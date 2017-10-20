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ГИБДД больше не выдает справки о ДТП. Как получить компенсацию от страховой

, ИА "Амител"
Справка от ГИБДД является одним из обязательных документов для получения выплат при ДТП и прописана в правилах страхования


Сотрудники Госавтоинспекции начиная с 20 октября не выдают справки о ДТП участникам аварии. Вопрос в том, как теперь пострадавшая сторона сможет добиться от страховой компании выплат. Разбираемся в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Почему ГИБДД не будет выдавать справки о ДТП?
На самом деле ГИБДД о грядущих переменах предупреждало заблаговременно и Центробанк, и Российский союз автостраховщиков (РСА). Отказаться от этого ведомство могло еще в 2014 году. Тогда было отменено постановление №263, которое ранее вменило сотрудникам Госавтоинспекции эту функцию.
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В итоге выдача справок прекратилась с 20 октября, с того момента, как в силу вступил новый регламент. Возникает коллизия: постановление правительства не предусматривает справки о ДТП, а в правилах, утвержденных Центробанком, она есть.
2
Какие могут быть последствия для водителей? 
Справка от ГИБДД включена в перечень обязательных документов, необходимых для получения выплаты  в случае аварии. Страховые компании требуют их при обращении клиента за возмещением ущерба при урегулировании убытков как по ОСАГО, так и по КАСКО. Это закреплено в правилах страхования. Отсутствие хотя бы одного из документов дает основание страховщику отказать в выплате компенсации.


Напомним, справка о ДТП не требуется только при мелких авариях, в которых нет пострадавших и ущерб не превышает 50 тыс. руб., оформляемых европротоколом.

Есть опасения, что такие корректировки спровоцируют рост страхового мошенничества и обращений в суды, если страховая компания будет отказываться принимать документы без справки о ДТП. При этом с большой долей вероятности суд встанет на сторону автовладельца, считают эксперты.
3
Кому нужны эти суды? Почему не урегулировали этот вопрос?

Вопрос урегулирован следующим образом: инспекторы ГИБДД, оформляя аварию, будут вносить необходимую для страховщиков информацию в копию постановления по делу об административном правонарушении либо в копию протокола, которые выдаются пострадавшему сразу после аварии.

Сама ситуация тоже будет максимально расписана: сколько машин столкнулось, какие получили повреждения, данные владельцев и водителей, номера полисов ОСАГО. Водитель по-прежнему должен заполнить извещение о ДТП со схемой происшествия и предоставить в страховую компанию. Бланк этого извещения выдается при покупке полиса ОСАГО.

Если виновника аварии на месте установить не удалось, водителям потребуется посетить группу разбора. И после этого в полиции выдадут документы с указанием пострадавшей стороны.

Пока у клиентов вместо справки о ДТП подразделения урегулирования убытков будут принимать протокол и постановление. В противном случае заявителю придется обращаться в суд за возмещением ущерба, предупреждают в РСА, поскольку только там возможно "распределить ответственность за причинение вреда".


 


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Комментарии

20.10.2017 11:20
acdc

Руководителю СТОА
Информационное письмо.
Уважаемый партнер, в целях соблюдения Закона об ОСАГО и условий действующего договора между нами, просим Вас при работе с клиентами, имеющими наше направление на ремонт по убыткам ОСАГО, в обязательном порядке руководствоваться следующим:

1. Разъяснения по использованию оригинальных запасных частей при ремонте
При получении вопроса или требования клиента о проведении ремонта с использованием оригинальных запасных частей, необходимо отвечать следующим образом:
Ответ. Уважаемый клиент, согласно Закону об ОСАГО расчёт стоимости ремонта Вашего транспортного средства определяется в соответствии с Единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного ТС (далее – ЕМР).
ЕМР предусмотрено, что ремонт должен выполняться с использованием новых запасных частей. При этом ЕМР не установлена обязательность использования оригинальных запасных частей, изготовленных производителем ТС и промаркированных производителем ТС. Предусмотрено использование любых новых запасных частей, которые соответствуют всем требованиям производителя ТС, в том числе изготовленных независимыми производителями. При этом если по ценам ЕМР возможно приобретение оригинальных запасных частей, то приобретаются такие запчасти.

