Электросчетчик должен быть установлен в каждом доме или квартире. Таково требование федерального законодательства. Однако не столько "обязаловка", сколько желание сэкономить увеличивает спрос на электросчетчики. Как открыть абонентам АО "Барнаульская горэлектросеть" счет в пользу потребителя, а именно установить электросчетчик, своевременно его заменить и проверить точность показаний прибора, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Тут все зависит от того, насколько вы экономны и как срочно вам требуется установка нового электросчетчика. Если хотите заменить счетчик бесплатно, вам потребуется дважды вызвать инспектора энергокомпании. Первый раз для того, чтобы он снял показания, распломбировал счетчик и составил соответствующий акт. Это займет от 7 до 10 рабочих дней. Второй раз – после того, как вы самостоятельно демонтируете прибор учета и установите новый, инспектор должен опломбировать счетчик и признать его пригодным для расчетов. А это плюс еще от 5 до 15 рабочих дней.
Минусы данной услуги в том, что вам придется своими силами устанавливать счетчик, а все процедуры займут от 2 недель до 2 месяцев. Плюсы – в экономии, заплатить придется только за сам счетчик и, возможно, за услуги по его монтажу.
Тогда придется потратиться. За 500 рублей в сроки от 1 до 5 рабочих дней инспектор сетевой компании за один визит снимет контрольные показания электросчетчика, демонтирует и установит новый прибор и примет его к расчету. Вам потребуется лишь предоставить сам электросчетчик.
Минусы: для заявки и оплаты данной услуги необходим очный визит в сервисные центры компании по адресам: ул. Ползунова, 50 и ул. Энтузиастов, 34а. Кроме того, вы должны самостоятельно приобрести электросчетчик и предоставить его инспектору.
Можно заказать оперативную услугу "под ключ". Ее стоимость составляет 1200 рублей, и в нее включена не только работа энергетиков, но и сам прибор учета. Время монтажа/демонтажа электросчетчика и принятия его к расчетам — не более часа. Заказать установку счетчика "под ключ" можно по телефону: 50-12-48. Вы согласовываете с оператором время визита инспектора, оплата вносится на месте проведения работ.
Более подробную информацию смотрите в совместном проекте Amic.ru и АО "Барнаульская горэлектросеть" "Свет окна твоего".
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