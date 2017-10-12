Как выбрать подходящий вариант сотрудничества?

Тут все зависит от того, насколько вы экономны и как срочно вам требуется установка нового электросчетчика. Если хотите заменить счетчик бесплатно, вам потребуется дважды вызвать инспектора энергокомпании. Первый раз для того, чтобы он снял показания, распломбировал счетчик и составил соответствующий акт. Это займет от 7 до 10 рабочих дней. Второй раз – после того, как вы самостоятельно демонтируете прибор учета и установите новый, инспектор должен опломбировать счетчик и признать его пригодным для расчетов. А это плюс еще от 5 до 15 рабочих дней.

Минусы данной услуги в том, что вам придется своими силами устанавливать счетчик, а все процедуры займут от 2 недель до 2 месяцев. Плюсы – в экономии, заплатить придется только за сам счетчик и, возможно, за услуги по его монтажу.