Алтайский край на один день, 24 октября, окажется в теплом секторе южного циклона. Ночью температура воздуха будет колебаться от слабоположительных до слабоотрицательных значений, днем столбики термометров поднимутся до +10...+17 градусов.
Однако уже 25 октября на всей территории региона холодные фронты возьмут верх: пройдут дожди, местами они перейдут в мокрый снег, снег, усилится ветер. Ночью от +2 до -5, днем 0...+5.
Это приведет к отложению мокрого снега, гололеду на дорогах и установлению снежного покрова. В регионе из-за ухудшения погодных условий будет объявлено штормовое предупреждение.
"Штормовое предупреждение, вероятно, начнет действовать во второй половине дня 24 октября, сохранится сутки 25 октября и в ночь на 26 октября", — сообщила Amic.ru предварительный прогноз начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
Во второй половине недели температура воздуха ночью понизится до -3...-10 градусов, днем будет колебаться от 0 до +5 градусов.
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