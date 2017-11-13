Ослабление морозной погоды прогнозируют синоптики в Алтайском крае в начале рабочей недели. Так, в ночь на 14 ноября столбики термометров покажут -3...-8 градусов, днем температура будет колебаться от слабоположительных до слабоотрицательных значений.

В середине недели будет малооблачно и без осадков, небольшой снег возможен лишь 15 ноября в предгорьях. В утренние часы возможен туман. Температура воздуха ночью понизится до -11...-16, местами до -22. Днем от -3 до -10 градусов.

В пятницу с приближением западного циклона ожидается усиление ветра и ослабление морозной погоды. Ночью еще будет -8...-13, местами -18 градусов, а днем потеплеет до 0...-5, в предгорьях до +2.

На выходных, по предварительным прогнозам, ожидаются неблагоприятные погодные условия, которые перейдут в штормовую погоду. В регионе будет сильный порывистый ветер, мокрый снег, метель, гололед.