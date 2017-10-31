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Кто такая Амина Окуева и чем она занималась на Украине

, ИА "Амител"
Почему новость о смерти Окуевой вызвала резонанс на Украине


Снайпер чеченского происхождения, участница вооруженного конфликта в Донбассе Амина Окуева была убита в Киевской области вечером 30 октября. Ее муж Адам Осмаев был ранен, но остался жив. Эта новость вызвала большой резонанс на Украине. В Киеве уже вовсю утверждают о неком "российском следе", что уже стало привычкой. Кто эта женщина, чем известна ее семья и как они связаны с Россией, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Кто такая Амина Окуева?

По официальной версии, Амина Окуева — чеченка, рожденная в Одессе. Позже она с семьей жила в Москве и Грозном. На Украину девушка вернулась в 2003 году. По другим данным, настоящее имя уроженки Одессы Анастасия Никифорова.

Ислам девушка приняла уже после окончания Одесского национального медицинского университета, когда вышла замуж за члена одного из чеченских бандформирований Ису Мустафинова. Так Анастасия стала Аминат Окуевой.

Спустя три года Мустафинов был убит, а Аминат стала супругой боевика Ислама Тухашева, который был арестован российскими спецслужбами. Третьим избранником женщины стал Адам Осмаев.

Во время Евромайдана Окуева работала в медицинской палатке. После начала конфликта в Донбассе в 2014 году сначала вошла в состав карательного батальона "Киев-2". Согласно документам, Амина Окуева была фельдшером на фронте. Позже стала пресс-секретарем батальона имени Джохара Дудаева, также лично участвовала в боевых действиях, была снайпером. В одном из интервью она сказала, что "ликвидировала несколько десятков личного состава". Украинка участвовала в ожесточенных боях у Дебальцево. Впоследствии Амина Окуева служила в батальоне "Золотые ворота".

В 2014 году Окуева участвовала в парламентских выборах в качестве самовыдвиженца, но в Верховную Раду VIII созыва не попала. Была награждена орденом Народный герой Украины, получила от главы МВД Украины Арсена Авакова огнестрельное оружие – пистолет Glock 43.

Окуева остро критиковала Российскую Федерацию и прогнозировала ее распад. В своих интервью Окуева выражала мнение, что в Донбассе украинская армия ведет борьбу с Россией.

2
А кто такой Адам Осмаев?

Адам Осмаев – супруг Амины Окуевой. Он стал известен в 2012 году, когда его обвинили в подготовке теракта. По версии следствия, он с сообщниками изготовил несколько взрывных устройств, способных поражать бронированные автомобили, и испытал их в пригороде Одессы.  В квартире, где произошел взрыв, удалось собрать большое количество материалов, указывавших на то, что группа готовила крупный теракт.

Наша страна добивалась экстрадиции террористов в Россию, где Осмаев находился в розыске за подготовку теракта 2007 года. Выйти на свободу Осмаеву помог "Евромайдан".

В ходе разбирательства из дела была изъята статья "терроризм", и в ноябре 2014 года Осмаев был освобожден в зале суда, отсидев почти три года в СИЗО. После этого отправился воевать в Донбасс вместе с женой в составе батальона имени Джохара Дудаева. В феврале Адам Осмаев возглавил данное образование. В мае 2015 года батальон прекратил существование.

3
Правда ли, что это было не первое нападение на эту семью?
Да, Окуева и Осмаев  уже становились объектами покушения. Первое нападение на семью было совершено в июне 2017 года. Тогда о встрече с ними договорился "французский журналист" из газеты Le Monde Алекс Вернер, который во время общения выстрелил в Адама Осмаева. Окуева успела четыре раза выстрелить в нападавшего из наградного оружия и ранить его. После оказала медпомощь мужу, который получил огнестрельные ранения. Состояние его оценивали как крайне тяжелое, но он выжил.
4
Что известно о последнем покушении на Окуеву и Осмаева?

Амина Окуева вместе с мужем Адамом Осмаевым двигались на автомобиле в сторону Киева. При подъезде к железнодорожному переезду в поселке Глеваха, который находится в 30 километрах от украинской столицы, машина попала в засаду. Как только автомобиль сбавил скорость, чтобы преодолеть железнодорожные пути, из кустов неизвестные открыли автоматную очередь.

В итоге женщина получила смертельное ранение в голову, а Осмаев был ранен.

В украинских СМИ появилась информация, что за день до убийства Амина Окуева ожидала очередной встречи с киллерами. В подтверждение этого они приводят публикацию в соцсетях знакомого семейной пары, который выложил их совместное фото и сопроводил его подписью "Мы готовы к встрече с новыми киллерами".

 


 


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Партнёры

Комментарии

31.10.2017 11:31
- гость -

Да большой болт на них. Новостей актуальных нет?
Вот, например. Известный петербургский политик Оксана Дмитриева может стать кандидатом в президенты РФ от «Партии Роста». О том, что Дмитриеву рассматривают как реального участника предвыборной кампании, рассказал источник, близкий к администрации президента. Интересно, что в свое время Дмитриева работала в правительстве премьера Сергея Кириенко — нынешнего первого замглавы администрации президента.

0  0
31.10.2017 11:32
- гость -

Или вот новость. Азербайджан, Грузия и Турция официально открыли железнодорожное сообщение по маршруту Баку-Тбилиси-Карс. В перспективе эта ветка станет частью «Нового Шелкового пути», соединив Китай с Европой до самого Лондона. Через турецкий тоннель под Босфором и в обход России.

