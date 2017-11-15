Как рассчитать размер пособия по беременности и родам?

Вторая выплата — это пособие по беременности и родам. Его размер зависит от зарплаты женщины за два полных календарных года до родов. То есть, если работница уходит в декрет в 2018 году, в расчет попадет ее средний дневной заработок за 2016 и 2017 годы. Для этого сумму всей заработной платы за 24 месяца делят на 730 дней либо на 731, если в расчет попадает високосный год.

Из расчета декретных вычитают:

- больничные;

- освобождение от труда в связи с необходимостью ухаживать за ребенком-инвалидом, если оно оплачивалось;

- период отпуска по беременности и родам;

- отпуск по уходу за ребенком.

На окончательную сумму пособия по беременности и родам влияет количество дней в отпуске. Обычной продолжительностью декретного отпуска считается 140 календарных дней. Если беременность многоплодная, в расчет входят 194 дня. Если роды были с осложнениями — 156 дней.

Декретные выплачиваются единовременно и суммарно за весь предусмотренный законом отпускной период. Размер пособия по беременности и родам составляет 100% средней зарплаты: средний дневной заработок умножают на 140, 156 или 194 — количество дней, указанных в больничном.

Женщинам, проходящим на момент беременности службу в вооруженных силах РФ, сумма начисляется на основании денежного довольствия. Если зарплата роженицы меньше МРОТ по стране (сейчас это 7800 рублей, а с 1 января 2018 года составит 9489 рублей), то за единицу расчета берется упомянутое значение. Минимальная выплата по беременности и родам в 2018 году составит 34521, 20 рубля. Максимальный размер декретных не превысит 282 тыс. рублей с учетом, что декретный отпуск составит 140 дней.

Назначается декретное пособие в течение 10 дней со дня обращения за его получением, а выплата производится в ближайшую дату выдачи заработной платы на предприятии.