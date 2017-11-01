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Зачем нужен закон о биологической безопасности россиян и кто нам угрожает

, ИА "Амител"
В Госдуму внесут закон о биологической безопасности наших граждан


В последние несколько дней в СМИ то и дело появляется информация, касающаяся сбора биологических материалов россиян. Об этой угрозе уже высказался президент Владимир Путин, сенатор Франц Клинцевич и другие. А теперь первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что Госдума рассмотрит закон, который призван обеспечить биологическую безопасность наших граждан. Что вообще происходит, откуда исходят угрозы и какие, попробуем разобраться в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Кто-нибудь может объяснить, что происходит?
У России появились данные, что в нашей стране некие лица ведут сбор биологического материала наших граждан, об этом на встрече с Советом по правам человека 30 октября заявил президент Владимир Путин.

Срез данных проводится по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации."Вот вопрос — вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса", – отметил Путин.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что факты сбора такой информации подтвердили российские спецслужбы. Они располагают подтверждением того, что зарубежные эмиссары ведут в России сбор биоматериала, имеющего отношение к различным этносам, проживающим на территории страны, заявили в Кремле.

2
Для чего кому-то понадобился наш биоматериал?

Пока остается только догадываться. Например, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич не исключает вероятности, что "соответствующие службы на Западе" разрабатывают эффективное биологическое оружие. Сенатор подчеркнул, что у каждого этноса своя реакция на биологическое оружие, чем и обусловлен сбор материалов в разных регионах.

"На Западе все делается крайне скрупулезно и выверяется вплоть до мелочей: если уж применять биологическое оружие, то наверняка", — заявил Клинцевич.

Сенатор добавил, что нельзя наверняка утверждать, что против России готовится биологическая война, скорее  разрабатываются сценарии на случай необходимости, и происходит это уже долгое время.

Позже в эфире радио "Комсомольская правда" он сообщил, что спецслужбы нашей страны уже занимаются утечками биоматериала из России. По его мнению, сейчас на базе собранного биоматериала вполне можно создать всякие возбудители, штаммы и химические элементы, которые приведут к тому, что люди начнут болеть каким-то новым мутирующим недугом.

При этом доктор биологических наук, биоинформатик Михаил Гельфанд уточнил, что использование собранного материала для создания генетического оружия исключено.

"Это какая-то омерзительная ложь. Такого оружия не бывает. Люди слишком похожи друг на друга, чтобы можно было создать специфическое оружие против какой-то расы, — пояснил биолог "Ленте".

При этом Гельфанд добавил, что собирают данные не всех этносов страны, а только русских.

"Судя по той информации, которая есть, речь идет о генетических детерминантах болезней суставов. Не знаю, зачем им именно русские, возможно, потому что они хотят отделить мутации, которые вызывают предрасположенность, от чисто исторического следа. Это всегда проблема", — сказал ученый.

Но эту точку зрения в правительстве, по всей видимости, не разделяют. Уже известно, что будет разработан специальный закон.

3
Какой еще закон о биологической безопасности россиян?
Подробности закона пока не раскрываются, известно только, что в Госдуму он будет внесен уже в декабре и будет обеспечивать биологическую безопасность россиян. По словам первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, его уже разрабатывают в правительстве.
Онищенко подчеркнул, что необходим серьезный контроль работы иностранных лабораторий, которые проводят в нашей стране медицинские анализы населения. По его мнению, сбор биоматериалов иностранцами является прямым свидетельством того, что "США не прекратили свою наступательную военную программу", приводит слова депутата "Интерфакс".
При этом глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил приравнять образцы биологических материалов граждан РФ к  персональным данным и ввести их аналогичную защиту на законодательном уровне.

"Мы идём в поликлинику, сдаём анализы, а они потом, возможно, через какие-то общественные медицинские ассоциации расходятся по всей стране. Иногда мы свои адрес и номер телефона считаем персональными данными и думаем об их защите, а анализ крови гуляет потом по всем лабораториям, а мы того и не знаем", — цитирует Рязанского РИА "Новости".
Напомним, летом 2017 года на американском портале госзакупок был опубликован тендер на закупку синовиальной оболочки и рибонуклеиновой кислоты (РНК) россиян европеоидной расы. В документе подчеркивалось, что заказчик не будет рассматривать образцы тканей с Украины. Цели сбора материала не указывались.

 

 


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Комментарии

1.11.2017 13:30
- гость -

«Владимира Путина кто-то сильно обманул. Собирают данные не всех этносов страны, а только русских. Судя по той информации, которая есть, речь идет о генетических детерминантах болезней суставов. Не знаю, зачем им именно русские, возможно, потому что они хотят отделить мутации, которые вызывают предрасположенность, от чисто исторического следа. Это всегда проблема», — рассказал доктор биологических наук, биоинформатик Михаил Гельфанд.

По словам ученого, использование собранного материала для создания генетического оружия исключено. «Это какая-то омерзительная ложь. Такого оружия не бывает. Люди слишком похожи друг на друга, чтобы можно было создать специфическое оружие против какой-то расы», — пояснил он.

Хотя бы посчитали для начала, сколько сотен тысяч наших соотечественников уже эмигрировали в Америку и Германию? Так что там этого биоматериала девать некуда, и далеко за ним ходить не надо.

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1.11.2017 13:39
- гость -

"Гражданам РФ рекомендуется в заграничной поездке справлять естественные надобности в контейнерах. Контейнеры следует доставлять на родину, чтобы биоматериал не попал врагам на анализы." (с)

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