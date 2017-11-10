Новые изменения в системе расчета налога на землю ожидают владельцев участков в 2018 году. Тем, кто не знает, с чем ему придется столкнуться, стоит почитать нашу рубрику "Вопрос-ответ" для того, чтобы быть готовым и платить налоги правильно.
По сути, рассчитываемая сумма налога по стоимости, которая соответствует реальной цене земельного надела, пойдет на пользу местному бюджету. Для того, чтобы узнать, каким будет налог в этом году, нужно уточнить стоимость конкретного участка на сайте Росреестра и умножить ее на ставку налога с учетом корректирующего коэффициента.
Избежать изменений нельзя, зато можно объем налога снизить, и делать это придется через суд. Проблема данной системы заключается в том, что за основу в данном случае берут цену продавца, который ее обычно завышает, кроме того, при расчетах не учитываются инфраструктура, транспортная доступность и прочее, поэтому цены на участки в разных районах того или иного населенного пункта, но, например, с разной удаленностью от центра, могут быть одинаковые. Если собственник, учитывая все те пункты, на которые не обратили внимание эксперты, посчитал стоимость своей земли завышенной, он может оспорить объем налога в суде, при этом выиграть.
Положительные стороны данной системы связаны с тем, что регионам даны широкие возможности по определению итоговой суммы налога, благодаря чему будет учтена местная специфика, что должно положительно сказаться на представителях бизнеса. Кроме того, полученные средства поддержат бюджет в трудные времена.
Минусы заключаются в том, что система сама по себе до конца не продумана, не ясно, например, по какой методике определялась кадастровая стоимость участков, что подтверждают многочисленные иски, хотя, по сути, если довести ее до ума, дополнительные финансовые вливания только пойдут регионам на пользу.
Комментарии
Давайте уже сразу НАЛОГ НА ВСЕ!!!!Чтобы народ карманы вывернул напрочь!!!
В полной мере изменения коснутся скорее предпринимателей, точнее, ударят по их кошельку — за землю придется платить существенно больше.
так уже обычные обыватели Барнаула заплатили за 2016 год в 4 раза больше...
По сути, рассчитываемая сумма налога по стоимости, которая соответствует реальной цене земельного надела, пойдет на пользу местному бюджету.
Больше украсть можно?
По сути, рассчитываемая сумма налога по стоимости, которая соответствует реальной цене земельного надела
ну-ну, это она должна соответствовать рыночной стоимости, но местные власти дали такие исходные данные "независимым оценщикам" из Нижнего Новгорода, что кадастровая стоимость земли выросла в 4 раза в 2015 году по сравнению с 2009 годом