Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмилы Сырых днем в субботу 7 октября и в воскресенье 8 октября в регионе ожидается спокойная и почти без осадков погода. Но уже в понедельник, 9 октября, жителям Алтайского края вновь следует готовиться к осадкам в виде дождя и мокрого снега.
Температура воздуха в ночные часы в выходные и в понедельник может понизиться до -11 градусов. В результате на дорогах образуется гололедице. Столбики термометров днем будут показывать +3...+8 градусов.
В понедельник воздух прогреется от +6 до .+11 градусов.
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