Если русский человек женится, то это обязательно по любви, а еще раз и навсегда. По крайней мере, именно так многие думают до соединения "узами Гименея", и разговоры о заключении брачного контракта воспринимают как оскорбление. На деле далеко не все союзы проходят проверку на прочность, и пары (часто со скандалами) начинают делить имущество. Избежать этих проблем можно с помощью брачного договора. Что это за документ и кто может его заключить — в рубрике "Вопрос-ответ".
Согласно части 1 статьи 92 Семейного кодекса, брачный договор может заключаться между супругами. То есть муж и жена могут в любой момент жизни заключить брачный договор. В законную силу документ вступит после того, как его заверит нотариус.
Также заключить такой контракт могут лица, которые подали заявление о регистрации своего союза. Действовать он начнет после регистрации брака в ЗАГСе.
Он же поможет поделить имущество между сторонами в случае разрыва отношений. Можно установить определенный режим, определяющий порядок распоряжения собственностью — как частной, приобретенной до брака, так и общей, приобретенной во время семейной жизни.
- совместной собственности (муж и жена владеют домом без выделения долей);
- долевой собственности (мужу принадлежит 40% на дом, жене — 60%)
- раздельной собственности (собственность, в которой доходы каждого из супругов, прочее имущество, нажитое каждым из супругов в период брака, становится не их общей собственностью, а индивидуальной собственностью кого-то из супругов).
Кстати, брачный договор не будет считаться законным, если он изначально ставит одного из супругов в крайне проигрышное положение. Например, супругу в случае развода достанутся два автомобиля, коттедж, гараж, снегоход, а жене только дача в деревне — такой договор впоследствии может быть оспорен и признан недействительным.
По брачному договору не может передаваться в собственность одному из супругов недвижимое и другое имущество, право на которое подлежит государственной регистрации. Если брачным договором предусмотрена передача жене квартиры, собственником которой является её супруг, то данный пункт договора будет недействительным, поскольку переход права собственности является сделкой, которая требует государственной регистрации. В этом случае необходимо заключать отдельный договор (договор дарения).
Комментарии
короче - ничё в брачном договоре нельзя. В нашей стране это филькина грамота!
ну как-то не удобно говорить: а давай контракт заключим