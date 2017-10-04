День учителя – профессиональный праздник работников сферы образования, который празднуют в России 5 октября. Это отличный повод порадовать своих педагогов: подарить цветы и оказать заботу и внимание. Если вдруг вы вспомнили про этот праздник только сейчас или еще не определились с выбором подарка, специально для вас портал Amic.ru подготовил подборку идей подарков для любимого учителя.
Самый универсальный подарок — это цветы. Сейчас их представлено большое разнообразие на любой вкус и кошелек. Если букет дарят от класса, то лучше, чтобы он был в корзине.
Если хотите, чтобы ваш подарок радовал учителя как можно дольше, можно преподнести горшочные цветы. Если вам хочется чего-то необычного, то сделайте или закажите букет из конфет, фруктов или воздушных шаров. Учитель будет удивлен, и презент не останется без внимания.
Подобный букет можно оформить и с использованием маленьких красивых упаковок чая, собрав их в оригинальную композицию и дополнив живыми цветами или сделанными из бумаги, ткани.
Интересная и познавательная книга станет прекрасным подарком для учителя. Безусловно, в более выигрышном положении находятся издания в подарочном оформлении. Если вы считаете, что дарить книгу — это моветон, то вы сильно заблуждаетесь. Согласно статистике, предпраздничная торговля увеличивает спрос на книжную продукцию в два раза.
Важно не ошибиться с выбором. Можно подарить книгу по специальности. Если вы хорошо знакомы с увлечениями одариваемого, то получится подобрать литературу для хобби. Но все-таки беспроигрышным вариантом является классика, она уместна для подарка в любом возрасте и для любого пола.
Билеты в театр или кино станут прекрасной возможностью для педагога отдохнуть после рабочего дня. Помните, что следует покупать два билета, чтобы одариваемый мог сходить на очередной спектакль или премьеру фильма в приятной компании. Только не выбирайте специфических премьер типа фильма ужасов или фантастики, так как не всем это придется по вкусу. Лучше выбрать комедию.
Билеты также можно купить в музей, на выставку или в планетарий.
Фотосессия в подарок наверняка запомнится педагогу. Сертификат лучше всего дарить с открытой датой. Преподавателю не придется подстраиваться под фотографа. Он сможет сам с ним связаться, когда будет свободен.
Кстати, фотосессия может быть для всего класса. Можно всем вместе сходить в дендрарий, планетарий или в музей.
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Комментарии
работаю в школе, думаете у меня нет настольной лампы или часов? или не хватает книг по специальности? дома нет шкафа с классикой?
И кто это учит на глаза лезть за счёт взятокподарков? Когда нам учителя будут дарить подарки за детей-отличников? Выживают после 9 класса тех кто похуже учится, с оставшимися что не работать, они все хорошо учатся, ещё и подарки им подавай.
4.10.2017 17:01
- гость -
работаю в школе, думаете у меня нет настольной лампы или часов?
На что намекаете? Подарок не нужен или ювелирка?..
Может деньгами? Из бюджета
Амик. Праздник завтра, обсуждения о подарках начались двумя неделями ранее. Какая польза от вашей статьи?
Мы решили обойтись цветами. Это плохо?
Ознакомьтесь с законом N 273-ФЗ от 2008 года, а потом кропайте эти статейки и вносите предложения. Учителя пока что у нас муниципальные служащие...