20 октября в России в силу вступает новый регламент для сотрудников ГИБДД. Этот документ позволит останавливать автомобили вне стационарных постов, делать засады в кустах, в зоне действия временных знаков устанавливать средства фиксации нарушений. Подробнее об изменениях, которые нужно знать водителям, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
В настоящее время останавливать транспортные средства сотрудники ГИБДД могут только на стационарных постах ДПС, за исключением случаев совершения правонарушения. С 20 октября эта норма исключается. Поэтому проверять на дорогах будут везде, даже без проведения спецмероприятий. Связано это с тем, что в стране количество таких постов значительно сократилось из-за большой финансовой нагрузки на их содержание.
Следить за водителями сотрудники ГИБДД смогут даже из засады. В регламенте прописано, что патрульный автомобиль должно быть видно издалека участникам дорожного движения. Но если ведется фото- и видеофиксация нарушений, а также на аварийных участках дорог автомобиль ДПС разрешается маскировать при помощи естественного рельефа в местах с ограниченной видимостью. В частности, прятаться разрешено за поворотами, пригорками и объектами дорожной инфраструктуры.
Кстати, проверить документы могут у любого сидящего в машине, даже если он пассажир.
Сотрудники, согласно положению регламента, должны вести видеосъемку, если оформление какого-либо действия, которое должно совершаться в присутствии понятых, происходит без них. При этом из документа исчез пункт, который разрешал гражданам производить фотовидеосъемку общения с представителем автоинспекции. Как пояснили в полиции, это не значит, что теперь это действие будет под запретом. Просто приказ МВД распространяется только на сотрудников МВД и не может указывать гражданам их действия.
Поводом для проведения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения является запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожи лица, поведение, не соответствующее обстановке. При этом перед освидетельствованием сотрудник полиции обязан отстранить водителя от управления в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи.
Если водителя отправляют на медосвидетельствование, то при отрицательном результате полицейские будут обязаны вернуть его к машине.
Теперь участников ДТП будут приглашать в группу разбора посредством рассылки SMS в случае их согласия. Такой способ уведомления о месте и времени рассмотрения дела поможет избежать накладок, связанных с рассылкой уведомлений. Иногда извещение о необходимости явиться приходит позже назначенной даты рассмотрения.
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