Пятница, 10 Ноябрь, 16:04

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Вы довольны работой полиции?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,25
€ 68,79
411505
14°
Обь
104см +6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Народный знак качества-2017Отопительный сезон 2017-2018Дорожный ремонт – 2017
Вопрос дня



Как изменится система расчета налога на землю в 2018 году

, ИА "Амител"
Запущенная в 2016 году система расчета налога по кадастровой стоимости набирает обороты


Новые изменения в системе расчета налога на землю ожидают владельцев участков в 2018 году. Тем, кто не знает, с чем ему придется столкнуться, стоит почитать нашу рубрику "Вопрос-ответ" для того, чтобы быть готовым и платить налоги правильно. 

1
Что поменялось?
Новый налог на землю будет определять кадастровая стоимость участка. Этот процесс запустили еще в 2016 году, до этого учитывали лишь балансовую стоимость земли, что делало налог весьма низким. Сейчас же его размеры возрастут, при этом в разных регионах ставка налога может быть разной и варьироваться от 0,1 до 1,5%. Также власти могут предоставлять льготы для отдельных категорий граждан. В полной мере изменения коснутся скорее предпринимателей, точнее, ударят по их кошельку — за землю придется платить существенно больше.
2
Для чего нужны такие изменения и можно ли их избежать?

По сути, рассчитываемая сумма налога по стоимости, которая соответствует реальной цене земельного надела, пойдет на пользу местному бюджету.  Для того, чтобы узнать, каким будет налог в этом году, нужно уточнить стоимость конкретного участка на сайте Росреестра и умножить ее на ставку налога с учетом корректирующего коэффициента.

Избежать изменений нельзя, зато можно объем налога снизить, и делать это придется через суд. Проблема данной системы заключается в том, что за основу в данном случае берут цену продавца, который ее обычно завышает, кроме того, при расчетах не учитываются инфраструктура, транспортная доступность и прочее, поэтому цены на участки в разных районах того или иного населенного пункта, но, например, с разной удаленностью от центра, могут быть одинаковые. Если собственник, учитывая все те пункты, на которые не обратили внимание эксперты, посчитал стоимость своей земли завышенной, он может оспорить объем налога в суде, при этом выиграть.

3
Плюсы и минусы

Положительные стороны данной системы связаны с тем, что регионам даны широкие возможности по определению итоговой суммы налога, благодаря чему будет учтена местная специфика, что должно положительно сказаться на представителях бизнеса. Кроме того, полученные средства поддержат бюджет в трудные времена.

Минусы заключаются в том, что система сама по себе до конца не продумана, не ясно, например, по какой методике определялась кадастровая стоимость участков, что подтверждают многочисленные иски, хотя, по сути, если довести ее до ума, дополнительные финансовые вливания только пойдут регионам на пользу.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

10.11.2017 15:05
- гость -

Давайте уже сразу НАЛОГ НА ВСЕ!!!!Чтобы народ карманы вывернул напрочь!!!

0  0
10.11.2017 15:06
- гость -

В полной мере изменения коснутся скорее предпринимателей, точнее, ударят по их кошельку — за землю придется платить существенно больше.

так уже обычные обыватели Барнаула заплатили за 2016 год в 4 раза больше...

0  0
10.11.2017 15:12
- гость -

По сути, рассчитываемая сумма налога по стоимости, которая соответствует реальной цене земельного надела, пойдет на пользу местному бюджету.

Больше украсть можно?

0  0
10.11.2017 15:12
- гость -

По сути, рассчитываемая сумма налога по стоимости, которая соответствует реальной цене земельного надела

ну-ну, это она должна соответствовать рыночной стоимости, но местные власти дали такие исходные данные "независимым оценщикам" из Нижнего Новгорода, что кадастровая стоимость земли выросла в 4 раза в 2015 году по сравнению с 2009 годом

