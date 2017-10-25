Среда, 25 Октябрь, 13:28

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Готовы ли вы платить за парковку в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,59
€ 67,69
Brent
$ 50,5
2°
Обь
98см +8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Народный знак качества-2017Дорожный ремонт – 2017 Отопительный сезон 2017-2018
Вопрос дня



Как получить и на что потратить региональный маткапитал в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Региональный материнский капитал будет продлен до конца 2018 года

Фото: comandir.com


Материнский капитал в России действует с 2007 года. Его дают при рождении второго и последующих детей. В Алтайском крае есть свой, региональный материнский капитал. Получить его можно за третьего и последующего рожденного и усыновленного ребенка. Рассказываем, кто именно и как его может получить и на что можно потратить региональный маткапитал. Подчеркнем, что в данном материале говорим только про региональный материнский капитал, маткапитал федерального уровня — совсем другая сумма и другие условия.

1
Какова сумма регионального материнского (семейного) капитала?
Сумма капитала на 2018 год остается на уровне 2017 года — 55 тысяч 387,5 рубля.
2
Кто может его получить?

Маткапитал дают при соблюдении определенных условий:

  • За рождение или усыновление третьего или последующего ребенка, если это произошло с 1 января 2011 года и до 31 декабря 2018 года.
  • Только гражданам РФ, проживающим на территории Алтайского края. Ребенок тоже должен иметь российское гражданство.
  • Тем, кто еще не получал маткапитал.
  • Не учитываются дети, родители которых лишены родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление, а также усыновленные дети, которые на момент усыновления являлись пасынками или падчерицами данных лиц.
3
А может получить не только мама, но и папа ребенка?

Да, маткапитал может получить не только женщина, родившая (усыновившая) третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2011 года, но и мужчина, являющийся единственным усыновителем третьего ребенка или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу с 1 января 2011 года.

Отец (усыновитель) получает средства, если мать умерла, лишена родительских прав, совершила преступление против ребенка либо отменено усыновление. А вот отчимам маткапитал уже не дают.

Если и отец (усыновитель) лишается права на получение средств, потому что он  умер, лишен родительских прав, совершил преступление против ребенка либо отменено усыновление, то средства получает уже сам ребенок (дети в равных долях) до 23 лет.

4
На что можно потратить деньги?

Чтобы получить средства, надо обратиться в орган соцзащиты населения. Заявление может быть подано с момента рождения до достижения трехлетнего возраста. На эти средства можно улучшить жилищные условия и (или) направить на получение образования ребенком (детьми).

Читайте также: Правда ли, что материнский капитал хотят разрешить тратить на покупку авто?

Что касается жилья, то это приобретение, строительство, реконструкция жилого помещения, а также погашение долгов и процентов по ипотеке. 

Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:21
Страсти по "Матильде": где в Барнауле посмотреть скандальный фильм Учителя? 13
13:13
Ушедшего из дома в сланцах мужчину ищет полиция на Алтае 2
13:06
Работа Касперского о поездке по Алтаю получила Гран-при фестиваля туркартин 0
12:51
Как получить и на что потратить региональный маткапитал в Алтайском крае 0
12:40
Си Цзиньпина переизбрали на пост генсека ЦК Компартии Китая 3
12:32
Продовольственная дефляция сохраняется в Алтайском крае 3
12:24
Трамвай сошел с рельсов на перекрестке в Барнауле 1
12:15
СМИ: вирус BadRabbit атаковал российские банки из топ-20 0
12:03
СМИ сообщили о возможном дефиците хлеба в Санкт-Петербурге 8
11:50
Пользователей Сети поразил ролик с насекомым-"пришельцем" 0
11:40
Региональный маткапитал в Алтайском крае продлят на 2018 год 0
11:33
МВД на Алтае обнародует итоги проверки по факту гибели молодого лейтенанта 24
11:22
Сильный ветер уронил дерево на автомобиль в Рубцовске 0
11:14
Главный Дед Мороз России покатается в Барнауле на коньках и посетит зоопарк 2
11:02
Пенсионер в состоянии аффекта расстрелял подростка из пневматики на Алтае 30
10:52
США обвинили Россию в нежелании остановить химические атаки в Сирии 3
10:40
Барнаульских детсадовцев научат не бояться математики 2
10:32
Водитель Toyota Succeed сбил на переходе пожилого пешехода в Барнауле 0
10:21
Алтайский край назвали регионом с потенциалом для заселения мигрантами 28
10:13
Первый снег выпал в Новосибирске 25 октября 3
10:02
Школы Барнаула переведут на работу в одну смену к 2025 году 13
10:00
МТС готовит запуск в Сибири технологии 5G 9
09:50
Родители возмущены отсутствием занятий в логопедическом детсаду Барнаула 7
09:33
Водитель слетевшей с алтайской трассы иномарки скончался 0
09:30
С малых лет – в высший свет: хорошим манерам обучат детей в Барнауле 0
09:24
Законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров внесли в Госдуму 3
09:17
РФ призвала США дать российским СМИ спокойно работать 6
09:07
Лед и пламень: уличный холодильник в Рубцовске тушили 11 человек 0
09:00
Сельхозпроизводителей из Барнаула ждут на выставке "АгроСиб-2017" 0
08:59
Онлайн-конференция Барнаульской горэлектросети стартует на Amic.ru
На вопросы читателей ответит генеральный директор компании Иван Василиади
08:58
СМИ: калькулятор iOS 11 ошибается при сложении простых чисел 4
08:42
Семибалльные пробки ждут барнаульцев утром 25 октября 0
08:30
Наденьте это немедленно: показываем, что будут носить этой осенью и зимой 5
08:21
Собчак заявила, что ее нельзя судить за высказывания о Крыме 48
08:06
Скидку 10% дарит своим посетителям Том Ям Бар "Лапша и уши" 7
08:00
Где в Барнауле провести новогодний корпоратив? 0
07:45
Названы самые экономичные в эксплуатации автомобили 2
07:24
На юге среди сосен: фотопрогулка по барнаульскому посёлку Южный 56
07:03
Квартиру с двумя кухнями продают в центре Барнаула за 15,3 млн рублей 10
06:44
Крутите барабан: что хранится в музее программы "Поле чудес" 3
06:23
Эра паркоматов стартует в Барнауле: первая платная парковка начинает работу 6
06:01
Алтайский край 25 октября вступил в период снежного шторма 0
05:33
Россияне получат дополнительные льготы при оплате услуг ЖКХ 1
04:56
Песков посоветовал сходить на "Матильду" 0
03:01
Путин изменил состав президентского Совета по борьбе с коррупцией 0
02:01
Трампа забросали российскими флагами в здании конгресса США 0
01:01
Армен Джигарханян подал на развод с 38-летней женой 6
00:46
Депутат в Башкирии зарезала мужа за отказ признаться ей в любви 0
23:49
Порошенко запланировал установить "тризуб" над Кремлем 1
23:34
Экс-мэр Архангельска совершил каминг-аут и планирует стать президентом 2

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.