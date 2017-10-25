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Материнский капитал в России действует с 2007 года. Его дают при рождении второго и последующих детей. В Алтайском крае есть свой, региональный материнский капитал. Получить его можно за третьего и последующего рожденного и усыновленного ребенка. Рассказываем, кто именно и как его может получить и на что можно потратить региональный маткапитал. Подчеркнем, что в данном материале говорим только про региональный материнский капитал, маткапитал федерального уровня — совсем другая сумма и другие условия.
Маткапитал дают при соблюдении определенных условий:
- За рождение или усыновление третьего или последующего ребенка, если это произошло с 1 января 2011 года и до 31 декабря 2018 года.
- Только гражданам РФ, проживающим на территории Алтайского края. Ребенок тоже должен иметь российское гражданство.
- Тем, кто еще не получал маткапитал.
- Не учитываются дети, родители которых лишены родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление, а также усыновленные дети, которые на момент усыновления являлись пасынками или падчерицами данных лиц.
Да, маткапитал может получить не только женщина, родившая (усыновившая) третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2011 года, но и мужчина, являющийся единственным усыновителем третьего ребенка или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу с 1 января 2011 года.
Отец (усыновитель) получает средства, если мать умерла, лишена родительских прав, совершила преступление против ребенка либо отменено усыновление. А вот отчимам маткапитал уже не дают.
Если и отец (усыновитель) лишается права на получение средств, потому что он умер, лишен родительских прав, совершил преступление против ребенка либо отменено усыновление, то средства получает уже сам ребенок (дети в равных долях) до 23 лет.
Чтобы получить средства, надо обратиться в орган соцзащиты населения. Заявление может быть подано с момента рождения до достижения трехлетнего возраста. На эти средства можно улучшить жилищные условия и (или) направить на получение образования ребенком (детьми).
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Что касается жилья, то это приобретение, строительство, реконструкция жилого помещения, а также погашение долгов и процентов по ипотеке.
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