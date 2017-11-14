Нужно ли платить налог с криптовалют?

На данный момент особого порядка взимания НДФЛ с доходов от продажи биткоинов в России нет. Но, как стало известно газете "Коммерсант", Министерство финансов намерено восполнить этот пробел и разработало два письма, посвященных криптовалюте.

В одном из них сказано, что сейчас они совместно с Центробанком и другими ведомствами ведут разработку законопроекта, определяющего статус цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их понятий.

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Но уже сейчас в Минфине в другом письме отмечают, что доходы от сделок с биткоинами облагаются НДФЛ. Делать это нужно и при продаже обычного имущества.