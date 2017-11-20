Комфортная для второй половины ноября погода установилась в Алтайском крае на всю предстоящую рабочую неделю, сообщила Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых. Снег сохранится 20 и 21 ноября. Но уже к среде осадки постепенно прекратятся, на фоне ясного неба местами будет образовываться утренний туман.

Температура воздуха в первой половине рабочей недели ночью будет колебаться от -4 до -16 градусов, во второй половине — на 5-8 градусов холоднее. Днем всю пятидневку столбики термометров будут показывать 0...-5 градусов, местами в предгорьях до оттепели – 0...+3 градуса.