Требование клиента, об использовании при ремонте ТС оригинальных запасных частей, не является основанием для отказа от ремонта, его приостановления и аннулирования выданного ПАО СК «Росгосстрах» направления на ремонт, СТОА выполняются действия согласно условиям договора в целях проведения ремонта ТС с использованием новых запасных частей.

2. Разъяснения о порядке осуществления доплат клиентом на СТОА

Не допускаются требования со стороны СТОА по дополнительной оплате клиентом разницы между стоимостью новых запасных частей для ремонта ТС и стоимости запасных частей по условиям договора между СТОА и Страховщиком.
Доплата возможна только при настойчивом требовании клиента об обязательном использовании для ремонта ТС новых оригинальн

0  0
20.10.2017 11:21
acdc

2. Разъяснения о порядке осуществления доплат клиентом на СТОА

Не допускаются требования со стороны СТОА по дополнительной оплате клиентом разницы между стоимостью новых запасных частей для ремонта ТС и стоимости запасных частей по условиям договора между СТОА и Страховщиком.
Доплата возможна только при настойчивом требовании клиента об обязательном использовании для ремонта ТС новых оригинальных запасных частей в ситуации, когда закупка их по ценам указанным в ЕМР невозможна. В этом случае сумма доплаты отражается в тексте трехстороннего договора (в п. 10) и заверяется подписью клиента. В случае отказа от доплаты в описанной ситуации действует п. 1 данного письма.

3. Разъяснения в случае невозможности приобретения деталей по ценам ЕМР.

Если приобретение запасных деталей по ценам ЕМР невозможно в указанные в п.4 сроки поставки и клиент отказывается от установки б/у или восстановленных запасных частей, то необходимо незамедлительно уведомить куратора Вашей СТОА в ПАО СК «РОСГОССТРАХ».

0  0
20.10.2017 11:22
acdc

5. Разъяснения по использованию б/у запасных частей

Если срок поставки новых деталей выше предельного установленного срока ремонта или отсутствует гарантированная поставка в эти сроки, или невозможна закупка новых запасных частей по ценам ЕМР, то при наличии бывших в употреблении или восстановленных запасных частей, возможно их использование при ремонте при условии письменного согласия клиента, указанного в п.12 трехстороннего соглашения.
Если в процессе восстановительного ремонта ТС устанавливаются бывшие в употреблении запасные части, то в п.12 трехстороннего соглашения после фразы «По согласованию с Клиентом возможна установка бывших в употреблении комплектующих изделий, которые по своему качеству и комплектности должны соответствовать техническим условиям завода-изготовителя ТС и технологиям ремонта» клиент указывает «согласен на установку б/у запасных частей», их перечень, дата, подпись клиента.

0  0
20.10.2017 11:23
acdc

11. Требование о наличии фотографий отремонтированного ТС.

Окончательное согласование стоимости восстановительного ремонта возможно при передаче в РГС в системе CAS фото отремонтированного ТС.

По всем дополнительным вопросам, возникающим в процессе приема, ремонта и сдачи ТС необходимо обращаться к куратору.

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20.10.2017 11:25
acdc

Весь МИР ржёт над нами. Въехали в тебя. СК дала направление на СТО. А там выходит мастер и говорит-Хочешь новую зап. часть по прайсу диллера, доплачивай,или поставим кривую Китайскую.)))) Нафига такая страховка?

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20.10.2017 11:43
месный

20.10.2017 11:25
acdc

Как нафига, определённые люди протолкнули этот закон и постоянно его совершенствуют, чтобы иметь на этом бабки и постепенно идут по намеченному пути превращяя ОСАГО в систему ниппель, автовладелец туда деньги, а в случае чего ему обратно шиш. Нафиг оно вобще такое осаго нужно, давайте сразу трансформируем его в обязательную материальную помощь некоторым лицам от владельцев транспортных средств, оно всё равно всё туда уже почти пришло.

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20.10.2017 11:46
- гость -

20.10.2017 11:43
месный

Тоже считаю, что нужно просто опубликовать список этих лиц, размер оброка и их банковские реквизиты. И ремонтировать за свой счет.

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20.10.2017 12:43
- гость -

А если нет правонаружения, как например столкновение при движении задним ходом о каком постановлении может идти речь?

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