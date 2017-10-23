Система строгого контроля на едином государственном экзамене дала желаемый результат — уровень подготовки одиннадцатиклассников значительно вырос, а ректоры наконец перестали жаловаться на первокурсников. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов. Чтобы результаты стали еще лучше, ведомство планирует ввести ряд изменений. Об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
Со следующего года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки намерена добиться объективных результатов олимпиад.
Речь идет о том, что сейчас в России есть проблемы с испытаниями, которые проводят высшие учебные заведения. И не всегда выпускники 11-х классов заслуженно получают медали.
"Этим летом мы объявили о неестественно большом числе медалистов в некоторых регионах. В большинстве из них провели проверки, убедились, что многие медали выдавали незаслуженно", — подчеркнул Кравцов.
Не исключено, что комиссия по медалям будет брать во внимание не только итоговые оценки, но и полученные за весь период обучения. Раньше такая практика применялась вполне успешно.
В 2018 году до 50% работ планируют проверять в других регионах. Реализовать эту задумку намерены с помощью широкого использования технологии печати и сканирования материалов непосредственно в пункте проведения экзамена (ППЭ). Это значительно облегчает работу педагогам.
То есть задания перед экзаменом распечатывают прямо в классе в присутствии школьников, а после экзамена результаты сканируются и загружаются в "облако". Потом в них уже нельзя внести никаких изменений, только проверить и оценить.
"В прошлом году мы 25% работ проверяли не в том регионе, где они были написаны. Так мы полностью исключим любое вмешательство в результаты экзамена", — сказал собеседник.
В следующем году в России планируют начать публиковать список школ, которые, по мнению Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, необъективно проводят итоговую аттестацию в девятых классах и всероссийские проверочные работы. В прошлом году примерно 50% школ показали необъективные результаты всероссийских проверочных работ.
Да, но с 2022 года. По словам министра образования России Ольги Васильевой, с 2020 года сдача ЕГЭ по иностранному языку будет проходить в виде пилотного проекта в нескольких регионах. А с 2022 года он будет введен повсеместно.
Кстати, к числу обязательных ЕГЭ в 2020 году к русскому языку и математике добавится история.
Комментарии
Ну, положим окончательного решения о введении обязательного ЕГЭ по истории в 2020 году нет. Это пока что желание нашего министра образования. Но единолично такие вопросы она не решает.