Фракции Госдумы выбрали инициативы, которые будут рассмотрены нижней палатой осенью. В финальный перечень вошли 16 законопроектов, в их числе и предложение о сокращении нерабочих новогодних праздничных дней. Зачем коммунисты предлагают урезать россиянам каникулы и какие новые праздники хотят добавить — в рубрике "Вопрос-ответ".
Вас, возможно, длинные каникулы на Новый год устраивают, но в России немало людей, которые считают иначе. Свою позицию они обосновывают беспробудным пьянством, набором лишних килограммов, серьезным ударом по экономике, которая теряет от новогодних простоев миллиарды рублей, а "люди в начале года остаются без зарплаты".
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КПРФ объяснила свое предложение тем, что к депутатам фракции поступает много обращений граждан с требованием сократить новогодние каникулы. Партия услышала чаяния людей и решила в корне изменить ситуацию и отмечать Новый год в период с 31 декабря по 3 января, а также сделать выходным днем 7 января, когда православные празднуют Рождество Христово. 4, 5, 6 и 8 января исключить из каникул.
Главный праздник, который продвигают коммунисты, — 7 ноября, день Великой Октябрьской социалистической революции. Год столетия революции — хороший повод вспомнить о том, что это событие оказалось переломным не только для российской, но и для всемирной истории. В идеале они хотят успеть утвердить этот праздник в этом году.
Кроме того, внести в календарь праздничных дней предлагают 18 марта — день присоединения Крыма к России.
Кстати, в декабре 2015 года с инициативой о сокращении новогодних праздников выступала партия ЛДПР. Представители партии внесли в Госдуму законопроект о том, чтобы было всего три нерабочих дня в году – 1 января, 9 мая и 12 июня. Но при этом сделать так, чтобы дни новогодних каникул остались, просто люди сами решали, когда их отгулять.
Комментарии
А правда, что Россия запустила печатный станок, чтобы выплатить пенсии?
Весьма правильное решение
Надоели эти "инициативы"! Надо КПРФ 7 ноября праздновать - вот и пусть празднуют в своем узком кругу!
Вот меня раздражает уверенность наших властей, что мы на каникулах ничего не делаем , только пьем... Мы , например , на каникулах на горку ходим, на каток, в кино. Да просто в лес погулять..
- гостю -4.10.2017 15:33
А чем день 7 ноября был плох? "День седьмого ноября - красный день календаря! Посмотри в свое окно - все на улице красно!..." - это еще из глубокого детства помнится.
А 4 ноября?
% 70 населения вряд ли помнят чему посвящен этот праздник.
Вы-то сами точно помните?
Новогодние каникулы не трогайте! Оставьте все как есть!
Ну если депутаты все каникулы бухают беспробудно и набирают лишние килограммы - то это их проблемы. Зачем же всю Россию в этом огульно обвинять? Люди отдыхают, проводят время с семьей, с друзьями. У детей как раз каникулы - они хоть с родителями побудут. И без зарплаты никто не остается - неправда это. А вот одиночные выходные среди недели не имеют никакого смысла и приносят только вред! Вот в них-то и бухают, потому что больше все равно ничего не сделаешь.
а я на каникулах рукодельничаю. столько всего успеваю!!!!
Ждешь эти каникулы каждый год, чтобы немного передохнуть. Отпуска нет фактически, а так хоть немного можно расслабиться. Депутаты вообще оторваны от реальной жизни, имитацию бурной деятельности показывают, в стране куча проблем, куча кривых неработающих законов, а они за праздники взялись, тупость несусветная...
им делать больше нечего?
- гость -
Весьма правильное решение
чем?
кстати, майдану на Украине предшествовала отмена зимних каникул
Время побыть с семьей, время спланировать дела, время природы и снега. ну что за уроды
Вот меня раздражает уверенность наших властей, что мы на каникулах ничего не делаем , только пьем... Мы , например , на каникулах на горку ходим, на каток, в кино. Да просто в лес погулять..
плюсану. эти каникулы дают некую разрядку в обществе. люди имеют возможность отдохнуть
Депутаты вообще оторваны от реальной жизни
отзыв бы депутатов организовать
У меня как то ребенок заболел на Новый год, это был просто ужас, ни до кого не достучаться... С тех пор я против долгих прзднований всей страной, нужно отдохнуть - идите в отпуск!
и это каждый год такие инициативы - может запрет ввести на подобные новации? у них в Думе 400 тыров и жизнь праздник, о
других людях и думать не хочется
Никогда не буду больше голосовать за КПРФ
нужно отдохнуть - идите в отпуск!
Нужно уработаться - идите нахрен.
У меня как то ребенок заболел на Новый год, это был просто ужас, ни до кого не достучаться... С тех пор я против долгих прзднований всей страной, нужно отдохнуть - идите в отпуск!
не ври, все больницы работают
4.10.2017 17:12
- гость -
Никогда не буду больше голосовать за КПРФ
Никогда за них не голосовал, а после таких заскоков и не буду.
КПРФ хочет поднять социальную напряженность?
Никогда не буду больше голосовать за КПРФ
Никогда за них не голосовал, а после таких заскоков и не буду.
у них это ежегодное
КПРФ, предлагает дополнительно поработать на капиталистов
Даниилка, Бессарабыч, ну хоть ты попробуй этих клоунов образумить? Ты же вроде бы по социальной защите там тусишь?
Быстро переобулось ЛДПР. Жирик громче всех кричал что нужно ввести зимние каникулы, причём призывал граждан требовать от работодателя их оплачивать.А вообще-то это было введено чтобы узаконить уже устоявшиеся к тому времени поездки москвичей в Куршавель. Уже до этого Москва на две недели в новый год вымирала. Вот они и сделали каникулы для всей страны, не учитывая что у всех остальных денег на новогодние поездки, которые к тому же дорожают на 30-100%, нет. Думаю что нужно отменить, причины перечислять долго, но их значительно больше, чем у сторонников "посидеть с детьми".
нечего отменять, нормальные каникулы.
вы эксплуатируете трудящихся по-полной. давайте отменим, с циничной подачи КПРФ. для меня такой партии больше нет
В мае надо дней 10, дачу в порядок привести, мы в Горный ездим. Но нам и зимой хорошо на каникулах. А с больницей правда проблемы. В Барнауле их, может, и меньше, но посёлках узи не работает, терапевтов двое, хирурги бухают, в стационарах совсем помойкой кормят и лекарств не хватает. Весь январь с льготными лекарствами вообще проблема.
КПРФ может уже отказаться от звания коммунистической, ибо права трудящихся она никак не защищает
В мае надо дней 10, дачу в порядок привести
это не отдых, это ваша добровольная каторга
Коммунисты предлагают перекроить календарь выходных и праздничных дней
это не
коммунисты
КПРФ может уже отказаться от звания коммунистической, ибо права трудящихся она никак не защищает
плюсану
Зюганов совсем что-то
долой КПРФ!
где законопроекты в защиту трудящихся? сидят и утерлись. стыдно. Сталин бы вас расстрелял, да и Ленин тоже
не ври, все больницы работают
А вот таких бы.длованов надо заставлять и без выходных работать.
Всю жизнь отдыхали 3 дня и были счатливы, а сейчас совсем работать не хотите.. Еще и 4 ноября нужно убрать. Не о чем этот выходной.
4.10.2017 17:12
- гость -
А вы либеральные единорасты за КПРФ и не голосовали никогда..