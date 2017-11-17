Относительно спокойная погода ожидается в Алтайском крае днем в субботу, 18 ноября, но уже вечером и сутки 19 ноября на всей территории региона пройдут осадки в виде мокрого снега, постепенно переходящего в снег, сообщила Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Ветер усилится до 12-20 метров в секунду, местами поднимется метель. Температура воздуха в воскресенье постепенно будет снижаться. На дорогах сильная гололедица.

В ночь на 18 ноября столбики термометров покажут -2... -13 градусов, днем -1...+4. В ночь на воскресенье температура будет колебаться от слабоположительных до слабоотрицательных значений. Температура воздуха в воскресенье постепенно будет снижаться. В результате таких температурных перепадов на дорогах будет сильная гололедица.

Понижение температуры продолжится и в начале новой рабочей недели. К среде, по предварительным прогнозам, выхолодит до -15...-23, днем -5...-12.