Фото: ifvremya.ru
10 ноября ряд федеральных СМИ сообщили о смерти знаменитого сатирика Михаила Задорного, который довольно долгое время пытался вылечить серьезное онкологическое заболевание. Для того, чтобы почтить его память, Amic.ru собрал интересные факты о том, как артист пришел на сцену и чего добился на ней за 69 лет.
Окончив учебу, Михаил стал трудиться инженером-конструктором. Даже принял участие в создании форсунки для форсажной камеры двигателя, предназначенной для летательных аппаратов. Посмотреть на нее можно в музее института. Довольно быстро Задорнов пришел к мысли, что ему стоит попробовать себя в жанре сатиры, и возглавил молодёжный театр родного учебного заведения. Решение было безошибочным: именно благодаря сатирику труппа приобрела немалую известность, а позже получила награду Ленинского комсомола.
После этого Михаил Задорнов в течение шести месяцев работал в отделе популярного журнала "Юность", но покинул журналистику и стал руководителем театра имени Дзержинского, где практически все постановки основывались на секретных материалах, хранившихся в архивах КГБ.
Михаил Задорнов был талантлив во многом. Так, за свою жизнь он выпустил около 40 книг, которые содержали не только сатирические, но и художественно-публицистические и даже исследовательские работы. Он писал пьесы, особенно известными стали "Последняя попытка, или Хочу вашего мужа", "Кофточка" и "Однажды в Африке, или Любовь со взрывом мозга". Также он снимался в кино. В 1991 году сыграл самого себя в детективе "Гений", исполнил роли в картинах "Депрессия" и "Хочу вашего мужа". Стал режиссером и сценаристом документально-исторических фильмов "Рюрик. Потерянная быль", "Вещий Олег. Обретенная быль", "Аркаим — стоящий у солнца". А в 2016 году был соведущим телепрограммы на НТВ "Салтыков-Щедрин-шоу".
Михаил Задорнов нередко приезжал в Горный Алтай. СМИ писали, что еще в начале 2000-х сатирик построил в республике дом. Якобы планировал даже переехать сюда жить.
В своих записках "Задорные путешествия. Алтай" писал: "В русском языке "Алтай" созвучно со словами "алтарь" и "Алатырь". Могуч камень Алатырь! Символ древней славянской духовной силы. Смотришь на алтайские горы, и впрямь, что не пик, то Алатырь!"
Доподлинно не известно, так ли это на самом деле, но издание "Комсомольская правда" в 2017 году сообщило о том, что Михаил Задорнов, узнавший о своем серьезном недуге, приезжал на Алтай поправлять здоровье и вроде как останавливался в "деревне шаманов".
Анонимный источник, который вышел на журналистов, рассказал что "чистый горный воздух, травы, медитации, звуки шаманских бубнов", по мнению сатирика, должны были помочь ему восстановить здоровье.
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