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Облагаются ли сделки с криптовалютой подоходным налогом

, ИА "Амител"
Минфин подготовил два письма, которые посвящены криптовалютам


Криптовалюты с каждым днем становятся все популярнее, и все больше сделок осуществляется с ними. По сути, они получают доход. Но должны ли граждане платить налог с таких финансовых операций, выясним в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Нужно ли платить налог с криптовалют?

На данный момент особого порядка взимания НДФЛ с доходов от продажи биткоинов в России нет. Но, как стало известно газете "Коммерсант", Министерство финансов намерено восполнить этот пробел и разработало два письма, посвященных криптовалюте. 

В одном из них сказано, что сейчас они совместно с Центробанком и другими ведомствами ведут разработку законопроекта, определяющего статус цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их понятий.

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Но уже сейчас в Минфине в другом письме отмечают, что доходы от сделок с биткоинами облагаются НДФЛ. Делать это нужно и при продаже обычного имущества.

2
А кто должен рассчитывать размер налога с этого вида прибыли?

Декларировать полученный доход и рассчитывать налог граждане должны самостоятельно, считают в Минфине. Как именно должна рассчитываться эта прибыль — валовой доход от сделки или разница между ценой покупки и продажи валюты, пока не ясно.

При этом особый порядок налогообложения сделок с биткоинами еще не установлен, следовательно, при определении облагаемого дохода по таким сделкам действует общий порядок. То есть доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить.

Вся эта размытость формулировок подталкивает к выводу, что администрировать налогообложение подобных доходов почти нереально. Нужно как минимум доказать причастность человека к сделке и зафиксировать курс на момент ее совершения. Удержать НДФЛ получится, разве что если оплата по сделке поступит на счет в российском банке. Значит, разъяснения рассчитаны исключительно на добровольцев, которые захотят легализовать средства от продажи криптовалют.

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