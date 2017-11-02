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Что такое брачный контракт и зачем он нужен

, ИА "Амител"
Договор между супругами призван решать немало спорных вопросов в жизни


Если русский человек женится, то это обязательно по любви, а еще раз и навсегда. По крайней мере, именно так многие думают до соединения "узами Гименея", и разговоры о заключении брачного контракта воспринимают как оскорбление. На деле далеко не все союзы проходят проверку на прочность, и пары (часто со скандалами) начинают делить имущество. Избежать этих проблем можно с помощью брачного договора. Что это за документ и кто может его заключить — в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое брачный контракт и кто его может заключить?
Брачный контракт — это соглашение, в котором определяются имущественные права и обязанности каждой из сторон в браке и в случае его расторжения.

Согласно части 1 статьи 92 Семейного кодекса, брачный договор может заключаться между супругами. То есть муж и жена могут в любой момент жизни заключить брачный договор. В законную силу документ вступит после того, как его заверит нотариус.

Также заключить такой контракт могут лица, которые подали заявление о регистрации своего союза. Действовать он начнет после регистрации брака в ЗАГСе.
2
Можно ли заключить брачный контракт в гражданском браке?
Нет. Согласно статье 21 все того же Семейного кодекса, браком в России признается только союз женщины и мужчины, зарегистрированный в ЗАГСе. В законе также прописано, что сожительство пар не влечет возникновения у них прав и обязанностей супругов.
3
Что можно прописать в брачном контракте?
Брачным договором могут быть урегулированы только имущественные отношения между супругами, а также между супругами и детьми.
В документе можно прописать, сколько средств имеет право расходовать каждый из супругов, на чьи плечи лягут траты, связанные с путешествиями, за коммунальные услуги. В брачный контракт можно включить пункт по оплате налога. По закону налог на собственность платит ее формальный владелец. Но благодаря брачному договору это можно исправить.

Он же поможет поделить имущество между сторонами в случае разрыва отношений. Можно установить определенный режим, определяющий порядок распоряжения собственностью — как частной, приобретенной до брака, так и общей, приобретенной во время семейной жизни.
Брачный контракт позволяет установить такие режимы владения имуществом:

- совместной собственности (муж и жена владеют домом без выделения долей);

- долевой собственности (мужу принадлежит 40% на дом, жене — 60%)

- раздельной собственности (собственность, в которой доходы каждого из супругов, прочее имущество, нажитое каждым из супругов в период брака, становится не их общей собственностью, а индивидуальной собственностью кого-то из супругов).

4
На что обратить внимание?

Кстати, брачный договор не будет считаться законным, если он изначально ставит одного из супругов в крайне проигрышное положение. Например, супругу в случае развода достанутся два автомобиля, коттедж, гараж, снегоход, а жене только дача в деревне — такой договор впоследствии может быть оспорен и признан недействительным.

По брачному договору не может передаваться в собственность одному из супругов недвижимое и другое имущество, право на которое подлежит государственной регистрации. Если брачным договором предусмотрена передача жене квартиры, собственником которой является её супруг, то данный пункт договора будет недействительным, поскольку переход права собственности является сделкой, которая требует государственной регистрации. В этом случае необходимо заключать отдельный договор (договор дарения).
 

5
На что не распространяется брачный договор?
Брачный договор не может определить, с кем останутся дети в случае развода родителей. Порядок общения с детьми при разводе и расторжении контракта определяется только в суде.
Также в контракте не должно быть положений, касающихся вопросов, ущемляющих права граждан. Например, муж не может запретить жене ездить на отдых за границу или навязывать вероисповедание.
Супруги не вправе выбирать профессию, работу, да даже место проживания друг другу. Это будет ограничивать их дееспособность. Также в договоре не может быть введен запрет на вредные привычки, общение с определенными людьми.
Нельзя озвучить в договоре вопрос супружеской верности, чести, репутации, семейной тайны, обязанности мужа и жены и др.
6
Можно ли изменить условия договора?
Изменить условия договора или разорвать его можно в любой момент, пока брак не расторгнут судом или в ЗАГСе. Действие договора прекращается с момента расторжения брака.

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Комментарии

2.11.2017 15:05
месный

короче - ничё в брачном договоре нельзя. В нашей стране это филькина грамота!

0  0
2.11.2017 15:15
- гость -

0  0
2.11.2017 15:34
- гость -

ну как-то не удобно говорить: а давай контракт заключим

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