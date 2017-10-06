Фото: Екатерина Смолихина. Amic.ru
Еще несколько месяцев назад имя ректора Алтайского государственного института культуры Галины Буевич почти никак не было связано с политикой. А теперь она депутат Барнаульской городской думы седьмого созыва и ее председатель. Рассказываем, кто она такая и почему заняла этот пост.
Галине Александровне Буевич 57 лет. Она родилась 9 августа 1960 года в селе Завьялово Алтайского края. В 1981 году окончила Алтайский государственный институт культуры по специальности библиотековедение. Сначала работала библиотекарем в Алтайском техническом университете. Потом перешла в институт культуры, где преподавала библиотечное дело. Стаж работы — 32 года.
Ректором была избрана в 2015 году на безальтернативной основе. До этого была проректором.
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры менеджмента и библиосоциальной работы. Почетный работник высшего образования РФ.
В институте культуры преподает менеджмент библиотечно-информационной деятельности и управление библиотечно-информационной деятельностью. Имеет почетные грамоты Министерства образования и науки РФ, управления Алтайского края по образованию и делам молодежи, комитета по образованию администрации Барнаула.
Почему именно она стала председателем?
Тут было два уровня выбора.
Сначала ее выдвинули кандидатом на этот пост в местном отделении партии "Единая Россия". Как прокомментировал корреспонденту портала Amic.ru глава алтайского отделения "ЕР" Александр Романенко, за ее кандидатуру на партконференции проголосовало большинство.
"Мы давно сотрудничаем с Галиной Александровной. Она, безусловно, грамотный и опытный специалист, добившийся серьезных успехов в своей профессиональной сфере. Будучи кандидатом на выборах, она продемонстрировала серьезную заинтересованность в общественной и партийной работе, неравнодушие к проблемам горожан. Проведя с ней предварительные консультации, мы убедились, что она сможет на посту председателя организовать качественную работу всей городской думы, наладить конструктивное взаимодействие не только с депутатами от "Единой России", но и с представителями фракций других политических партий", — сказал он.
По словам алтайского политтехнолога Константина Лукина, фигура Буевич интересна партии тем, что у нее нет большого политического опыта, веса и чрезмерной амбициозности. Она будет компромиссным председателем, нейтральным, начнет руководство думой, что называется, "с чистого листа".
Ну а избрали ее большинством потому, что большинство в БГД у "Единой России" (30 депутатов из 40). За нее проголосовал 31 кандидат. Не только единороссы, но и представители ЛДПР.
До начала работы седьмого созыва эта должность называлась "глава города". Теперь — председатель думы.
До 2010 года думу возглавлял председатель, избранный из числа депутатов. Потом ввели изменения в Устав — появилось двуглавие. Думу возглавлял глава города, а городскую администрацию — глава администрации города (сити-менеджер), нанятый по контракту. Первая должность скорее представительская. Всей хозяйственной деятельностью занимался сити-менеджер. Но с октября 2017 года все вернется на круги своя: администрацию будет возглавлять глава города, думу — председатель. Хотя расклад сил это, по сути, никак не меняет.
Подробнее об этом читайте в материале: Урок усвоили: выборы-2017 откроют в Алтайском крае новую политическую эпоху
Комментарии
как в кино библиотекарь управляет городом,одна уже отсидела два срока теперь нще одно лицо а оно надо содержать их на людские деньги
В наших муниципальных органах власти работают одни колхозники. Коренных барнаульцев там практически нет. Отсюда и результаты. Да что им этот город, надо сделать все, как в родной деревне!
Стесняюся спросить: зачем ей это надо?!
Наверное кому-то её должность ректора приглянулась.