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Теплая погода без осадков, местами с утренними туманами, установится в первой половине недели на территории Алтайского края. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 0 до +5 градусов, лишь в ночь на 17 октября местами в северных и предгорных районах похолодает до -2. Днем от +10...+15 градусов, 18 октября воздух прогреется до +13...+20.

Во второй половине недели погода начнет меняться. С 19 по 21 октября в большинстве районов пройдут дожди сильной интенсивности, усилится ветер.

"Есть большая вероятность, что неблагоприятные условия днем в пятницу и в ночь на субботу перейдут в штормовую погоду. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, местами по югу он усилится до 20-25 м/с", — сообщила Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Температура воздуха 19 и 20 октября составит +8...+15, в субботу понизится до +3...+8 градусов.

В воскресенье ночью ожидается -5...+2, осадки перейдут в мокрый снег. В связи с этим местами установится временный снежный покров, на дорогах гололед. Днем столбики термометров покажут +3...+8, поэтому снег растает.