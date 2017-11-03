Невозвратные билеты пользуются большим спросом в России. Ошибочно пассажиры думают, что вернуть такие билеты нельзя, ведь ответ, казалось бы, кроется в самом названии. На самом деле это не так. В каких случаях можно потребовать возврата и в каком объеме, разбираемся в рубрике "Вопрос-ответ".
Тарифы на невозвратные билеты всегда значительно ниже, чем на стандартные билеты. Но в случае такой экономии авиаперевозчик предупреждает, что билет невозможно сдать.
Однако есть исключения. 100% от стоимости пассажир сможет вернуть в случае своей болезни или членов его семьи, близких родственников, с которыми он планировал лететь. Также деньги вернут в полном объеме, если наступила смерть пассажира или кого-то из его родных. Эти обстоятельства являются уважительными причинами.
Для доказательства вам потребуется предоставить перевозчику справку от врача либо свидетельство о смерти. Также нужно успеть сообщить о причине своего отсутствия до конца регистрации на рейс.Если авиакомпания не смогла выполнить полет, также положен возврат.
Эта инициатива как раз сейчас обсуждается. Общероссийское объединение пассажиров предлагает внести поправку в 108-ю статью Воздушного кодекса РФ, которая позволит вернуть полную стоимость билета в случае отказа от перелета из-за болезни родственников и членов семей.
Например, в случае болезни ребёнка, который не планировал лететь.
"Если это близкий родственник и доказано, что за ним некому ухаживать, то эта инициатива может быть поддержана. Это сравнимо с непреодолимыми обстоятельствами, которые учитываются в рамках любого гражданско-правового или юридического договора. Человек не может спланировать заранее, что у него кто-то заболеет. Если деньги остаются в семье в таком случае, это разумно", — поддержал инициативу член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.
Нарушением условий договора перевозки считается длительная задержка или отмена рейса. Продолжительность задержки в разных авиакомпаниях своя, все описано в правилах.
Многие авиакомпании вводят пассажиров в заблуждение, утверждая, что требовать компенсации в случае задержки самолета по невозвратным билетам нельзя, но это не так. Согласно п. 5 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителя", перевозчик обязан выплатить клиенту 3% от стоимости билета за каждый час ожидания и 25% МРОТ за каждый час ожидания, но не более половины стоимости билета — в качестве штрафа (ст. 120 Воздушного кодекса РФ).
Для того, чтобы вернуть невозвратный авиабилет, нужно будет написать письмо в авиакомпанию с просьбой возврата. Если авиакомпания откажет в ваших требованиях, следует написать исковое заявление по месту жительства истца. К нему прикладываются все документы: авиабилет, чек, подтверждающий оплату, письмо авиакомпании с отказом, письмо с просьбой на возврат денег.
Если письменные претензии и переговоры не помогли, следующее, что вам нужно сделать, – подать жалобу в Федеральное агентство воздушного транспорта. Подать ее можно через интернет.
Также вам могут оказать помощь в Союзе потребителей России и в Роспотребнадзоре.
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