История праздника

История праздника уходит корнями к 910 году. В это время в Константинополе жил святой Андрей, Христа ради юродивого, который также известен как Андрей Константинопольский. Этот человек был весьма образованным и состоятельным, но во имя веры принял подвиг юродства, стал жить в бедности и притворялся безумным.

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Все события того времени он описывал в своем житии. Одна из записей гласила, что во времена правления императора Льва VI Мудрого (Философа), на Константинополь напали арабы (сарацины). По другой версии, это были русы, поход которых возглавил древнерусский князь Олег. Такие разногласия связаны с тем, что подлинник жития до нас не дошел, а средневековые переписчики часто меняли и дополняли тексты, за исключением Священного Писания.

Когда город находился в осаде, все верующие собрались во Влахернском храме и молили о защите у высших сил. Среди молящихся были Андрей, ради Христа юродивый, и его ученик Епифаний. Во время службы свод храма как будто раскрылся, и оба мужичны увидели Богородицу, окруженную ангелами и святыми. С ней были также Иоанн Креститель и Иоанн Богослов. Богоматерь со слезами на глазах стала молить Господа защитить христиан.

Святой Андрей спросил у Епифания: "Видишь ли, брате, Царицу и Госпожу всех, молящуюся о всем мире?". "Вижу, святой отче, и ужасаюся", — отвечал ему Епифаний.

После молитвы Богоматерь сняла с головы покрывало (омофор) и распростерла его над молящимися. После этого враги действительно отступили от стен города.