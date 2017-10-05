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Подал заявку на кредит – жди мошенников. Как выманивают деньги у россиян

, ИА "Амител"
Кредитами пользуется большая часть нашего населения – статистика неумолима. Но мошенники тоже не дремлют.


Многие россияне, которые хотят получить кредит, становятся жертвами мошенников. Довольно новый, но уже отработанный до мелочей метод стал одним из самых распространенных способов выманивания средств у граждан. Как это работает, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1
В чем суть этой мошеннической схемы?

Суть довольно простая: вы попали в сложную ситуацию, и вам срочно нужны деньги. Подаете заявку на кредит сразу в несколько банков. К сожалению, банковская система не идеальна, и там возможна утечка информации.

Дальше информация попадает в руки мошенников. По телефону звонящие обращаются к потенциальному клиенту по имени-отчеству, уточняют, актуально ли для него оформление кредита, задают еще несколько уточняющих вопросов. В итоге бдительность клиента усыплена, и он с полной уверенностью думает, что общается с сотрудником банка.

2
Ну и пусть звонят. Как они могут обмануть меня по телефону?

Это не все. Далее мошенники из липовых банков сообщают, что заявка одобрена. Но для получения кредита организация, которой на деле вообще не существует, хочет убедиться в платежеспособности клиента. Для этого человек должен сделать первый взнос на банковский счет, карту или телефонный номер.

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях сообщил, что у мошенников существуют отдельные схемы, рассчитанные на молодых людей и школьников.

3
Как себя обезопасить?
Для того, чтобы не угодить в эту ловушку, во-первых, перепроверьте информацию о банке, а также самостоятельно перезвоните на "горячую линию" либо обратитесь в офис лично.
Никаких первоначальных взносов до заключения договора быть не может, тем более на номер телефона или банковскую карту. Если вы будете бдительны, риски попадания в мошеннические схемы практически исключены.
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Комментарии

5.10.2017 11:31
- гость -

То есть открыто признали, что банки сливают информацию о клиентах?

0  0
5.10.2017 12:19
- гость -

"Валерий Лях сообщил, что у мошенников существуют отдельные схемы, рассчитанные на молодых людей и школьников".

Уже школьникам кредиты давать стали?

0  0
5.10.2017 12:36
- гость -

"Суть довольно простая: вы попали в сложную ситуацию, и вам срочно нужны деньги. Подаете заявку на кредит сразу в несколько банков."

Бред какой-то. Кто это сочиняет? Банки сейчас сами предлагают кредиты. СМС-ки шлют каждый месяц.
Приходите в банк составляете договор. Никаких утечек там не будет, если сами не будете трепать языком.

0  0
5.10.2017 13:05
- гость -

статья полная фигня... я опять же задаюсь вопросом - почему нет автора статьи!??? хочется знать "профи", который так пишет.

Почему нет ни слова про организации АНТИДОЛГ и т.д. ???
вот ка краз там такие схемы. - человек в надежде списать долг дает свои паспортные данные (т.к. ему говорят , мы вам поможем, но сначала надо полностью вас проверить и кредит на предмет возможности списания) - и всё ваши данные у кого-угодно ВЫ САМИ Х ОТДАЛИ!

0  0
5.10.2017 16:09
- гость -

Для КОНКРЕТНЫХ лохов.

0  0
5.10.2017 16:10
- гость -

Для КОНКРЕТНЫХ лохов.

0  0
5.10.2017 16:24
злой пенсионер

Но для получения кредита организация, которой на деле вообще не существует, хочет убедиться в платежеспособности клиента. Для этого человек должен сделать первый взнос на банковский счет, карту или телефонный номер.Ну наверное надо быть полным идиотом чтоб что то куда то перечислять.

0  0
5.10.2017 17:29
- гость -

банки в россии и есть мошенники

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