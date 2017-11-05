День Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" православные христиане празднуют 6 ноября. О том, что это за икона и чем она прославилась, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Святая икона Богородицы "Всех скорбящих Радость" получила широкую известность во времена правления царя Иоанна Алексеевича. Родная сестра патриарха Иоакама Евфимия Папина была тяжело больна. Врачи обнадеживающих прогнозов не давали, женщина уже не вставала с постели. В отчаянии она обратилась к Богородице за помощью. В ответ больная услышала голос, который спросил, почему она до сих пор не идет к Целительнице, икона которой хранится в храме Преображения Господня на Большой Ордынке. Называется эта икона "Всех скорбящих Радость".
Также Богородица велела больной позвать к себе с этой иконой священника, чтобы он отслужил при постели больной молебен с водосвятием, и тогда та будет исцелена. При этом Божья Матерь сказала, чтобы после выздоровления Евфимия помнила всегда Ее милосердие и славила имя Ее. Так Иоакама исцелилась, а весть об этом разнеслась по всей Русской земле. Было написано подробное "Сказание", составлена служба и отдельные молитвы. Иконописцы царской мастерской при Оружейной палате изготавливали списки новопрославленного образа.
Образ "Всех скорбящих Радость" широко распространился по стране. Помимо первого московского образа насчитывалось не менее двух с половиной десятков чудотворных и местночтимых списков с этой иконы.
Чудеса эта икона проявила и во времена правления Екатерины II, прекратив эпидемию оспы. Еще одно чудо, которое связано с этой иконой, произошло в 1888 году. В Санкт-Петербурге была сильная гроза, и молния ударила в храм. Все иконы были уничтожены, уцелела только икона "Всех Скорбящих Радость", причем 12 монет оказались вбиты в доску иконы. С тех пор ее стали называть "Богоматерь с грошиками".
Выяснить, сохранился ли до наших дней образ той самой иконы, которая помогла исцелиться Евфимии Папиной, уже невозможно. По одной из версий, в 1710 году сестра Петра I царевна Наталья Алексеевна, переезжая из Москвы в Санкт-Петербург, взяла с собой из храма на Ордынке икону "Всех Скорбящих Радость". Но точно неизвестно, был ли это список с чудотворного образа или подлинник.
Чудотворной считалась и икона, поставленная в петербургском домовом храме Натальи Алексеевны, и икона, оставшаяся в московском храме на Ордынке. Со временем петербургский дворец почившей царевны стал богадельней, а Вознесенская церковь при ней была перестроена и стала именоваться "Скорбященской" по названию чтимой иконы. После 1917 года этот храм был закрыт, а икона в драгоценном окладе исчезла.
Однако сохранилось литографическое изображение чудотворной иконы.
Источники:
http://www.stihi.ru/2015/11/05/7621
http://www.pravmir.ru/ikona-bogorodicy-vsex-skorbyashhix-radost-ikonografiya-ikony/
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