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Волна осенних отставок глав регионов дошла до второго сибирского региона. Полторы недели назад по собственному желанию свой пост покинул губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. На смену ему в режиме исполняющего обязанности назначили Александра Усса, председателя Красноярского Заксобрания. В пятницу, 6 октября, в отставку ушел глава Новосибирской области Владимир Городецкий. До губернаторских выборов в сентябре 2018 года исполнять обязанности будет Андрей Травников, в недавнем прошлом мэр Вологды.
Андрей Александрович Травников родился 1 февраля 1971 года (на момент назначения и.о. губернатора ему было 46 лет) в городе Череповце Вологодской области.
Имеет высшее образование по специальности "Электропривод и автоматика". Служил в Вооруженных силах СССР. После армии долгое время работал на Череповецком металлургическом комбинате (ОАО "Северсталь"). В 2006 году стал генеральным директором ООО "Электроремонт". В 2010-м получил назначение на пост первого заместителя мэра Череповца. В 2012-м стал заместителем губернатора Вологодской области, а потом и первым заместителем.
В 2014 году получил повышение — был назначен на пост заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе.
В ноябре 2016 года стал мэром Вологды.
Многие эксперты признают, что у Владимира Городецкого не было преемника в регионе, и ему не нашли замены в самом Новосибирске. Назначение не из местных — частое явление.
Но в Новосибирске такого раньше не было, а потому многие удивлены столь "отдаленным" назначением.
Как рассказал порталу Sibnet политолог Дмитрий Пучкин, это "беспрецедентное решение".
"Такое чувство, что над нашим регионом решили какой-то провести эксперимент. У нас никогда не было варягов на посту губернатора", — прокомментировал эксперт.
Новосибирская область — довольно развитый в политическом плане регион, а потому возникает вопрос, сможет ли новый губернатор обеспечить стабильность перед президентскими выборами. В администрации президента, раз уже назначение состоялось, считают, что да.
С другой стороны, Травников — человек, который никак не связан с местными элитами, и ему будет отчасти проще разрешать внутренние конфликты.
Сам Травников на первой встрече с депутатами и журналистами признался, что назначение стало неожиданным даже для него самого.
"Само назначение на должность врио губернатора я ожидал, и внутренне я к этому готовился. Но, честно сознаюсь, предложение возглавить Новосибирскую область стало для меня сюрпризом!" - цитируют его "Аргументы и факты".
Тут скорее не ушел, а "ушли". Если Кремль принял решение о замене губернатора и к нему нет больших вопросов, то схема такова: губернатор уходит в отставку по собственному желанию, на смену ему тут же присылается и.о., который с высокой долей вероятности пойдет на новые выборы и победит их.
В случае с Городецким, как рассказал "Известиям" вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский, это плановая ротация губернаторского корпуса.
Эксперт отметил, что Городецкий попадает под "возрастной ценз" (сейчас Кремль стремится ставить на пост глав регионов более молодых, современных руководителей) — ему 79 лет. Кроме того, он никак не цеплялся за свою должность, не боролся за власть.
Городецкий пока не получил никакого назначения.
Комментарии
Когда с новым губернатором АК будем знакомиться?
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