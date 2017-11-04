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Что такое "допускаемые конфликты", которые вводит Минтранс

, ИА "Амител"
Во время пересечения дорог приоритет должен отдаваться пешеходам и велосипедистам, а автомобили должны снизить скорость


Министерство транспорта Российской Федерации разработало рекомендации по организации перекрестков, которые должны помочь властям субъектов сохранить золотую середину между пропускной способностью дорог и безопасностью. Кроме того, ведомство ввело такое понятие, как "допускаемые конфликты" водителей и пешеходов. Подробнее в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что это за рекомендации?
Минтранс подготовил подробные (почти на 100 листах) рекомендации для регионов по организации движения на регулируемых перекрестках. Главная мысль документа — во время пересечения дорог приоритет должен отдаваться пешеходам и велосипедистам, а автомобилистам следует сбрасывать скорость. Как следствие, в России произойдет сокращение аварийности.
2
За счет чего произойдет сокращение ДТП?

Минтранс отмечает необходимость проведения замеров интенсивности движения в городах с апреля по май и с сентября по октябрь со вторника по четверг трижды в сутки. Делать это должен специалист-учетчик либо специальные датчики.

Интенсивность движения на каждой из полос, ведущих к перекрестку, не должна превышать 450 машин в час. Это позволит избежать дорожных заторов. Правый поворот при запрещающем сигнале светофора разрешается только с обособленной полосы. Если же перекресток находится "в центральном деловом районе города" либо правоповоротный дублер переходят дети, необходим отдельный светофор и для этой полосы, пишет "Коммерсант".

Описаны условия применения обособленных левоповоротных полос. Интенсивность движения здесь не должна превышать 100 машин в час, а за один цикл светофора должно поворачивать минимум две машины. Это позволит, сказано в рекомендациях, водителям, едущим прямо, проезжать перекресток без остановки.

Прежде всего подробно рассказывается, как органы власти должны измерять интенсивность движения: визуально (этим занимается специалист-учетчик) либо с помощью датчиков. Замеры нужно проводить с апреля по май и с сентября по октябрь со вторника по четверг трижды в сутки. Интенсивность движения на каждой из полос, ведущих к перекрестку, не должна превышать 450 машин в час. Это позволит избежать дорожных заторов. Правый поворот при запрещающем сигнале светофора разрешается только с обособленной полосы. Если же перекресток находится "в центральном деловом районе города" либо правоповоротный дублер переходят дети, необходим отдельный светофор и для этой полосы.

3
А что такое "допускаемые конфликты"?
В этом же документе Минтранс ввел такое понятие, как допускаемый конфликт между потоками транспорта и пешеходами. Речь идет о ситуациях, когда автомобили в бессветофорном режиме совершают поворот в месте, где переходят дорогу пешеходы (описано пять допустимых схем). Запрещено допускать такие "конфликты", если интенсивность пересекаемого потока пешеходов более 300 человек в час, потока автомобилей — более 300 автомобилей в час. В противном случае необходим дополнительный светофор.
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Комментарии

4.11.2017 08:35
- гость -

Формируется Министерство Учётчиков- не?

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