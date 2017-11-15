Размер больничных и декретных в 2018 году в России будет увеличен. Какие вообще выплаты положены женщине в декрете, как рассчитать пособие по беременности и родам, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
Этим правом обладает любой из родителей ребенка. Эта выплата является фиксированной, и размер заработка на нее не влияет. В 2017 году в Алтайском крае сумма единовременного пособия при рождении ребенка с учетом районного коэффициента 15% составляет 18 тысяч 802 рубля 88 копеек.
Получить пособие может мать или отец, написав соответствующее заявление по месту работы, но не позднее шести месяцев от даты появления малыша на свет. Также необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка, справку, подтверждающую, что пособие не оформлено на другого родителя, справку из ЗАГСа.
Вторая выплата — это пособие по беременности и родам. Его размер зависит от зарплаты женщины за два полных календарных года до родов. То есть, если работница уходит в декрет в 2018 году, в расчет попадет ее средний дневной заработок за 2016 и 2017 годы. Для этого сумму всей заработной платы за 24 месяца делят на 730 дней либо на 731, если в расчет попадает високосный год.
Из расчета декретных вычитают:
- больничные;
- освобождение от труда в связи с необходимостью ухаживать за ребенком-инвалидом, если оно оплачивалось;
- период отпуска по беременности и родам;
- отпуск по уходу за ребенком.
На окончательную сумму пособия по беременности и родам влияет количество дней в отпуске. Обычной продолжительностью декретного отпуска считается 140 календарных дней. Если беременность многоплодная, в расчет входят 194 дня. Если роды были с осложнениями — 156 дней.
Декретные выплачиваются единовременно и суммарно за весь предусмотренный законом отпускной период. Размер пособия по беременности и родам составляет 100% средней зарплаты: средний дневной заработок умножают на 140, 156 или 194 — количество дней, указанных в больничном.
Женщинам, проходящим на момент беременности службу в вооруженных силах РФ, сумма начисляется на основании денежного довольствия. Если зарплата роженицы меньше МРОТ по стране (сейчас это 7800 рублей, а с 1 января 2018 года составит 9489 рублей), то за единицу расчета берется упомянутое значение. Минимальная выплата по беременности и родам в 2018 году составит 34521, 20 рубля. Максимальный размер декретных не превысит 282 тыс. рублей с учетом, что декретный отпуск составит 140 дней.
Назначается декретное пособие в течение 10 дней со дня обращения за его получением, а выплата производится в ближайшую дату выдачи заработной платы на предприятии.
Пособие по уходу за ребенком начинает выплачиваться по истечении декретного отпуска и до исполнения малышу 1,5 лет. Для его расчета также рассчитывается средний дневной заработок за два предыдущих календарных года, предшествующих уходу в декрет. Размер пособия составляет 40% среднего заработка женщины, но не менее 3525 рублей 54 копеек за первого ребенка и не ниже 7051 рубля 08 копеек за второго и последующего ребенка.
Предельный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком сейчас составляет 23120 рублей 66 коп. В 2018 году для работающих женщин он будет максимум 24 503 рубля.
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