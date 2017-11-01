Для чего кому-то понадобился наш биоматериал?

Пока остается только догадываться. Например, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич не исключает вероятности, что "соответствующие службы на Западе" разрабатывают эффективное биологическое оружие. Сенатор подчеркнул, что у каждого этноса своя реакция на биологическое оружие, чем и обусловлен сбор материалов в разных регионах.

"На Западе все делается крайне скрупулезно и выверяется вплоть до мелочей: если уж применять биологическое оружие, то наверняка", — заявил Клинцевич.

Сенатор добавил, что нельзя наверняка утверждать, что против России готовится биологическая война, скорее разрабатываются сценарии на случай необходимости, и происходит это уже долгое время.

Позже в эфире радио "Комсомольская правда" он сообщил, что спецслужбы нашей страны уже занимаются утечками биоматериала из России. По его мнению, сейчас на базе собранного биоматериала вполне можно создать всякие возбудители, штаммы и химические элементы, которые приведут к тому, что люди начнут болеть каким-то новым мутирующим недугом.

При этом доктор биологических наук, биоинформатик Михаил Гельфанд уточнил, что использование собранного материала для создания генетического оружия исключено.

"Это какая-то омерзительная ложь. Такого оружия не бывает. Люди слишком похожи друг на друга, чтобы можно было создать специфическое оружие против какой-то расы, — пояснил биолог "Ленте".

При этом Гельфанд добавил, что собирают данные не всех этносов страны, а только русских.

"Судя по той информации, которая есть, речь идет о генетических детерминантах болезней суставов. Не знаю, зачем им именно русские, возможно, потому что они хотят отделить мутации, которые вызывают предрасположенность, от чисто исторического следа. Это всегда проблема", — сказал ученый.

Но эту точку зрения в правительстве, по всей видимости, не разделяют. Уже известно, что будет разработан специальный закон.