Почему пятница 13 считается страшным днем?

Пятница 13 считается днем ведьм. Якобы именно по пятницам, выпадавшим на 13-е число ведьмы и разная нечисть устраивали свои балы — шабаши. А во главе всего этого действия стоял сам Сатана.

Также некоторые утверждают, что именно в этот день Каин убил Авеля. В общем, на самом деле точного ответа на этот вопрос нет. Но болтают всякое.