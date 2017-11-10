Для чего нужны такие изменения и можно ли их избежать?

По сути, рассчитываемая сумма налога по стоимости, которая соответствует реальной цене земельного надела, пойдет на пользу местному бюджету. Для того, чтобы узнать, каким будет налог в этом году, нужно уточнить стоимость конкретного участка на сайте Росреестра и умножить ее на ставку налога с учетом корректирующего коэффициента.

Избежать изменений нельзя, зато можно объем налога снизить, и делать это придется через суд. Проблема данной системы заключается в том, что за основу в данном случае берут цену продавца, который ее обычно завышает, кроме того, при расчетах не учитываются инфраструктура, транспортная доступность и прочее, поэтому цены на участки в разных районах того или иного населенного пункта, но, например, с разной удаленностью от центра, могут быть одинаковые. Если собственник, учитывая все те пункты, на которые не обратили внимание эксперты, посчитал стоимость своей земли завышенной, он может оспорить объем налога в суде, при этом выиграть.