Западный циклон принесет волну тепла в Алтайский край 28 октября. В ночь на субботу столбики термометров покажут 0...-6 градусов, а днем температура воздуха по всему региону повысится до +7...+12. Но уже в конце дня, начиная с западных, и в ночь на 29 октября уже по всему краю ожидаются неблагоприятные метеоусловия: дождь, мокрый снег, гололедные явления. Местами установится снежный покров. Ветер усилится до 15-23 метров в секунду.
"Температура воздуха в ночь на 29 октября будет колебаться от слабоположительных значений по востоку до отрицательных на западе. Это приведет к сильной гололедице на дорогах. И в течение дня 29 октября температура воздуха от 0...+8 градусов будет понижаться", — сообщила Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
Если в ночь на понедельник местами в северных и восточных районах осадки в виде снега еще сохранятся, то уже днем ожидается солнечная погода. Ночью -1...-6, днем +5...+10.
Комментарии
на 90% не точно будет, как всегда.