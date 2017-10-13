Каждый год 14 октября православные верующие отмечают великий праздник Покров Пресвятой Богородицы. Чему он посвящен, как принято его праздновать и какие до нас дошли приметы, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
История праздника уходит корнями к 910 году. В это время в Константинополе жил святой Андрей, Христа ради юродивого, который также известен как Андрей Константинопольский. Этот человек был весьма образованным и состоятельным, но во имя веры принял подвиг юродства, стал жить в бедности и притворялся безумным.
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Все события того времени он описывал в своем житии. Одна из записей гласила, что во времена правления императора Льва VI Мудрого (Философа), на Константинополь напали арабы (сарацины). По другой версии, это были русы, поход которых возглавил древнерусский князь Олег. Такие разногласия связаны с тем, что подлинник жития до нас не дошел, а средневековые переписчики часто меняли и дополняли тексты, за исключением Священного Писания.
Когда город находился в осаде, все верующие собрались во Влахернском храме и молили о защите у высших сил. Среди молящихся были Андрей, ради Христа юродивый, и его ученик Епифаний. Во время службы свод храма как будто раскрылся, и оба мужичны увидели Богородицу, окруженную ангелами и святыми. С ней были также Иоанн Креститель и Иоанн Богослов. Богоматерь со слезами на глазах стала молить Господа защитить христиан.
Святой Андрей спросил у Епифания: "Видишь ли, брате, Царицу и Госпожу всех, молящуюся о всем мире?". "Вижу, святой отче, и ужасаюся", — отвечал ему Епифаний.
После молитвы Богоматерь сняла с головы покрывало (омофор) и распростерла его над молящимися. После этого враги действительно отступили от стен города.
Несмотря на то, что событие это произошло на Византийской земле, в греческий календарь этот праздник не вошел, зато был принят и утвержден на Руси, благодаря святому князю Андрею Боголюбскому, сыну Юрия Долгорукого. Наши предки имели особое отношение к Божьей Матери, русским издревле была свойственна особая любовь к Богородице, и поэтому достаточно частное свидетельство об сугубом покровительстве или покрове Божьей Матери пришлось по сердцу русским христианам.
В 1165 князь строит первый храм — Покрова на Нерли — в честь Покрова Божьей Матери, этот поражающий своей красотой и лаконичностью памятник, до сих пор радует глаз, тех счастливых, которым удается побывать во Владимирской области. Впоследствии во многих городах были возведены другие православные храмы, соборы и монастыри, посвященные этому празднику.
Одним из известнейших подобных храмов является собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Другое его название — собор Покрова Пресвятой Богородицы. Он был построен при Иване Грозном в честь взятия Казани и победы над Казанским ханством. Это событие произошло в день Покрова.
В храмах перед Покровом Пресвятой Богородицы совершается всенощное бдение. В день праздника верующие на литургии просят у Богородицы защиты и помощи.
Раньше на Покров всегда пекли блины, которые считались символом солнца. Но прежде, чем сесть за стол, хозяйка должна обойти каждый угол с тарелкой и прочитать молитву Пресвятой Богородице. Первый блин делили на четыре части и раскладывается по углам в комнате. Такой обряд носил название "запекание углов", так подкармливали домового.
Если на Покров выпадал снег считалось, что зима будет ранняя и снежная. Если 14 октября шел дождь или было сухо и солнечно значит, сугробов ждать придется еще долго, минимум до начала декабря. Если снег выпадал до Покрова, это сулило не скорую зиму.
Холодную и суровую зиму также читали по деревьям, на которых было еще много листвы. Если на березах и дубах к празднику не осталось листьев, это предвещало мягкую зиму.
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