Пятница, 3 Ноябрь, 07:51

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Надо ли закрывать мавзолей для посетителей в день 100-летия Октябрьской революции 1917 года?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,09
€ 67,68
404537
6°
Обь
99см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Amic.ru 18 летОсенние каникулы-2017Народный знак качества-2017
Вопрос дня



Что такое невозвратный билет и можно ли за него вернуть деньги

, ИА "Амител"
В России могут расширить требования для возврата денег за невозвратные авиабилеты


Невозвратные билеты пользуются большим спросом в России. Ошибочно пассажиры думают, что вернуть такие билеты нельзя, ведь ответ, казалось бы, кроется в самом названии. На самом деле это не так. В каких случаях можно потребовать возврата и в каком объеме, разбираемся в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Когда невозвратный билет можно вернуть?

Тарифы на невозвратные билеты всегда значительно ниже, чем на стандартные билеты. Но в случае такой экономии авиаперевозчик предупреждает, что билет невозможно сдать.

Однако есть исключения. 100% от стоимости пассажир сможет вернуть в случае своей болезни или членов его семьи, близких родственников, с которыми он планировал лететь. Также деньги вернут в полном объеме, если наступила смерть пассажира или кого-то из его родных. Эти обстоятельства являются уважительными причинами.

Для доказательства вам потребуется предоставить перевозчику справку от врача либо свидетельство о смерти. Также нужно успеть сообщить о причине своего отсутствия до конца регистрации на рейс.

Если авиакомпания не смогла выполнить полет, также положен возврат.
2
А если заболел родственник, но я с ним не планировал полет?

Эта инициатива как раз сейчас обсуждается. Общероссийское объединение пассажиров предлагает внести поправку в 108-ю статью Воздушного кодекса РФ, которая позволит вернуть полную стоимость билета в случае отказа от перелета из-за болезни родственников и членов семей.

Например, в случае болезни ребёнка, который не планировал лететь.

"Если это близкий родственник и доказано, что за ним некому ухаживать, то эта инициатива может быть поддержана. Это сравнимо с непреодолимыми обстоятельствами, которые учитываются в рамках любого гражданско-правового или юридического договора. Человек не может спланировать заранее, что у него кто-то заболеет. Если деньги остаются в семье в таком случае, это разумно", — поддержал инициативу член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

3
Могу ли я требовать возврата, если самолет задержали?

Нарушением условий договора перевозки считается длительная задержка или отмена рейса. Продолжительность задержки в разных авиакомпаниях своя, все описано в правилах.

Многие авиакомпании вводят пассажиров в заблуждение, утверждая, что требовать компенсации в случае задержки самолета по невозвратным билетам нельзя, но это не так. Согласно п. 5 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителя", перевозчик обязан выплатить клиенту 3% от стоимости билета за каждый час ожидания и 25% МРОТ за каждый час ожидания, но не более половины стоимости билета — в качестве штрафа (ст. 120 Воздушного кодекса РФ).

4
Что делать, если компания отказывается возвращать деньги?

Для того, чтобы вернуть невозвратный авиабилет, нужно будет написать письмо в авиакомпанию с просьбой возврата. Если авиакомпания откажет в ваших требованиях, следует написать исковое заявление по месту жительства истца. К нему прикладываются все документы: авиабилет, чек, подтверждающий оплату, письмо авиакомпании с отказом, письмо с просьбой на возврат денег.

Если письменные претензии и переговоры не помогли, следующее, что вам нужно сделать, – подать жалобу в Федеральное агентство воздушного транспорта. Подать ее можно через интернет.

Также вам могут оказать помощь в Союзе потребителей России и в Роспотребнадзоре.

