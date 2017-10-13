Фото: Prostokaraoke.ru
Пятница, выпавшая на 13-е число, наводит суеверный ужас на многих людей. Кто-то отказывается от важных переговоров и даже от операций. А некоторые и вовсе берут отгул, чтобы провести этот день дома. Большинство, конечно, относится к этому дню довольно равнодушно. Хотя любую неприятность в этот день и они готовы "свалить" на пятницу 13-е. Редакция Amic.ru собрала приметы и запреты, касающиеся этого дня. Сразу подчеркиваем: не надо слепо следовать чужим рекомендациям. Сбывается то, во что верите сами.
Пятница 13 считается днем ведьм. Якобы именно по пятницам, выпадавшим на 13-е число ведьмы и разная нечисть устраивали свои балы — шабаши. А во главе всего этого действия стоял сам Сатана.
Также некоторые утверждают, что именно в этот день Каин убил Авеля. В общем, на самом деле точного ответа на этот вопрос нет. Но болтают всякое.
Были. И на самом деле много. Так, именно в пятницу, 13 октября 1307 года король Франции Филипп IV приказал арестовать всех членов ордена тамплиеров. По традиции того жестокого времени, многих арестованных пытали и казнили.
13 июня 1947 года США разбился авиалайнер Douglas C-54. Погибли 50 человек.
13 мая 1949 года под Новосибирском разбился авиалайнер Ил-12. Погибли 25 человек.
13 октября 1972 года около Москвы разбился авиалайнер Ил-62. Погибли 174 человека.
13 января 2012 года произошло крушение лайнера "Costa Concordia", на борту которого находилось более 4000 пассажиров и членов экипажа.
13 ноября 2015 года произошли кровавые теракты в Париже.
Что нельзя делать в пятницу 13?
1. Не стоит в этот день садится за руль и отправляться в дальнюю дорогу — путешествие будет полно неприятностей;
2. В Британии многие врачи откладывают операции, назначенные на этот день;
3. Нельзя мыться и стричь ногти;
4. В пятницу 13 не стоит садить или пересаживать растения — они не будут расти и могут погибнуть.
5. Нельзя одалживать деньги — есть риск, что вам их не вернут;
6. Некоторые стараются на этот день не назначать собеседования;
7. Перед сном в ночь на пятницу 13 нельзя долго в зеркало;
8. Приметы, связанные с черными кошками и пустыми ведрами в этот день особенно верны;
9. Не рекомендуют в этот играть свадьбы;
10. Нельзя оглядываться, когда вы уходите с работы в пятницу 13.
Комментарии
8. Приметы, связанные с черными кошками и пустыми ведрами в этот день особенно верны;
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Черная кошка - к счастью! И не только в Англии))) Проверено!
Нельзя разводы делать возле здания ГУВД АК и менять летнюю одежду на зимнюю
Ещё лет 30 назад даже не подозревали какой плохой этот день,пятница 13,было просто 13 пятница.А потом посмотрели видак и началось .