В последние несколько дней в СМИ то и дело появляется информация, касающаяся сбора биологических материалов россиян. Об этой угрозе уже высказался президент Владимир Путин, сенатор Франц Клинцевич и другие. А теперь первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что Госдума рассмотрит закон, который призван обеспечить биологическую безопасность наших граждан. Что вообще происходит, откуда исходят угрозы и какие, попробуем разобраться в рубрике "Вопрос-ответ".
Срез данных проводится по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации."Вот вопрос — вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса", – отметил Путин.
Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что факты сбора такой информации подтвердили российские спецслужбы. Они располагают подтверждением того, что зарубежные эмиссары ведут в России сбор биоматериала, имеющего отношение к различным этносам, проживающим на территории страны, заявили в Кремле.
Пока остается только догадываться. Например, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич не исключает вероятности, что "соответствующие службы на Западе" разрабатывают эффективное биологическое оружие. Сенатор подчеркнул, что у каждого этноса своя реакция на биологическое оружие, чем и обусловлен сбор материалов в разных регионах.
"На Западе все делается крайне скрупулезно и выверяется вплоть до мелочей: если уж применять биологическое оружие, то наверняка", — заявил Клинцевич.
Сенатор добавил, что нельзя наверняка утверждать, что против России готовится биологическая война, скорее разрабатываются сценарии на случай необходимости, и происходит это уже долгое время.
Позже в эфире радио "Комсомольская правда" он сообщил, что спецслужбы нашей страны уже занимаются утечками биоматериала из России. По его мнению, сейчас на базе собранного биоматериала вполне можно создать всякие возбудители, штаммы и химические элементы, которые приведут к тому, что люди начнут болеть каким-то новым мутирующим недугом.
При этом доктор биологических наук, биоинформатик Михаил Гельфанд уточнил, что использование собранного материала для создания генетического оружия исключено.
"Это какая-то омерзительная ложь. Такого оружия не бывает. Люди слишком похожи друг на друга, чтобы можно было создать специфическое оружие против какой-то расы, — пояснил биолог "Ленте".
При этом Гельфанд добавил, что собирают данные не всех этносов страны, а только русских.
"Судя по той информации, которая есть, речь идет о генетических детерминантах болезней суставов. Не знаю, зачем им именно русские, возможно, потому что они хотят отделить мутации, которые вызывают предрасположенность, от чисто исторического следа. Это всегда проблема", — сказал ученый.
Но эту точку зрения в правительстве, по всей видимости, не разделяют. Уже известно, что будет разработан специальный закон.
"Мы идём в поликлинику, сдаём анализы, а они потом, возможно, через какие-то общественные медицинские ассоциации расходятся по всей стране. Иногда мы свои адрес и номер телефона считаем персональными данными и думаем об их защите, а анализ крови гуляет потом по всем лабораториям, а мы того и не знаем", — цитирует Рязанского РИА "Новости".
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«Владимира Путина кто-то сильно обманул. Собирают данные не всех этносов страны, а только русских. Судя по той информации, которая есть, речь идет о генетических детерминантах болезней суставов. Не знаю, зачем им именно русские, возможно, потому что они хотят отделить мутации, которые вызывают предрасположенность, от чисто исторического следа. Это всегда проблема», — рассказал доктор биологических наук, биоинформатик Михаил Гельфанд.
По словам ученого, использование собранного материала для создания генетического оружия исключено. «Это какая-то омерзительная ложь. Такого оружия не бывает. Люди слишком похожи друг на друга, чтобы можно было создать специфическое оружие против какой-то расы», — пояснил он.
Хотя бы посчитали для начала, сколько сотен тысяч наших соотечественников уже эмигрировали в Америку и Германию? Так что там этого биоматериала девать некуда, и далеко за ним ходить не надо.
"Гражданам РФ рекомендуется в заграничной поездке справлять естественные надобности в контейнерах. Контейнеры следует доставлять на родину, чтобы биоматериал не попал врагам на анализы." (с)