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Что такое диагональная разметка и как изменились правила движения по кругу

, ИА "Амител"
30 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал два постановления о внесении изменений в правила дорожного движения


Очередная порция изменений в правила дорожного движения ждет российских водителей. На этот раз поправки коснулись проезда перекрестков с круговым движением, а также так называемых "вафельниц". Что это такое и как правильно теперь преодолевать такие участки, разбираемся в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое перекресток-"вафельница" и как его правильно проезжать?

На особо сложных перекрестках в России теперь появилась возможность наносить специальную разметку — желтую или белую диагональную сетку.

В качестве эксперимента ее уже опробовали в Москве еще два года назад. Благодаря такому ноу-хау количество нарушений сократилось на таких сложных участках в несколько раз.

Такую сетку в народе успели прозвать "вафельницей", и теперь она уже появится в других российских городах. Выезжать на такой перекресток, если там образовался затор, запрещается. Кстати, это и раньше было закреплено в ПДД, и за нарушение грозит штраф тысяча рублей. Но, несмотря на это, зачастую автомобили, которые не успевают проехать перекресток, преграждают дорогу другим машинам, которые двигаются перпендикулярно. В результате образуется огромная пробка.

2
А где появятся такие "клетчатые" перекрестки в Барнауле?

Власти каждого региона сами решат, какие перекрестки будут обозначены новой разметкой. При выезде на такой "клетчатый" перекресток водитель должен понимать, что тут часто образуются заторы и нужно заранее определить свои возможности по маневру и закончить соответствующий маневр, не создавая затора.

Действия водителей на "вафельницах" будут фиксировать видеокамеры. По фактам нарушения будут составляться протоколы об административном нарушении. Штраф получат те водители, чьи машины задержатся на перекрестке после того, как загорится красный, сообщает 1tv.ru.

Изменения в ПДД вступят в силу через полгода. Они призваны помочь дисциплинированным водителям наказать автохамов, а также сократить количество пробок на дорогах в городе.

3
С этим ясно, а что насчет проезда перекрестков с круговым движением?

Большой процент аварий в России происходит на перекрестках с круговым движением. А случается это из-за разных схем проезда таких участков: где-то преимущество предоставлялось тем, кто уже едет по кругу, в другом месте тем, кто только заезжает на "кольцо".

Теперь все едино: с 30 октября 2017 года приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придется уступать дорогу, если на кольце нет дополнительных знаков. Новые коррективы должны приблизить российские правила дорожного движения к общеевропейским стандартам.

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Комментарии

31.10.2017 16:01
- гость -

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31.10.2017 16:05
- гость -

"Изменения в ПДД ... призваны помочь дисциплинированным водителям наказать автохамов..."

вот тут поподробнее...
когда чел пролетает на красный, а ему штраф, оказывается это так дисциплинированные водители наказывают автохамов?

или типа не понравился тебе чувак и ты такой перед ним стоп! за перекрестком, а он залип на вафельнице и ему штраф... красиво!

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31.10.2017 16:20
iOne

ЕСЛИ ВЫ ЕДЕТЕ ПО КОЛЬЦУ И С ВНУТРЕННЕГО КРУГА НАЧИНАЕТЕ ПОВОРАЧИВАТЬ НА ПРАВО НИ КТО ВАМ УСТУПАТЬ НЕ ДОЛЖЕН НЕ НАДО СИГНАЛИТЬ И МАТЕРИТЬСЯ. С ПРАВА ОТ ВАС ТОЖЕ ЕДУТ ПО КОЛЬЦУ И ОНИ ТОЖЕ "ГЛАВНЫЕ" НО ИМ МОЖЕТ И НЕ НАДО НА ПРАВО.

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