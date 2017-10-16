Фото: Mars.filmz.ru
15 октября не стало известного российского актера театра и кино Дмитрия Марьянова. Причиной смерти назвали оторвавшийся тромб. Он ушел в возрасте 47 лет и в последнее время работал над сериалом "Взлом". Какие роли он сыграл ранее и что принесло ему любовь публики, вспомнил корреспондент Amic.ru.
Дмитрий Марьянов начал сниматься, когда ему было еще 14. Впервые на большом экране он появился в образе одноклассника Василия Серова — главного героя картины Валерия Федосова "Была не была". А в 1986-м он уже сам сыграл роль первого плана — Алика в фильме "Выше радуги". Его персонаж хорошо учился, но не мог достичь успехов в спорте. Как-то ему помогла волшебница, наградив его даром прыгать выше всех, но эта способность работала только при условии, что мальчик не обманывает. Правда, ради спасения девочки ему приходится солгать, а после добиться победы уже упорными тренировками.
Актер сыграл в более чем 65 фильмах и при этом успешно работал в театре. С ним зрители увидели спектакли "Бременские музыканты", "Королевские игры", "Жестокие игры", "Поминальная молитва", "Две женщины", "Юнона и Авось", "Варвар и еретик" и многие другие.
Кроме того, Дмитрий Марьянов был ведущим нескольких программ на ТВ, среди которых "Очевидец" на РЕН-ТВ и "Катастрофы недели" на ТВ-6.
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