  0
4.10.2017 17:10
- гость -

У меня как то ребенок заболел на Новый год, это был просто ужас, ни до кого не достучаться... С тех пор я против долгих прзднований всей страной, нужно отдохнуть - идите в отпуск!

0  0
4.10.2017 17:11
- гость -

и это каждый год такие инициативы - может запрет ввести на подобные новации? у них в Думе 400 тыров и жизнь праздник, о
других людях и думать не хочется

0  0
4.10.2017 17:12
- гость -

Никогда не буду больше голосовать за КПРФ

0  0
4.10.2017 17:12
- гость -

нужно отдохнуть - идите в отпуск!

Нужно уработаться - идите нахрен.

0  0
4.10.2017 17:12
- гость -

У меня как то ребенок заболел на Новый год, это был просто ужас, ни до кого не достучаться... С тех пор я против долгих прзднований всей страной, нужно отдохнуть - идите в отпуск!


не ври, все больницы работают

0  0
4.10.2017 17:13
- гость -

4.10.2017 17:12
- гость -

Никогда не буду больше голосовать за КПРФ

Никогда за них не голосовал, а после таких заскоков и не буду.

0  0
4.10.2017 17:14
- гость -

КПРФ хочет поднять социальную напряженность?

0  0
4.10.2017 17:14
- гость -

Никогда не буду больше голосовать за КПРФ

Никогда за них не голосовал, а после таких заскоков и не буду.



у них это ежегодное

0  0
4.10.2017 17:15
- гость -

КПРФ, предлагает дополнительно поработать на капиталистов

0  0
4.10.2017 17:18
Избиратель ЕдРа

Даниилка, Бессарабыч, ну хоть ты попробуй этих клоунов образумить? Ты же вроде бы по социальной защите там тусишь?

0  0
4.10.2017 17:21
- гость -

Быстро переобулось ЛДПР. Жирик громче всех кричал что нужно ввести зимние каникулы, причём призывал граждан требовать от работодателя их оплачивать.А вообще-то это было введено чтобы узаконить уже устоявшиеся к тому времени поездки москвичей в Куршавель. Уже до этого Москва на две недели в новый год вымирала. Вот они и сделали каникулы для всей страны, не учитывая что у всех остальных денег на новогодние поездки, которые к тому же дорожают на 30-100%, нет. Думаю что нужно отменить, причины перечислять долго, но их значительно больше, чем у сторонников "посидеть с детьми".

0  0
4.10.2017 17:24
- гость -

нечего отменять, нормальные каникулы.

0  0
4.10.2017 17:26
- гость -

вы эксплуатируете трудящихся по-полной. давайте отменим, с циничной подачи КПРФ. для меня такой партии больше нет

0  0
4.10.2017 17:31
- гость -

В мае надо дней 10, дачу в порядок привести, мы в Горный ездим. Но нам и зимой хорошо на каникулах. А с больницей правда проблемы. В Барнауле их, может, и меньше, но посёлках узи не работает, терапевтов двое, хирурги бухают, в стационарах совсем помойкой кормят и лекарств не хватает. Весь январь с льготными лекарствами вообще проблема.

0  0
4.10.2017 17:32
- гость -

КПРФ может уже отказаться от звания коммунистической, ибо права трудящихся она никак не защищает

0  0
4.10.2017 17:33
- гость -

В мае надо дней 10, дачу в порядок привести


это не отдых, это ваша добровольная каторга

0  0
4.10.2017 17:34
- гость -

Коммунисты предлагают перекроить календарь выходных и праздничных дней



это не
коммунисты

0  0
4.10.2017 17:34
- гость -

КПРФ может уже отказаться от звания коммунистической, ибо права трудящихся она никак не защищает



плюсану

0  0
4.10.2017 17:35
- гость -

Зюганов совсем что-то

0  0
4.10.2017 17:36
- гость -

долой КПРФ!

0  0
4.10.2017 17:41
- гость -

где законопроекты в защиту трудящихся? сидят и утерлись. стыдно. Сталин бы вас расстрелял, да и Ленин тоже

0  0
4.10.2017 17:48
- гость -

не ври, все больницы работают
А вот таких бы.длованов надо заставлять и без выходных работать.

0  0
4.10.2017 21:35
- гость -

Всю жизнь отдыхали 3 дня и были счатливы, а сейчас совсем работать не хотите.. Еще и 4 ноября нужно убрать. Не о чем этот выходной.

0  0
4.10.2017 21:37
- гость -


4.10.2017 17:12
- гость -
А вы либеральные единорасты за КПРФ и не голосовали никогда..

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