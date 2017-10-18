Автомобили будут останавливать в любом месте

В настоящее время останавливать транспортные средства сотрудники ГИБДД могут только на стационарных постах ДПС, за исключением случаев совершения правонарушения. С 20 октября эта норма исключается. Поэтому проверять на дорогах будут везде, даже без проведения спецмероприятий. Связано это с тем, что в стране количество таких постов значительно сократилось из-за большой финансовой нагрузки на их содержание.

Следить за водителями сотрудники ГИБДД смогут даже из засады. В регламенте прописано, что патрульный автомобиль должно быть видно издалека участникам дорожного движения. Но если ведется фото- и видеофиксация нарушений, а также на аварийных участках дорог автомобиль ДПС разрешается маскировать при помощи естественного рельефа в местах с ограниченной видимостью. В частности, прятаться разрешено за поворотами, пригорками и объектами дорожной инфраструктуры.