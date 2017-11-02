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Российских лыжников лишили золота Олимпиады: правда ли, что Легков и Белов принимали допинг

, ИА "Амител"
Очередной провал российского спорта или заказ?


Фото: "Спорт-экспресс"

Отродясь такого не было и вот опять! Главная новость последних дней вновь ошарашила российский спорт. Российских лыжников Евгения Белова и Александра Легкова обвинили в употреблении запрещенных препаратов, их лишили золота Олимпиады в Сочи, и они отстранены от Игр в Южной Корее 2018 года. Рассказываем все, что известно об этой истории на данный момент.

1
В чем обвиняют российских спортсменов?

Им вменяются "нарушения антидопинговых правил". Такое решение МОК принял на основании расследования комиссии Дениса Освальда. Она была создана для перепроверки сочинских допинг-проб.

Речь идет о весьма обширном пункте 2 правил МОК, но конкретное нарушение пока не указано. Вероятно, дело в манипуляциях с допинг-пробами. То есть, по мнению МОК, российские лыжники участвовали в умышленном сговоре. Об этом месяц назад на сессии МОК предупреждал Освальд. Россияне Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова подозреваются в причастности к манипуляциям с допинг-пробами в Сочи-2014.

Представителю МОК потребовалась экспертиза флаконов с пробами для поиска следов вскрытия. В расследовании участвовали эксперты кафедры судебной экспертизы университета Лозанны, разработавшие сложную методику исследования царапин на пробирках. Любопытно, что раньше никакого допинга не было обнаружено. И вот, спустя несколько лет, появились царапины.

Сегодняшний вердикт МОК – первый результат этих исследований, в ходе которых перепроверят все сохранившиеся пробы русских спортсменов в Сочи.

2
Что говорят сами спортсмены?

Не признают вины. Например, Александр Легков покинул заседание экспертной комиссии, но уже заявил, что будет обжаловать.

"Пишут, что я покинул заседание. Я не покидал заседание, наша часть закончилась, пошли другие четверо спортсменов. Я до конца выступил, все сказал, что хотел сказать. Все, что я мог сделать, я сделал, остальное зависит не от меня. Если надо будет доказывать всю жизнь, буду доказывать всю жизнь", – сказал Легков.

3
Российских спортсменов лишили золота Сочи-2014?

Да. Это первые медали, которые наша команда потеряла из-за допинга. Скорее всего, этим не ограничится. Скоро последуют проверки биатлонистов, саночников, бобслеистов и других спортсменов. Есть вероятность, что Легков и Белов будут не единственными, кто принимал допинг.

В результате постановления МОК Легкову придется вернуть две олимпийские награды — золото в гонке на 50 км свободным стилем и серебро эстафеты 4х10 км. Таким образом, эстафетных медалей лишатся и товарищи Александра по команде Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных и Максим Вылегжанин.

Вылегжанин, в свою очередь, станет олимпийским чемпионом на дистанции 50 км, а Илья Черноусов поменяет бронзу на серебро.

Третье место отойдет норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю, который, к слову, был дисквалифицирован в прошлом году на два месяца за превышение в крови уровня сальбутамола, используемого для лечения астмы.

4

А Российская Федерация собирается защищать спортсменов?

Президент федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе уже заявила, что на кону репутация российского спорта.

"Была комиссия при Лозаннском университете, которая проверяла банки. Они обнаружили, что были вскрытия у конкретных людей. У наших спортсменов частично это тоже было.

Наверное, самая большая проблема в этом плане у Александра Легкова. Он тоже выступал сегодня. Но, собственно говоря, других доказательств нет. 11 дней назад была вскрыта проба Б, и только сегодня пришли результаты по соли у Юлии Ивановой, этого еще никто не читал даже. Возможно, там есть превышение соли, непонятно, как она туда попала, все это удивительно", – сказала Вяльбе.

По ее словам, апелляция на решение МОК будет подана после 2 ноября.

5
А как там Виталий Мутко?

Конечно, тоже не остался в стороне.

"Такое решение вызывает огромную тревогу и недоумение. Спортсмен становится никем и ничем. Человек столько лет в спорте, у него такой послужной список, ни одного замечания, ни одного нарушения антидопинговых правил, входит в элиту мирового спорта, постоянно находился под контролем антидопинговых служб и оказывается бессилен против каких-то косвенных улик", – прокомментировал скандал вице-премьер.

6
Россия может пропустить Олимпиаду 2018 года?

Есть вероятность, что лыжники не поедут в Южную Корею. Президент федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что комиссия под руководством Дениса Освальда рекомендовала Международному олимпийскому комитету (МОК) аннулировать результаты сборной России по лыжным гонкам в Сочи-2014 и не допускать команду к Пхенчхану-2018.

"Если это и будет дисквалификация... Как просил главный наш оппонент в комиссии – вся команда должна быть дисквалифицирована и аннулированы результаты Сочи, и нельзя допускать (лыжников РФ) до следующих Олимпийских игр. Тем не менее он сказал, что решение должен принимать МОК, а все это – его пожелания. Мы готовы подождать еще неделю или даже две", – сказала Вяльбе.

WADA обещает озвучить свое мнение и дать рекомендации уже 16 ноября. Скорее всего, будет рекомендовано отстранить часть спортсменов. Впрочем, решение все равно за МОК.

7
Кто может пропустить Олимпиаду из-за допинга?
Лучший лыжник мира Сергей Устюгов, фигуристка Евгения Медведева, биатлонист Антон Шипулин и многие другие. Всего под подозрением 28 человек.
8
Белов и Легков принимали допинг?
Пока непонятно. Все зависит от того, верите ли вы в решение МОК или нет. Но есть вероятность, что Россия пропустит Олимпиаду в Пхенчхане.

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Комментарии

2.11.2017 12:45
- гость -

Наши чиновники опять подымут лапки и скажут : простите?

0  0
2.11.2017 12:49
Леня

Получается по итогам олимпиады в Сочи наша сборная заняла далеко не первое место...

0  0
2.11.2017 12:56
эксперт

Наши лыжники на Олимпиаде дышали ксеноном, потому и выиграли. Но ксенон - не допинг, а в пробирках допинга не обнаружено, но их кто-то, говорят, поцарапал, или не поцарапал, достоверно не известно. Поэтому, решили наказать Россию, чтоб не повадно было)))))))

0  0
2.11.2017 12:59
- гость -

Скорей бы уже Навальный приходил к власти, как можно этого мутка дальше терпеть?!

0  0
2.11.2017 13:00
Александр

2.11.2017 12:49
Леня
А теперь это никому неинтересно. Премии, машины и прочие ништяки уже получены и даже перепроданы...

0  0
2.11.2017 13:01
- гость -

Отдуваемся за Крым((((

0  0
2.11.2017 13:09
- гость -

2.11.2017 12:59
- гость -
сгинь вместе со своим Анальным, суслик.

0  0
2.11.2017 13:10
- гость -

Мудок на мешках с деньгами сидеть будет, пока он у Вовы в друзьях . А Вова зубами за трон цепляется. Это вам не Николай Второй.

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