Материалы по теме

 


 


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< ноябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
07:34
Бабочки, змеи и пауки: экзовыставка открылась в Барнауле 0
07:21
Никакого строительства домов: что будет в обновленном парке "Изумрудный" 0
07:03
Трехуровневый таунхаус с сауной продают в Барнауле за 17 млн рублей 0
06:47
"В харизме надо родиться": 25 афоризмов от Виктора Черномырдина 22
06:31
Что такое невозвратный билет и можно ли за него вернуть деньги 0
06:17
От +14 градусов к снегу: Алтайский край погружается в период шторма 0
06:01
Рабочий поселок, вросший в город: фотопрогулка по Новосиликатному 0
05:35
Неплательщикам алиментов помогут найти работу 0
04:58
Полицейские в Татарстане запытали молодого человека до самоубийства 1
03:01
Именами святых назвала свои самолеты иркутская авиакомпания "ИрАэро" 0
02:01
"Putin’s team": Александр Овечкин создает движение в поддержку Путина 5
01:01
Василий Уткин упал со стула в прямом эфире 0
00:39
Володин стал главным в Думе по борьбе с коррупцией 0
23:37
Бастрыкин предложил наказывать за невыплату зарплаты четырьмя годами тюрьмы 0
23:17
Несвятые мощи Ленина: Поклонская поддержала предложение Кадырова 4
23:01
Полиция Якутии ищет учителя физики, влюбившегося в своего ученика 0
22:47
Ученые обнаружили в пирамиде Хеопса таинственную полость размером с самолет 0
22:27
Собчак ответила Кадырову на предложение захоронить тело Ленина 4
22:10
Нагиев раскрыл происхождение образа физрука Фомы 0
21:45
"За конкретную работу": Путин пообещал госнаграды отставным губернаторам 0
21:26
Красноярского бизнесмена похитили и сожгли в лесу 0
21:07
Депутаты предлагают вернуть родителям право на отпуск в удобное время 0
20:49
Россияне рассказали, какой доход можно считать порогом бедности 3
20:21
Власти Украины придумали новый способ вредить России из-за Крыма 3
20:01
Ксения Собчак будет путешествовать во времени на канале "Пятница" 2
19:46
Новосибирца осудили за убийство приятеля ножницами из ревности 1
19:23
Учительница в Смоленске заклеила рот второкласснику за разговоры 0
19:08
Коротко о главном: конец эпохи дерева, новая елка и громкие уголовные дела
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 2 ноября
18:48
Песков прокомментировал предложение Кадырова перестать "глазеть на Ленина" 6
18:24
Производители табака попросили Медведева оставить в тайне состав сигарет 13
18:03
Прощание со старейшим алтайским артистом Самохваловым прошло в Барнауле 0
17:57
Александр Карлин похвалил звезду "Бумера" за моральные качества и Шукшина 1
17:41
Нет безнаказанности: алтайские журналисты подискутировали о памятной дате 6
17:35
Барнаульская студентка отправится на обязательные работы за кражу в баре 3
17:23
СМИ: СКР возбудил дело после сожжения мужчины в московском отделе полиции 3
17:14
ОНФ: "Почта России" навязывает страховку при оплате коммуналки и переводах 4
17:02
Погибший барнаульский школьник мог получить травму еще до урока физкультуры 4
16:51
Алтайский пловец Андрей Гречин официально закончил спортивную карьеру 1
16:40
Москвичи выстроились в очередь за iPhone X за день до старта продаж 9
16:34
Стали известны удивительные особенности новой городской елки в Барнауле 7
16:23
"Не все гладко": спикер АКЗС рассказал про ремонт дворов в Алтайском крае 1
16:14
Кадыров призвал перестать "глазеть на труп Ленина" 28
16:03
Барнаульских справедливороссов возглавил 30-летний депутат 0
15:48
Автомобиль BMW загорелся в Барнауле 0
15:33
Росавиация отозвала у "Победы" пять допусков на полеты за границу 0
15:24
Участники шоу "Голос" сняли клип в заброшенном театре "Сказка" в Барнауле 1
15:12
Общественники предлагают запретить рекламу алкоголя и поднять цену на водку 11
15:01
Снег и шквалистый ветер: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение 0
14:56
Что такое брачный контракт и зачем он нужен 5
14:43
Холодильник, телевизор и акции экс-депутата АКЗС Юрия Титова ушли с молотка 1

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.