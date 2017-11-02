Порция новых штрафов и изменений в скором времени ждет автомобилистов в России. В частности, депутаты планируют ввести наказание за опасное вождение. Подробнее об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
Проблема заключается в том, что наказание за "опасное вождение" до сих пор не введено. Но в ноябре в Госдуме должно состояться второе чтение законопроекта, который предполагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и ввести штраф в размере пяти тысяч рублей.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков сообщил, что в дальнейшем законопроект будет дополнен и за повторное наказание будет предусмотрено либо лишение прав, либо административный арест, либо обязательные работы. Решение в каждом случае будет принимать судья. В нынешней редакции законопроект не содержит наказание за повторность.
"Ко второму чтению я внесу единственную поправку: административное производство по этим правонарушениям будет вести не просто инспектор, который зафиксировал это правонарушение, или группа разбора, а только руководитель этого подразделения или начальник ГАИ или его заместитель", — цитируют депутата РИА Новости.
Вопросы фиксации такой езды пока остаются без конкретного ответа, потому что это не моментально совершенное нарушение, а длящееся во времени. Как правило, лучше всего опасное вождение заметно попутным водителям, поэтому идеальным доказательством является, конечно, запись с видеорегистратора.
Депутат Госдумы подчеркнул, что перед вынесением наказания сотрудник ГИБДД должен будет убедиться в том, что опасное вождение действительно было. Злоупотреблений и субъективизма в этом вопросе быть не должно.
"Скорее, все-таки будет использоваться фото- и видеофиксация, потому что если на видео записано в динамике, вот эти прыжки из ряда в ряд, ускорение, торможение, то, конечно, уже описать это в протоколе, приложив видеофакт, будет значительно проще, доказательнее и понятнее", — считает Лысаков.
В числе ближайших перспектив введение залога за автомобиль нетрезвого водителя. Эти поправки депутаты рассмотрят в ноябре.
Напомним, что сейчас за управление в нетрезвом виде лишают прав, а также следует выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Только вносят его в казну не более 30% таких водителей.
После принятия поправок, автомобиль поставят на штрафстоянку. Хозяин или его доверенное лицо сможет забрать его со штрафстоянки только после внесения залога в размере штрафа 30 тысяч рублей. Если суд признает водителя виновным в нарушении, эти деньги пойдут на уплату штрафа. Если нет — гражданину сделают возврат.
Также Лысаков напомнил о правительственном законопроекте по введению ответственности за систематическое нарушение правил. Совершил три грубых нарушения за год, на четвертый раз дело отправляется в суд для лишения прав.
Комментарии
Новые штрафы, налоги, поборы.
А вы знаете, что количество дорог, проложенных китайцами каждые 6 лет, равняется всей дорожной сети России с учетом дворов и улиц?
Вот собственно все, что вам нужно взять о процессе вставания с колен России в контексте дорожного строительства в сравнении с реальным лидером. Ну не же с Нигерией же сравнивать Россию, не так ли? Хотя…?