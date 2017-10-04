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Президент России Владимир Путин 3 октября провел заседание Совета по физкультуре и спорту, где выслушал доклад о подготовке чемпионата мира 2018 года. Самые главные тезисы прошедшего заседания в нашем максимально коротком "Вопросе-ответе".
Есть отставание по некоторым объектам. Как сообщил президенту министр спорта Павел Колобков, оно есть, но не носит критический характер.
"Есть отставание на отдельных этапах в Самаре. В отношении подрядчика введены штрафные санкции. Но ситуация под контролем", – сказал министр спорта.
В Ростове-на-Дону стадион готов на 86%, в Екатеринбурге – на 85%, в Калининграде – на 83%, в Волгограде и Нижнем Новгороде – на 73%, в Саранске – на 67, в Самаре – на 65.
Судя по всему, этот вопрос пока неизвестен. Ориентировочно билеты будут стоить в среднем от 6 до 25 тысяч рублей. Например, цена билета на финал может достигать и 60 тысяч рублей, если успеть выкупить до спекулянтов.
"Нужно постараться сделать все, чтобы количество недорогих билетов было максимально возможным", – сказал Путин.
Граждане России могут приобрести билеты 4-й категории на специально выделенные для них секторы. Минимальная стоимость билетов на матчи ЧМ-2018 составит 1280 рублей. Это около 7% от средней заработной платы в Алтайском крае.
До сих пор непонятно. Например, футбольный город Краснодар не примет чемпионат мира. Однако проводить первенство мира доверили Волгограду и Калининграду, Сочи, где вообще неизвестно, появятся ли в ближайшие годы профессиональные команды, способные собирать на матчах хотя бы 7-10 тысяч человек. Такая же ситуация в Нижнем Новгороде и Мордовии. Российские власти намерены сделать все, чтобы стадионы после июля 2018 года не пустовали.
"Концепция наследия чемпионата мира по футболу утверждена Минспорта еще в 2015 году, однако исчерпывающей ее вряд ли можно признать. Я прошу доработать документ с учетом позитивного опыта наследия Универсиады в Казани в 2013 году и Игр в Сочи в 2014 году и утвердить на уровне правительства.
Здесь целесообразно использовать и опыт подготовки юных хоккеистов в сочинском "Сириусе", и предусмотреть создание в регионах, принимающих матчи чемпионата, всероссийских детских футбольных центров. Инфраструктура будет готова", – сказал президент.
Глава государства недоволен тем, что пока не решен до конца вопрос с логистикой, транспортной доступностью и размещением болельщиков.
"Важно проанализировать как позитивный опыт проведения Кубка конфедераций, так и проблемные места. Недоработки есть в сфере общественного транспорта, продажи сувениров. Навигация оставляла желать лучшего. Все это следует учесть в ходе подготовки к ЧМ", — сказал Путин.
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал о том, что российским футбольным клубам надо учиться зарабатывать самим", чтобы не быть бременем для бюджета. При этом рекламодатели стали активнее.
Молодец, Сергей. Восемь человек иностранцев бегают за "Зенит" в Лиге Европы. И два гражданина РФ, и вратарь – три. Вот молодец! - ответил ему Владимир Путин.
– Владимир Владимирович, мы во всех играх соблюдаем лимит! Это был единственный матч с испанцами. Но мы реально готовим российских футболистов к ЧМ.
– Посмотрим!
После заседания Владимир Путин на встрече с губернаторами, возглавляющими регионы, в которых пройдет чемпионат мира по футболу 2018 года, осмотрел макеты будущих стадионов, аэропортов и гостиниц, в том числе модель недавно достроенного стадиона "Санкт-Петербург". Глава города Георгий Полтавченко рассказал об особенностях стадиона на примере его макета. Путин назвал стадион красивым, отметив, что все же есть недоработки. При этом президент посетовал на недостаточное количество арен для хоккеистов.
- Для хоккеистов бы еще строили", — сказал Путин.
В ответ Полтавченко попытался объяснить, что в этом направлении работа уже идет.
- Да ничего не строите, — подчеркнул президент. - А надо бы строить.
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Бюджет недоосвоили?