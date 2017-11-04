Министерство транспорта Российской Федерации разработало рекомендации по организации перекрестков, которые должны помочь властям субъектов сохранить золотую середину между пропускной способностью дорог и безопасностью. Кроме того, ведомство ввело такое понятие, как "допускаемые конфликты" водителей и пешеходов. Подробнее в рубрике "Вопрос-ответ".
Минтранс отмечает необходимость проведения замеров интенсивности движения в городах с апреля по май и с сентября по октябрь со вторника по четверг трижды в сутки. Делать это должен специалист-учетчик либо специальные датчики.
Интенсивность движения на каждой из полос, ведущих к перекрестку, не должна превышать 450 машин в час. Это позволит избежать дорожных заторов. Правый поворот при запрещающем сигнале светофора разрешается только с обособленной полосы. Если же перекресток находится "в центральном деловом районе города" либо правоповоротный дублер переходят дети, необходим отдельный светофор и для этой полосы, пишет "Коммерсант".
Описаны условия применения обособленных левоповоротных полос. Интенсивность движения здесь не должна превышать 100 машин в час, а за один цикл светофора должно поворачивать минимум две машины. Это позволит, сказано в рекомендациях, водителям, едущим прямо, проезжать перекресток без остановки.
Прежде всего подробно рассказывается, как органы власти должны измерять интенсивность движения: визуально (этим занимается специалист-учетчик) либо с помощью датчиков. Замеры нужно проводить с апреля по май и с сентября по октябрь со вторника по четверг трижды в сутки. Интенсивность движения на каждой из полос, ведущих к перекрестку, не должна превышать 450 машин в час. Это позволит избежать дорожных заторов. Правый поворот при запрещающем сигнале светофора разрешается только с обособленной полосы. Если же перекресток находится "в центральном деловом районе города" либо правоповоротный дублер переходят дети, необходим отдельный светофор и для этой полосы.
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Формируется Министерство Учётчиков- не?