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< ноябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
16:01
Надо любить жизнь, а не её смысл: яркие цитаты Михаила Задорнова 0
15:52
Новая остановка появится у Кардиоцентра на улице Малахова в Барнауле 1
15:40
"Он был абсолютно неизлечим": Кобзон высказался о смерти Задорнова 0
15:32
Россияне перестанут платить за установку счетчиков в квартирах 5
15:23
Стало известно, как преобразится "Дом быта" на Докучаево в Барнауле 3
15:17
Биография сатирика Михаила Задорнова 3
15:02
Как изменится система расчета налога на землю в 2018 году 4
14:51
"Он так боролся": Регина Дубовицкая о смерти Михаила Задорнова 6
14:38
СМИ сообщили о смерти сатирика Михаила Задорнова 8
14:22
Два новосибирца пойдут под суд за попытку убийства женщины-таксиста 2
14:15
Центр Барнаула накрыла сильная вьюга 2
14:03
Белый дом сообщил об отмене встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС 5
13:51
8,5 лет строгого режима: приговор Андрею Арестову оставили в силе 12
13:40
Читатели Amic ответили, как относятся к работе полиции 7
13:32
ЦБ спрогнозировал возвращение уровня инфляции к 4% в 2018 году 0
13:22
Ксения Собчак не планирует открывать свой штаб в Барнауле 3
13:15
Главный российский Дед Мороз передал привет барнаульцам 1
13:03
Назарбаев рассказал о выпитом с Путиным пиве 1
12:51
Барнаульца Сергея Шубенкова признали лучшим легкоатлетом года в России 10
12:32
Александр Карлин: представительство РАН на Алтае даст толчок развитию вузов 5
12:24
Самые интригующие выборы главы на Алтае отложены на неопределенный срок 1
12:13
Второй кандидат заявился на выборы ректора алтайского "политеха" 0
12:02
Альтернативу российской "Силе Сибири" нашли США и Китай 19
11:53
Тело шестого погибшего извлекли из-под завалов в Ижевске 0
11:33
СМИ: российских студентов хотят выселить из общежитий перед ЧМ-2018 20
11:24
Алтайские полицейские отмечают профессиональный праздник вместе с юбилеем 18
11:02
Барнаульцам пообещали совершенно новый Центральный парк 4
10:53
Полицейский наказал бийскую пенсионерку за самоуправство 1
10:33
Новосибирского парикмахера отправили в колонию за тайник со взрывчаткой 3
10:21
МВД сообщило подробности смертельного наезда автобуса на мужчину в Барнауле 52
10:11
Mercedes-Benz и Infiniti столкнулись на перекрестке в Барнауле 2
10:03
ГИБДД Барнаула сообщила о возможном росте количества ДТП 10 ноября 4
09:49
Toyota Mark II с девушкой за рулем улетела в кювет на Павловском тракте 22
09:36
Торговый центр загорелся в Барнауле в районе Старого базара 8
09:30
Новый год к нам мчится: главный Дед Мороз страны приедет в Барнаул 5
09:28
Канал "Катунь 24" вышел в финал конкурса "ТЭФИ-Регион" 0
09:14
Пассажирский автобус насмерть сбил пешехода в Барнауле 68
09:07
Представитель Собчак пояснила ее слова об антироссийских санкциях США 32
09:00
Веселые и находчивые: на "Алтай-Коксе" экологично поиграли в КВН 0
08:56
Число жертв обрушения жилого дома в Ижевске возросло до пяти человек 0
08:39
Шестибалльные заторы образовались на дорогах Барнаула утром 10 ноября 1
08:21
Правила рыболовства могут изменить в России 2
08:04
Слава и покаяние Михаила Калашникова: судьба оружейника из Курьи 20
07:49
Будем соседями: как выглядит дом-мечта
Новый проект Amic.ru
07:34
Три с половиной покушения на жизнь Леонида Брежнева 9
07:21
Барнаульская Куба: фотопрогулка по посёлку Ильича 39
07:03
Коттедж с двухэтажным гаражом продают в Барнауле за 15 млн рублей 22
06:48
Борьбу со снегом на дорогах Барнаула прописали на бумаге 5
06:32
Лучшие свадебные снимки 2017 года 12
06:17
Снегопады, метели и гололед обещают в Алтайском крае 10 ноября 1
06:01
Громкое дело экс-замглавы УМВД Барнаула Арестова рассматривает краевой суд 8
05:09
Житель Екатеринбурга вызвал на дуэль Учителя после просмотра "Матильды" 9
04:14
Кабмин решил оставить в покое тарифы на проезд в плацкарте в 2018 году 2
03:02
Звезды футбола представили в Москве официальный мяч чемпионата мира 1
02:14
Новый клип "Ленинграда" "Вояж" стал хитом русского YouTube 7
01:55
Настолько суров: скульптура Путина с одной лыжей появилась под Челябинском 0
00:11
Красноярские следователи инсценировали сожжение бизнесмена в лесу 2

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.