0  0
31.10.2017 11:33
- гость -

31.10.2017 11:32
---
такой же болт на них

0  0
31.10.2017 11:39
- гость -

31.10.2017 11:33
- гость -
На них то болт, но и они с Китаем на Россию болт забили.

0  0
31.10.2017 11:43
- гость -

31.10.2017 11:39
- гость -
ты, геополитик недоделанный, лучше бы заткнулся и не оствечивал со своей тупизной.

0  0
31.10.2017 11:44
Дядя Вова

Фамилию [левым взглядом] с третьего раза прочитал правильно. Сперва с ударением игрался, потом по буквам детально прошелся.

0  0
31.10.2017 11:49
- гость -

Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека признал, что снижение явки на выборах является проблемой. При этом глава государства обратил внимание, что во всем мире люди все реже приходят на избирательные участки.

0  0
31.10.2017 11:50
- гость -

31.10.2017 11:43
- гость -
какой невежливый де билл.

0  0
31.10.2017 11:52
- гость -

На них то болт, но и они с Китаем на Россию болт забили.
---
давайте выпрыгивать из штанишек, чтобы нас везде замечали?

0  0
31.10.2017 12:03
- гость -

Третьим избранником женщины стал Адам Осмаев.

Да не он стал избранником, а просто сосалку передавали по рукам для обслуживания, как и принято у бандитов.

0  0
31.10.2017 12:04
- гость -

вся история странная

1. почему у нее фамилия не совпадает ни с одной фамилией мужа
2. "... Третьим избранником женщины стал ... " в мусульманской традиции у женщины нет "избранника" - ее продают, дарят, забирают. Избирает папа, старший брат или бывший муж
3. не в мусульманской же традиции титьки напоказ выставлять как на фото

лукавство все

0  0
31.10.2017 13:06
- гость -

Вышла за Мустафинова, а стала Окуевой. Может, вместо "к" надо "х"?

0  0
31.10.2017 13:14
- гость -

этническая хохло-еврейка.
сменила имя и веру.
пошла по рукам у боевиков из числа тех ваххабитов, кто был вытесненен Кадыровым из Чечни.
неоднократно со своим последним муженьком попадала в криминальные замесы со стрельбой и вымогаловом.
на последних разборках завалила чувака, который пришёл к ним разруливать какой-то очередной замут с деньгами.

0  0
31.10.2017 13:17
- гость -

0  0
31.10.2017 13:19
Влад

Ту да и дорога.И хватит засорять эфир.

0  0
31.10.2017 13:30
Павсекакий

"вошла в состав карательного батальона "Киев-2"
---------
Представилась такая картина: "каратели" идут по захваченному донецкому хутору и то там то тут добивают одиночнымм в голову распятых русских мальчиков, похрюкивая от удовольствия "йа-йа! Гуд!" Перебив всех мальчиков, принимаются за снегирей.

0  0
31.10.2017 13:35
- гость -

31.10.2017 13:30
Павсекакий
а кто обстреливал жителей Донецка и Луганска?
не добробаты, не?
опять будешь кивать на ЛДНР, которые сами себя обстреливали?

0  0
31.10.2017 13:44
гость

Она не заслуживала быстрой смерти

0  0
31.10.2017 13:52
Павсекакий

"а кто обстреливал жителей Донецка и Луганска?"
------
Наверное те же, что распяли мальчика.

0  0
31.10.2017 13:53
гость

1.10.2017 13:52
Павсекакий
Наверное те же, что распяли мальчика.

Скорее те, кто сами себя сожгли в Одессе

0  0
31.10.2017 13:54
гость

Ну новость то хорошая, тут разногласий нет?

0  0
31.10.2017 13:55
- гость -

Ну и муженьку террористу немного осталось...

0  0
31.10.2017 13:55
гость

Вот если бы ей выбило один глаз и парализовало...

0  0
31.10.2017 14:01
Правдофил

31.10.2017 11:32
- гость -

Одна проблема. ЖД-Паромы и крупные сухогрузы на Каспии все российские. Так что как ни крути, а Россию тут пока не объехать.
Вторая проблема, Перегруз на сухогрузы и обратно удорожает стоимость доставки в 2-4 раза. Сухогрузы Каспия тоже российские опять таки. Да и доставить сухогруз туба без России проблематично. Строительство дока, и потом сухогрузов обойдется в копеечку, которая если и окупиться, то лет так через 50.
Плюс экологический сертификат нового сухогруза нужно получить во всех пяти странах, которые омывает Каспийское море. Подсказать, какая страна его может не подписать?
А поэтому этот проект имеет меньше шансов на успех, чем "Американский поток" (газовая труба из России в США и Канаду)

0  0
31.10.2017 14:05
Павсекакий

"Скорее те, кто сами себя сожгли в Одессе"
------
Ну да, те что коктейли Молотова с крыши кидали или те, кто разливал по бутылкам с папиросой в зубах.

0  0
31.10.2017 14:08
Правдофил


31.10.2017 14:05
Павсекакий

Если коктейли Молотова с крыши гидали, то как они в окна зданий залетали?
Или в вашем Северном Габбоне уже и физика отличается от этой вселенной?

0  0
31.10.2017 14:12
Павсекакий

Филя, ничего не залетало. Всё было уже внутри.

0  0
31.10.2017 14:12
Правдофил


31.10.2017 14:05
Павсекакий

А скажи мне, честный человек, это в здании или на его крыши фотки сделаны?
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=6aa52ae83340c1dbb6b9229123b65815-l&n=13
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=e4ecdffcd1aa846fdfeb41c022da3e34-l&n=13

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