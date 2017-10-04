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Что подарить на День учителя: 10 оригинальных идей

, ИА "Амител"
День учителя — замечательный повод выразить свое признание и уважение педагогу


День учителя – профессиональный праздник работников сферы образования, который празднуют в России 5 октября. Это отличный повод порадовать своих педагогов: подарить цветы и оказать заботу и внимание. Если вдруг вы вспомнили про этот праздник только сейчас или еще не определились с выбором подарка, специально для вас портал Amic.ru подготовил подборку идей подарков для любимого учителя.

1
Цветы

Самый универсальный подарок — это цветы. Сейчас их представлено большое разнообразие на любой вкус и кошелек. Если букет дарят от класса, то лучше, чтобы он был в корзине.

Если хотите, чтобы ваш подарок радовал учителя как можно дольше, можно преподнести горшочные цветы. Если вам хочется чего-то необычного, то сделайте или закажите букет из конфет, фруктов или воздушных шаров. Учитель будет удивлен, и презент не останется без внимания.

Подобный букет можно оформить и с использованием маленьких красивых упаковок чая, собрав их в оригинальную композицию и дополнив живыми цветами или сделанными из бумаги, ткани.

2
Лучший подарок — книга

Интересная и познавательная книга станет прекрасным подарком для учителя. Безусловно, в более выигрышном положении находятся издания в подарочном оформлении. Если вы считаете, что дарить книгу — это моветон, то вы сильно заблуждаетесь. Согласно статистике, предпраздничная торговля увеличивает спрос на книжную продукцию в два раза.

Важно не ошибиться с выбором. Можно подарить книгу по специальности. Если вы хорошо знакомы с увлечениями одариваемого, то получится подобрать литературу для хобби. Но все-таки беспроигрышным вариантом является классика, она уместна для подарка в любом возрасте и для любого пола.

3
Сертификаты
Чтобы точно не прогадать с выбором, вы можете приобрести сертификат в книжном магазине или магазине канцтоваров. Также любая женщина будет рада сертификату в магазин косметики, посуды, бытовой техники, spa-салон.
4
Канцелярия
Так как профессия учителя плотно связана с канцелярией, отличным подарком для педагога может стать что-то из канцелярии. Выбор можно сделать в пользу красивого ежедневника в кожаной обложке или органайзера, ручки с гравировкой.
5
Билеты

Билеты в театр или кино станут прекрасной возможностью для педагога отдохнуть после рабочего дня. Помните, что следует покупать два билета, чтобы одариваемый мог сходить на очередной спектакль или премьеру фильма в приятной компании. Только не выбирайте специфических премьер типа фильма ужасов или фантастики, так как не всем это придется по вкусу. Лучше выбрать комедию.

Билеты также можно купить в музей, на выставку или в планетарий.

6
Деловые подарки
Преподавателям приходится работать с большим количеством информации, которую нужно хранить. Флешка, планшет или накопитель информации пригодятся любому учителю. Что именно выбрать из этого списка и с каким объемом, зависит от вашего кошелька.
7
Видеофильм
Конечно, за день подготовить такой подарок вряд ли получится, но, возможно, эта идея пригодится вам в следующем году. Для его подготовки достаточно, чтобы каждый из учеников произнес несколько фраз. Потом все это собирается в единый ролик и накладывается немного надписей и музыки. Сделать такое поздравление просто, а память останется на всю жизнь.
8
Фотосессия

Фотосессия в подарок наверняка запомнится педагогу. Сертификат лучше всего дарить с открытой датой. Преподавателю не придется подстраиваться под фотографа. Он сможет сам с ним связаться, когда будет свободен.

Кстати, фотосессия может быть для всего класса. Можно всем вместе сходить в дендрарий, планетарий или в музей.

9
Настенные часы
Работа преподавателя должна ассоциироваться с пунктуальностью, поэтому часы можно преподнести как подарок, который говорит о том, что учитель всегда помнит о времени. Постарайтесь найти часы с интересным дизайном.
10
Настольная лампа
У преподавателей, как и у школьников, есть свое домашнее задание, которое подразумевает подготовку к уроку, также проверку домашних работ своих учеников. Поэтому за настольную лампу учитель точно скажет вам спасибо.

 

Читайте также в сюжете: День Учителя-2017

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Комментарии

4.10.2017 17:01
- гость -

работаю в школе, думаете у меня нет настольной лампы или часов? или не хватает книг по специальности? дома нет шкафа с классикой?

0  0
4.10.2017 17:19
- гость -

И кто это учит на глаза лезть за счёт взятокподарков? Когда нам учителя будут дарить подарки за детей-отличников? Выживают после 9 класса тех кто похуже учится, с оставшимися что не работать, они все хорошо учатся, ещё и подарки им подавай.

0  0
4.10.2017 17:20
- гость -

4.10.2017 17:01
- гость -
работаю в школе, думаете у меня нет настольной лампы или часов?

На что намекаете? Подарок не нужен или ювелирка?..

0  0
4.10.2017 17:55
- гость -

Может деньгами? Из бюджета

0  0
4.10.2017 18:01
- гость -

Амик. Праздник завтра, обсуждения о подарках начались двумя неделями ранее. Какая польза от вашей статьи?

0  0
4.10.2017 20:38
- гость -

Мы решили обойтись цветами. Это плохо?

0  0
5.10.2017 00:44
Nik

Ознакомьтесь с законом N 273-ФЗ от 2008 года, а потом кропайте эти статейки и вносите предложения. Учителя пока что у нас муниципальные служащие...

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