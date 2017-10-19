Законопроект, который предлагает приравнять венчание к официальной регистрации брака, в скором времени поступит в Госдуму. Можно ли будет не ходить в ЗАГС, а в случае возникновения непреодолимых разногласий поделить по закону имущество, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
Эта инициатива звучала многократно. На этот раз с предложением уравнять права и обязанности людей, которые венчались в церкви, к тем, чей брак был зарегистрирован в ЗАГСе, выступил депутат Владимир Сысоев. Народный избранник считает, что в Семейный кодекс нужно внести соответствующие поправки, так как у нас очень много православных и многие заменяют регистрацию брака актами венчания.
"При разделе имущества, если пара разошлась, акт венчания должен иметь те же права, что и регистрация в ЗАГСе. Таким образом мы вернем традиционный брак, который был до революции", — цитирует слова депутата RT.
Нет. Правила Русской православной церкви обязывают перед венчанием зарегистрировать брак в ЗАГСе. Перед этим таинством вас предварительно попросят предъявить свидетельство о браке.
При этом допускается венчание в один день с регистрацией брака в ЗАГСе. В некоторых случаях священники делают исключение, если давно знают пару и уверены в их союзе.
Развенчание допускается только в самых экстренных ситуациях, например, при измене одного из супругов или в случае душевной болезни.
Русская православная церковь пока не рассматривала вопрос о юридическом признании венчания. В случае, если депутаты одобрят такую поправку в Семейный кодекс, потребуются большие изменения в работе, сообщил ТАСС председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Русской православной церкви Владимир Легойда. С Церковью консультации по этому вопросу не проводились.
"Венчание — самодостаточный акт, церковное таинство, важное для двух христиан, оно не требует дополнительного утверждения в правовом или каком-то другом поле. При этом брак, зарегистрированный государством, признается таковым и в Церкви. Это не получившая особого церковного благословения, но семья", — отметил Легойда.
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