Правила проведения экзаменов для мотоциклистов меняют в России с 14 октября, сообщает ТАСС.
В ГИБДД пояснили, что теперь упражнение "скоростное маневрирование" включено в список обязательных. К действующей схеме его выполнения добавлен второй вариант, который может быть адаптирован к любой площадке.
Зимой, когда уже ляжет снег, испытания будут проводить на обработанной противогололедными средствами площадке. Границы испытательных упражнений обозначают дополнительными стойками и конусами. Кстати, "завалить" экзамен будет гораздо сложнее — только в случае падения с мотоцикла.
В Госавтоинспекции напомнили, что с 14 октября вступает в силу приказ МВД России, изменяющий два административных ведомства, касающиеся предоставления госуслуг — по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений и по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.
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