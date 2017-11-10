Что артиста связывает с Алтаем?

Михаил Задорнов нередко приезжал в Горный Алтай. СМИ писали, что еще в начале 2000-х сатирик построил в республике дом. Якобы планировал даже переехать сюда жить.

В своих записках "Задорные путешествия. Алтай" писал: "В русском языке "Алтай" созвучно со словами "алтарь" и "Алатырь". Могуч камень Алатырь! Символ древней славянской духовной силы. Смотришь на алтайские горы, и впрямь, что не пик, то Алатырь!"

Доподлинно не известно, так ли это на самом деле, но издание "Комсомольская правда" в 2017 году сообщило о том, что Михаил Задорнов, узнавший о своем серьезном недуге, приезжал на Алтай поправлять здоровье и вроде как останавливался в "деревне шаманов".

Анонимный источник, который вышел на журналистов, рассказал что "чистый горный воздух, травы, медитации, звуки шаманских бубнов", по мнению сатирика, должны были помочь ему восстановить здоровье.