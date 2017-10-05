Многие россияне, которые хотят получить кредит, становятся жертвами мошенников. Довольно новый, но уже отработанный до мелочей метод стал одним из самых распространенных способов выманивания средств у граждан. Как это работает, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Суть довольно простая: вы попали в сложную ситуацию, и вам срочно нужны деньги. Подаете заявку на кредит сразу в несколько банков. К сожалению, банковская система не идеальна, и там возможна утечка информации.
Дальше информация попадает в руки мошенников. По телефону звонящие обращаются к потенциальному клиенту по имени-отчеству, уточняют, актуально ли для него оформление кредита, задают еще несколько уточняющих вопросов. В итоге бдительность клиента усыплена, и он с полной уверенностью думает, что общается с сотрудником банка.
Это не все. Далее мошенники из липовых банков сообщают, что заявка одобрена. Но для получения кредита организация, которой на деле вообще не существует, хочет убедиться в платежеспособности клиента. Для этого человек должен сделать первый взнос на банковский счет, карту или телефонный номер.
Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях сообщил, что у мошенников существуют отдельные схемы, рассчитанные на молодых людей и школьников.
Комментарии
То есть открыто признали, что банки сливают информацию о клиентах?
"Валерий Лях сообщил, что у мошенников существуют отдельные схемы, рассчитанные на молодых людей и школьников".
Уже школьникам кредиты давать стали?
"Суть довольно простая: вы попали в сложную ситуацию, и вам срочно нужны деньги. Подаете заявку на кредит сразу в несколько банков."
Бред какой-то. Кто это сочиняет? Банки сейчас сами предлагают кредиты. СМС-ки шлют каждый месяц.
Приходите в банк составляете договор. Никаких утечек там не будет, если сами не будете трепать языком.
статья полная фигня... я опять же задаюсь вопросом - почему нет автора статьи!??? хочется знать "профи", который так пишет.
Почему нет ни слова про организации АНТИДОЛГ и т.д. ???
вот ка краз там такие схемы. - человек в надежде списать долг дает свои паспортные данные (т.к. ему говорят , мы вам поможем, но сначала надо полностью вас проверить и кредит на предмет возможности списания) - и всё ваши данные у кого-угодно ВЫ САМИ Х ОТДАЛИ!
Для КОНКРЕТНЫХ лохов.
Для КОНКРЕТНЫХ лохов.
Но для получения кредита организация, которой на деле вообще не существует, хочет убедиться в платежеспособности клиента. Для этого человек должен сделать первый взнос на банковский счет, карту или телефонный номер.Ну наверное надо быть полным идиотом чтоб что то куда то перечислять.
банки в россии и есть мошенники