Зачем и кто решил уравнять венчание и регистрацию в ЗАГСе?

Эта инициатива звучала многократно. На этот раз с предложением уравнять права и обязанности людей, которые венчались в церкви, к тем, чей брак был зарегистрирован в ЗАГСе, выступил депутат Владимир Сысоев. Народный избранник считает, что в Семейный кодекс нужно внести соответствующие поправки, так как у нас очень много православных и многие заменяют регистрацию брака актами венчания.

"При разделе имущества, если пара разошлась, акт венчания должен иметь те же права, что и регистрация в ЗАГСе. Таким образом мы вернем традиционный брак, который был до революции", — цитирует слова депутата RT.