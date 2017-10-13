Теплая без осадков погода сохранится в Алтайском крае на выходных, сообщила Amic.ru начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмилы Сырых.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от слабоположительных до слабоотрицательных значений. Днем в субботу столбики термометров покажут +12...+17 градусов, в воскресенье до +13...+20.

В понедельник местами возможен небольшой дождь. Ночью 0...+6, днем +12...+17. Такая теплая погода сохранится в регионе до среды.

"У нас будет две волны тепла — в воскресенье и среду. И 15, и 18 октября воздух прогреется максимально до +20 градусов", — отметила синоптик.

С четверга ожидаются дожди, усиление ветра и плавное понижение температуры.