В театре и на телевидении

Актер сыграл в более чем 65 фильмах и при этом успешно работал в театре. С ним зрители увидели спектакли "Бременские музыканты", "Королевские игры", "Жестокие игры", "Поминальная молитва", "Две женщины", "Юнона и Авось", "Варвар и еретик" и многие другие.

Кроме того, Дмитрий Марьянов был ведущим нескольких программ на ТВ, среди которых "Очевидец" на РЕН-ТВ и "Катастрофы недели" на ТВ-6.